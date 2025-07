Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks

Kas olete, nagu paljud üle maailma, hakanud külastama oma sülearvutit külastama, tundnud kergendust, et rahvusvaheliste reiside suhtes on taastunud mõningane normaalsus, ja unistanud lõpuks ette võtta see reis, mida aastaid tagasi planeerisite? Kas sisestate Google'isse sellised terminid nagu saarte põgenemised, sukeldumiskohad ja mereelustik või otsite Instagramis hashtage #rand, #ookean ja #loodus?

Kui jah, siis ärge unustage lisada oma loendisse seda silti: Sabah. 4,500 km pikkuse rannajoonega (sh saared ja laguunid) on Sabahil palju pakkuda oma põliste randade ja lummava veealuse eluga. Kuid globaalse kodanikuna, keda mõjutavad kliimamuutuste mõjud, peate endalt küsima – ja see on meie viimane küsimus, ma luban –, kuidas mõjutavad minu reisiplaanid ookeani? Ja siis on teil valida.

Ookeanipäeva lähenedes kutsume teid üles süvenema, kui teete plaane, kuhu minna ja mida teha. Ole vastutustundlik reisija. Õppige tundma kogukondi, kelle elu on meie mereressurssidega nii keerukas. Mõistke, miks karmide hinnangute andmine selle kohta, kuidas nad toidu lauale panevad, ei too kaasa lahendusi, mis kaitsevad meie väärtuslikku mereelu, ja seejärel uurige, mis seda teeb. Aidake säilitada nii meie rikkalikku merelist bioloogilist mitmekesisust kui ka Sabahi kultuuri immateriaalseid aspekte, märkides samal ajal linnukesi oma ookeaniliikide ja mereloomade nimekirjast.

Siin on lühike nimekiri, et saaksite alustada.

Taastage hiiglaslikud karbid, taastage rifid

Tunku Abdul Rahmani pargi külastus annab teile suurepärase võimaluse jalad märjaks teha, kui te ei plaani Sabahi pealinnast kaugele seigelda. TARP on saarte klaster, mis paikneb Kota Kinabalu mandriosa vetes ja selle suurimal – Gaya saarel – on MERC. Mereökoloogia uurimiskeskus. Auhinnatud keskkonnahariduse sait, keskuse külastajad saavad osaleda tunniajasel giidiga ringkäigul või veeta terve päeva koos merebioloogiga, õppides omal nahal tundma hiiglaslike karpide tootmist ja taastamist ning mõista nende ökoloogilist tähtsust meie riffide jaoks.

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 8

Hiidkarbid mängivad tohutut rolli merevee filtreerimisel, mis aitab võidelda liigse vetikate õitsenguga. Foto krediit: MERC

Registreeruge ökosukeldujaks

Kuigi see on Mantanani teekond (poolteist tundi autosõidu kaugusel Kota Kinabalust, millele järgneb veel üks tund laevasõitu), on selle põlised türkiissinine vesi ja vapustav loodusilu väärt reisi. Turism kasvas saarel hüppeliselt ja kuigi see avas elanikele täiendavaid sissetulekuvõimalusi, ilmnes vajadus turismi, looduskaitse ja kogukonna arengut integreerivate algatuste järele. Reef Check Malaisia projektid Mantanani kohta eesmärk on parandada kogukondade elatist suutlikkuse suurendamise ja oskuste koolitamise kaudu, parandada nende heaolu jäätmekäitluse kaudu ning suurendada teadlikkust riffide kaitsmise eelistest.

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 9

Sertifitseeritud ökosukeldujad on koolitatud tegema Reef Check uuringuid, mida tehakse igal aastal, et jälgida riffide tervist, sealhulgas Mantananis. Foto krediit: Reef Check Malaisia

Toetada naiste jõupingutusi toodete mitmekesistamisel

Paljudes maailma paikades mängivad naised loodusvarade haldamisel olulist rolli ja sama kehtib ka Sabahi saarekogukondade kohta. Vaadake lihtsalt põhja poole mitmeotstarbelises merekaitsealuses Tun Mustapha pargis, kus rühm naisi on kokku löönud, et läbi töötada. LA'NU, registreeritud üksus, mis toodab kasutatud toiduõlist seepi. Nad mitte ainult ei täienda oma peamist sissetulekuallikat, vähendades seega nende sõltuvust kalast saadavast sissetulekust, vaid suunavad need naised ka teatud protsendi oma kasumist oma kogukonna juhitavatesse looduskaitsetegevustesse.

Samamoodi püüavad Omadali naised (WAPO) oma sissetulekute kindlust parandada, edendades samal ajal keskkonnateadlikkust ja keskkonnakaitset, Semporna lähedal, Sabahi kagurannikul asuvas väikelinnas, mis on tuntud kui värav Sabahi sukeldumisparadiisi juurde. Ühing registreeriti 2012. aastal WWF-Malaisia ​​toetusel ja tänaseni jätkavad liikmed aktiivselt käsitööd toota ja propageerida, olles taaselustanud kudumistraditsioonid, kasutades pandanuse palmi lehti, ning uurinud uusi disainilahendusi ja tooteid, et laiendada oma käsitööpakkumist. WAPO-l on ka spetsiaalne üksus, mis patrullib Omadali saare randades, et takistada kilpkonnade salaküttimist.

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 10

LA'NU ettevõtja Juliana lõikab sidrunheina, seebi valmistamise koostisosa. Foto krediit: Norcy BeautyLab

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 11

Pinamaki (krevettide) kujundusega kootud matt, mille autoriks on Women of Omadal. Foto krediit: Roziah Jalalid / WAPO

Võtke ühendust ja toetage kogukonna juhitud algatusi

Rahvusvaheliselt tuntud Sipadani saarest vaid 20 minuti kaugusel asub Mabul, sukeldumiskoht, mis meelitab ligi nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke sukeldujaid, keda huvitavad haruldased ja ainulaadsed makroloomad. Kahjuks avaldab selle kallastele ja vetele meelitatud turistide suur arv saarele ökoloogilist survet, mistõttu on ülioluline suurendada saare vastupanuvõimet üha kasvavale nõudlusele ressursside ja kliimamuutuste suhtes. Seda tunnistades, Roheline Semporna loodi platvormina, et anda noortele ja kohalikule kogukonnale võimalus osaleda erinevates keskkonnakaitsealgatustes. Vabatahtlikud taastavad aktiivselt koralle, parandavad koolituste kaudu oma juhtimisoskusi, õpivad filmitegemise kunsti, et jagada oma kogukonna lugusid, otsivad lahendusi Mabuli veepuuduse probleemidele ja palju muud!

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 12

Kohalikus mošees linastus Mabuli noorte tehtud lühifilmi "Kliimalood" esimesest lõikest, kus osales üle 100 saarlase. Foto krediit: Green Semporna

Taastage Semporna lähedal korallrifid

Sempornast umbes 30 kilomeetrit kirdes asub Pom Pomi saar, Troopikauuringute ja -kaitsekeskusvõi TRACC, organisatsioon, mis on pühendunud merikilpkonnade kaitsmisele ja kahjustatud korallriffide taastamisele. TRACC juhitavad programmid ulatuvad kahest nädalast kuni nelja kuuni ja võivad hõlmata selliseid tegevusi nagu tehisriffide loomine ökoloogilise funktsionaalsuse taastamiseks, teadusuuringute ja uuringute läbiviimine merekeskkonnast tervikliku ülevaate saamiseks, okkakroonsete meritähtede eemaldamine. kahjustatud riffe, et ellu jääda ja kasvada, ja palju muud. Suurepärane programm, kui soovite aktiivselt karide taastada ja kui te ei ole veel sertifitseeritud sukelduja, pakub TRACC PADI kursusi, mis aitavad teil alustada.

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 13

Pom Pomi saare vetes õitsevad korallimoodustiste taastamiseks loodud tehisriffid. Foto krediit: Robin Philippo / TRACC Borneo

Külastage merekaitseala

Viimane, kuid mitte vähem oluline on Sugudi saarte merekaitseala, Sabahi idarannikul asuv ala, mis hõlmab Lankayani, Billeani ja Tegapili saart. SIMCA-d haldab eraviisiliselt Reef Guardian, mille lõppeesmärk on tasakaalustada turismi ja looduskaitse vajadusi. Spetsiaalsed meeskonnad jälgivad kilpkonnade pesitsemist, edendavad külastajate teadlikkust kilpkonnade kaitsest ja viivad läbi riffide tervise jälgimiseks rifiuuringuid. Lisaks võimaldab püügipiirangute jõustamine kalapopulatsioonidel areneda nii kaitseala piires kui ka väljaspool seda.

Reisija juhend Sabahi merede ja riffide kaitsmiseks 14

SIMCA külastajad saavad toetada Reef Guardiani kaitsealaseid jõupingutusi, võttes kasutusele pesa.

Foto autor: Achier Chung/Reef Guardian

Samuti võite olla huvitatud sellest, et SIMCA lähedal asub Turtle Islands Park, merepark, mis avaldati 1977. aastal. Selingani saarel, mis on üks kolmest pargi moodustavast saarest, on õnn näha kilpkonni igapäevaselt pesitsemas ja neil on võimalus osaleda nende kilpkonnade adopteerimisprogrammis.

See on teie kätes. Ükski tegevus pole liiga väike. Ükski pingutus ei jää hindamata. Mugandades igivana ütlust, kutsume teid peale teie jalajälgede jätma positiivset mõju meie riffidele. Ja ei, me ei soovita teil meie korallide peale astuda!

Näeme Sabahis.

Kirjutanud Robin Philippo