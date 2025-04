Sukelduge 3 eepilise ekspeditsiooniga kaugemale kui tavaline

2025: teie aasta, et sukelduda tantsiva tuule liveaboardiga tavapärasest kaugemale

Sukeldumisnarkomaanid, seiklejad, veealused uurijad! Kas olete valmis sissetallatud radadest loobuma ja sukelduma Indoneesia peidetud veealuste aarete südamesse? Dancing Wind Liveaboardis koostame 2025. aasta marsruudi, mis ei tähenda linnukese märkimist, vaid rohkem teie kire sütitamist sügavuse vastu. Me läheme kaugemale tuttavast, kaugemale Raja Ampatist (kuigi me armastame seda endiselt!) Halmahera, Cendrawasihi lahe ja Tritoni lahe piirkondadesse.

Juuli: vaalhaid ja Cendrawasihi lahe põlised saladused

Kujutage ette, kuidas liuglete nende loomulikul mänguväljakul õrnade hiiglaste, vaalhaide kõrval. Just seda kogete selle juulikuus Cendrawasih Bays. Pakume kahte ainulaadset reisi:

Manokwarist Biakisse: Sukelduge Cendrawasihi mereimede südamesse, lõpetades oma seikluse elavas Biaki linnas. (8. 18. juuli 2025)

Biak Manokwarisse: Kogege maagiat tagurpidi, uurides samu hingematvaid paiku värskest vaatenurgast. (21.–31. juuli 2025)

Lennujaam: Manokwari (MKW) ja Biak (BIK)

Cendrawasih on hingemattev paradiis neile, kes otsivad tõelist suhtlust mitmekesise mereelustikuga. Selles vapustavas piirkonnas on elujõulised korallrifid, mis kaitsevad mitmesuguseid värvilisi kalaliike, luues veealuse kaleidoskoobi. Nende loodusimede hulgas libiseb vaalhaide majesteetlik kohalolek graatsiliselt läbi selge türkiissinise vee, meelitades ligi sukeldujaid ja snorgeldajaid kogu maailmast. Ainulaadne ökosüsteem hõlmab ka mitmesuguseid muid elusloodusi, nagu manta rays ja merikilpkonnad, mistõttu Cendrawasih on kohustuslik külastuskoht nii loodushuvilistele kui ka seikluste otsijatele.

Sukelduge 3 eepilise ekspeditsiooniga kaugemale tavalisest 7

august: Halmahera Crown: A Crossing of Wonders

August pakub põnevat ekspeditsiooni, reisi, mis juhatab teid läbi Indoneesia kõige mitmekesisemate sukeldumiskohtade. Alustame reisi Sorongist Bitungi, mis hõlmab järgmist:

Misooli kaleidoskoopilised rifid.

Halmahera puutumatu ilu.

Maailmakuulus Lembehi väina mudasukeldumine.

Sorongi lennujaam (SOQ) ja/või Manado Bitungi (BTJ)

Ja neile, kes soovivad seda kõike kogeda tagurpidi, pakume tagasisõitu Bitungist Sorongi. See ületuskoht on tõeline maadeavastaja unistus, võimalus olla tunnistajaks Indoneesia veealuse maailma tohutule mitmekesisusele.

Sukelduge 3 eepilise ekspeditsiooniga kaugemale tavalisest 8

Detsember: Triton Bay peidetud juveelid: tõelisele sukeldumishuvilisele

Nüüd neile, kes on seda kõike näinud ja kes ihkavad järgmise taseme sukeldumisseiklusi, toob detsember Triton Bay. See on koht, kus me tõeliselt seikleme erakordse valdkonda. Teeme kaks vastastikku reisi:

Sorong Kaimanale: Avastage selle lõunaosa Misool ja sukelduge sügavale Tritoni lahe puutumatusse ilu.

Kaimana Sorongi: Kogege neid uskumatuid saite uuesti, kuid uue nurga alt.

Tritoni laht on veealuste juveelide kuningriik:

Värvidest pakatavad pehmete korallide aiad.

Sagedased kohtumised vaalhaidega.

"Kõndivad haid" Epaulette haid.

Endeemseid liike ei leitud kusagil mujal.

Massiturismist puutumata põlised rifid.

See on sukeldumine asjatundjale, sukeldujale, kes otsib haruldast, ainulaadset, unustamatut.

Sukelduge 3 eepilise ekspeditsiooniga kaugemale tavalisest 9

Tantsiv tuul: teie kodu unustamatuteks seiklusteks

At Dancing Wind Liveaboard, me ei vii teid ainult uskumatutesse sukeldumispaikadesse; me loome kogemust. Meie laev on loodud mugavuse ja seikluse jaoks:

Avarad ja mugavad kajutid.

Spetsiaalne sukeldumistekk, mis on varustatud sujuvaks sukeldumiseks.

Kirglik ja kogenud meeskond.

Gurmee einestamine teie seikluste aitamiseks.

Nitrox on saadaval pikema põhjaaja jaoks.

Spetsiaalsed kaameravõimalused nende maagiliste hetkede jäädvustamiseks.

Suur varjuline päikeseterrass.

"Sukelduge unustamatusse seiklusse, kus iga hetk on avastusretk ja võimalus luua tähendusrikas ühendus lummava veealuse maailmaga. Meie paindlik kajutikorraldus on mõeldud neile, kes soovivad taskukohast, kuid luksuslikku kogemust. Valige meie põnevate kolmekordse jagamise kajutivalikute hulgast, mis on loodud pakkuma uskumatut väärtust, kutsudes teid avastama ja looma lainete all püsivaid mälestusi!"

Sukelduge 3 eepilise ekspeditsiooniga kaugemale tavalisest 10

Kas olete valmis sukelduma tavapärasest kaugemale?

2025. aastal saate Dancing Wind Liveaboardiga Indoneesia peidetud imesid uurida. Kohtade arv on piiratud ja need ainulaadsed marsruudid täituvad kiiresti. Ärge jätke kasutamata võimalust saada osa millestki tõeliselt erakordsest.

PS Kui olete väsinud samadest vanadest sukeldumiskohtadest, kui ihkate seiklusi ja avastamist, on Dancing Wind teie pilet veealuse maailma varjatuimate aarete juurde.