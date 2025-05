Apo saar ja Dauini sukeldumine

Apo saare ja Dauini sukeldumine AivyMaes Divers Resortiga

Kui unistad värvikatest korallide aedadest, kristallselges vees triivivatest merikilpkonnadest ja maailmatasemel mudasukeldumisest, siis oled õiges kohas... Apo saar ja Dauin, kaks Filipiinide hinnatumat sukeldumiskohta. Negros Orientali rannikul asuvad kohad, mida pidevalt hinnatakse maailma 10 parima sukeldumiskoha hulka, lubavad unustamatut veealust seiklust – ja pole paremat viisi selle kogemiseks kui koos AivyMaes Divers mugavalt südames Dauini rannaäär, vaid 5 km paadisõit Dauinist Apo saarning on ülemaailmselt tunnustatud oma tervete korallriffide ja erakordse mere bioloogilise mitmekesisuse poolest.

Dauini südames asuv AivyMaes Divers seab uue standardi merekeskkonna kaitsele ja tõeliselt säästvale turismile.

Meie missioon on juurdunud Filipiinide elujõuliste mereökosüsteemide säilitamisse hariduse, mõjuvõimu suurendamise ja koostöö kaudu. Tänu sellele ISC tegevjuht Barry Coleman...on juba annetatud viis täisstipendiumi, mis võimaldavad andekatel noortel kohalikel inimestel saada mereturismi juhtideks. Koolitatakse kohalikke vähekindlustatud noori/noorukesi – mitte ainult professionaalseteks sukeldumismeistriteks/spetsialiseerunud elukate vaatlejateks ja instruktoriteks, vaid ka kodanikeadlasteks, kes on pühendunud meie ookeanide kaitsmisele tulevaste põlvkondade jaoks.

Tihedas koostöös Dauini omavalitsusega tuvastame ebasoodsas olukorras noori mehi ja naisi ning pakume neile sukeldumisvaldkonnas edu saavutamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. Need inimesed omakorda saavad mentoriteks ja eeskujudeks, inspireerides teisi sarnase taustaga inimesi omaks võtma ja kaitsma oma ainulaadset merekeskkonda, luues samal ajal rahuldust pakkuva karjääri.

„Kohalikud koolitavad kohalikke“ — see on meie säästva ökoturismi mudel ja see toimib.

Apo saar on alates 1982. aastast merekaitseala (MPA), see on eduka kogukonna juhitud looduskaitse eeskuju – tänu teedrajavale merebioloogile Dr Angel Alcala, „kaitsealade isa“. Dr Angel Alcala, kes kasvas üles selles piirkonnas, veenis mõnevõrra skeptilisi kohalikke elanikke, et kaitseala rajamine tuleks ümbritsevatele kalavarudele kasuks.

Tema teooria oli, et täiskasvanud kalad levivad kaitsealalt ümbritsevasse alasse, kus kaitseala toimib kalade varjupaigana põgenemiseks, küpseks saamiseks ja kudemiseks. Kaitsealal kudevad kalad toodavad vastseid, keda hoovused kannavad teistesse riffil asuvatesse kooslustesse. See on tõeline merekaitse edulugu Filipiinidel ja vanim pidev merekaitseala Filipiinidel, mis muudab selle pisikese saare makrofototapeedi ja lainurkfotode paradiisiks!

See pisike saar on mänginud olulist rolli kogu riigi merekeskkonna kaitsealaste jõupingutuste kujundamisel. Tegelikult on siin loodud kogukonnapõhise varjupaiga edu olnud nii suur, et see on inspireerinud sarnaseid projekte kogu Filipiinidel ja isegi kogu maailmas. Selle otsese tulemusena on Filipiinidel praegu üle 1,500 väikese merekaitseala, mille asutasid kohalikud kogukonnad, kes on soovinud Apo saare edu jäljendada. Merekaitsealade eduka rakendamise otsese tulemusena õitses sukeldumisturism ning Filipiinid on nüüd pidevalt valitud maailma sukeldumiskohtade esikohale.

Parimad Apo sukeldumiskohad: Chapel Point – Dramaatiline sukeldumiskoht suurepäraste korallimoodustiste ja sagedaste merikilpkonnade, merikilpkonnade parvede ning aeg-ajalt ka barrakuudade nägemisega. Siin õitsevad nii pehmed kui ka kõvad korallid, samuti nudibranchid ja riffikalad. Cogon Point-Tuntud tugevate hoovuste poolest, mis teeb sellest põneva triivsukeldumise koha. Näete suuri kalaparvi nagu trevally, snapper ja fusilierid, lisaks tervislikele korallrahudele ja mõnikord pelaagilisi kalu. Sobib ideaalselt kesktaseme ja edasijõudnud sukeldujatele.

Rock Point East & West – Lauge nõlva sukeldumine rohke makroelustikuga, sealhulgas skorpionkalad, konnakalad ja mitmesugused nudibranchid. Merepõhja kaunistavad pehmed korallide lehvikud ja meriroosid. Suurepärane fotograafidele, lauged nõlvad sobivad ideaalselt kilpkonnade ja värviliste riffikalade vaatlemiseks. Varjupaik-See on osa merekaitsealast ja pakub saare kõige puutumatumaid koralle. Mereelu on rikkalik: merikilpkonnad, säigkalad, papagoikalad. Riffi kaitsmiseks on juurdepääs piiratud; mõnikord on lubatud ainult snorgeldamine.

Avasta Dauini maagia , Maailmakuulus mudasukeldumise poolestDauini merekaitsealad

Vaid lühikese autosõidu kaugusel Dumaguete'i omavalitsusest Dauin– on viimase 40 aasta jooksul laiendanud oma merekaitsealasid, rajades oma rannikule mitu merekaitseala. Need merekaitsealad on mitte ainult taaselustanud kohalikku kalandust, vaid ergutanud ka ökoturismi, kusjuures merekaitsealade tasud aitavad hallata rahalisi vahendeid ja jõustada kalapüüki keelavaid eeskirju. Sukeldujad omakorda toetavad säästvat turismi lihtsalt sellega, et teevad seda, mida nad armastavad – käivad sukeldumas.

Erinevalt paljudest kaitsealadest, mis keskenduvad ainult korallriffidele, hõlmavad Dauini merekaitsealad ka mererohuga alasid ja liiva-/kruusanõlvu – parimaid mudasukeldumise elupaiku, mis on Dauini toonud ülemaailmsele sukeldumiskaardile. Musta liivaga nõlvade poolest kuulus Dauin pakub võimalust kohata uskumatult paljusid haruldasi ja veidraid mereelustiku liike: matkivad kaheksajalad, ekstravagantsed seepiad, konnakalad, merihobused, kummituspiibukalad ja lugematu arv nudibranchi, krevette ja krabisid. Need mitmekesised ökosüsteemid on ka olulised toitumisalad kilpkonnadele ja muule mere megafaunale.

Dauin uhkusega uhkustab 29-ga 33-st teadaolevast konnakalaliigist – see eripära on esile tõstetud ka ... BBC Planeet Maa III, 2. episood, mis tõi esile piirkonna rikkaliku bioloogilise mitmekesisuse. Ranniku ääres juhivad sukeldumisoperaatorid spetsiaalseid „elukajahte“, mida juhendavad asjatundlikud vaatlejad, kellel on terav silm isegi kõige väiksemate ja tabamatumate veealuste olendite leidmiseks, muutes Dauini kohustuslikuks külastuskohaks nii veealuste fotograafide kui ka makrosukeldumise entusiastide jaoks.

Dauini populaarseimad sukeldumiskohad: kõik on AivyMaes Divers Resort House'i riffil, mugav sukeldumiskoht jalgsi kaldale

Asub südames Dauini Rannaäärne AivyMaes Divers pakub mugavat otsest juurdepääsu (sissekäiguga) Dauini maailmakuulsatele mudasukeldumiskohtadele, sealhulgas nende kuulsale majariffile AivyMaes House Reefile, mis on tuntud kui Población 1 Dauini põhjapoolne merekaitseala, mis on kaitse all olnud üle 40 aasta. See koht kubiseb erakordsetest makroelukatest, muutes selle veealuste fotograafide pelgupaigaks, makroparadiisiks ja lainurk-paradiisiks mereelu entusiastidele.

Dauin Põhja ja Lõuna – Sukeldumine kaldale / muda Sügavus5–25 m must nõlvas liiv hajutatud prahi ja tehisstruktuuridega, mis meelitavad ligi elukaid, konnakala, merinöörikala, nudibranchi, merihobukesi kaheksajalg (sh mimika- ja imelapsed) Suurepärane makrofotograafia jaoks fotograafia ja öine sukeldumine.

Masaplodi varjupaik – elav korallrahu, kus aeg-ajalt võib näha kilpkonni, korallrahu / merekaitseala Sügavus5–30 m – Elav riff rikkaliku korallide ja kalaparvedega. Purjetajad, snapperid, kilpkonnad, mureenid. Hea nähtavus, sobib nii makro- kui ka lainurkvõtete tegemiseks.

Autod ja Ginama-an - Sügavusvahemik: 24–28 meetrit. Autovrakkide leiukoht kubiseb makroelukatest ja riffikaladest, sealhulgas lõvikala, mureenid, sinitäpilised raid, konnakalad, kummitusnöörikalad, merikoid, portselankrabid, harlekiinnnöörikalad, krokodillkalad, keiseringelkalad, nudibranchid ja bokserkrevetid. Vrakid ise on sageli kaetud värviliste korallide, käsnade ja merilehvikutega, mis pakuvad suurepäraseid võimalusi veealune fotograafia.

Olenemata sellest, kas oled kogenud sukelduja või algaja, kes soovib veealust maailma avastada, pakub Dauin enneolematuid sukeldumisvõimalusi. AivyMaes Divers Pakume erakordseid teenuseid, asjatundlikku juhendamist ja ühist pühendumust merekeskkonna kaitsmisele. Meie kuurortides sukeldumise kasuks otsustades ei asu te mitte ainult unustamatule seiklusele, vaid toetate ka meie ookeanide kaitsmise ja säilitamise jõupingutusi tulevastele põlvedele. Nende kogenud sukeldumismeistrid ja instruktorid on koolitatud elukate vaatlejad, tagades külalistele rikastava ja keskkonnateadliku sukeldumiskogemuse.