Hea uudis – meritäht okaskroon

Meil on põnevaid uudiseid Raja Ampatis asuvast vapustavast Mioskoni sukeldumiskohast. Pärast kuudepikkust kroontähe (COTS) populatsiooni jälgimist näivad meie ühised jõupingutused vilja kandvat. Me eraldasime aprillis spetsiaalse eemaldamissukeldumise käigus piirkonnast 33 okaskrooni. Septembri lõpus leiti saidi uuesti külastamisel vaid kaks! See arvukuse märkimisväärne langus viitab sellele, et olukord on hästi kontrolli all.

Miks on okaskroon meritäht muret tekitav?

Voodivoodid on korallriffide ökosüsteemide loomulik osa, kuid kui nende arv kasvab, võivad nad hävitada. Need meritähed toituvad korallide polüüpidest, mis võivad suurtes kontsentratsioonides põhjustada ulatuslikke korallikahjustusi, põhjustades riffide lagunemist. COTS-i puhanguid võivad esile kutsuda sellised tegurid nagu toitainete saastatus ja ookeanide temperatuuri tõus, mis mõjutavad korallide tervist ja muudavad selle nende ablaste kiskjate suhtes haavatavamaks.

Mioskon, mis on tuntud oma värviliste korallide ja uskumatute kalaparvede poolest, on olnud looduskaitsealaste jõupingutuste keskpunkt. Aprillis märkasime kohapeal COTS-i tõusu, mis viis kiire tegutsemiseni. Korraldati eemaldamistööd, et leevendada edasist korallikahjustust ja vältida täiemahulist haiguspuhangut. Selle operatsiooni käigus eemaldati kokku 33 meritähte.

Meie septembrikuu sukeldumisel on vaid kahe meritähe arv paljulubav märk, et võetud meetmed toimivad. Järjepidev jälgimine, vastutustundlikud sukeldumistavad ja terve rifisüsteemi säilitamine on kõik aidanud kaasa olukorra stabiliseerimisele. Kuigi oleme valvsad, näitab arvukuse järsk vähenemine, et haiguspuhang on praegu kontrolli all.

Kuigi praegune olukord tundub paljutõotav, teame, et ökosüsteemid on haprad ja dünaamilised. Jätkame COTS-i populatsiooni jälgimist kl Mioskon ja muud sukeldumiskohad Raja Ampati ümbruses. Meie meeskond on vajadusel valmis kiiresti tegutsema, et hoida karide tervist.

