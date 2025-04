Dive Dauin festival

Dive Dauini festival ja veealuse fotograafia võistlus

Dive Dauin Festival, mille asutamisest 2021. aastal, on vaid mõne aastaga saanud kõige rikkalikumaks ja peagi Filipiinide suurimaks rahvusvaheliselt tunnustatud veealuse makro- ja lainurkfotograafia võistluseks Filipiinidel, mille sularaha ja auhinnad on üle 10,000 XNUMX USA dollari. Võistlus toimub iga aasta juunis Negroasien-i saarel. lugematu hulk nudiboksi, krevette, krabide merihobuseid, kummituskalu ja palju muid väikseid olevusi, mida võib leida piki musta liiva nõlvadel paiknevatest riffidest. Lisaks on suur megafauna ja korallid.

Ranniku äärde on rajatud merekaitsealasid, et säilitada riffe ja mererohupeenraid. Need on kilpkonnade olulised toitumispaigad ja kodud teistele nendes vetes elavatele ainulaadsetele olenditele, kus on 29 33-st teadaolevast konnakala liigist (BBC Planet Earth 2-osa konnakalade erisaade filmiti AivyMaes Divers Resort House Reefil, tuntud kui Población 1 Dauin North, merekaitse all üle 40 aasta). Sukeldumistavad on rangelt jõustatud ja kohtunikud diskvalifitseerivad fotograafid, kui nende piltidel on manipuleerimise või loomade stressi märke.

Neile, kes ihkavad lainurkvaadet või mõnevõrra suuremat mereelu, on pisike Apo saare saar, mis asub Dauini kaldast vaid 35-minutilise paadisõidu (5 km) kaugusel, alates 1982. aastast merekaitseala (MPA). 1982. aastal kaitses mereteadlane dr Angel Alcala, kes kaitses kohalikke skeptikuid, kes kasvasid üles selles piirkonnas. piirkond oleks kasulik ümbritsevale kalandusele. Tema teooria kohaselt levivad täiskasvanud kalad kaitsealalt ümbritsevasse piirkonda, kus kaitseala toimib kalade põgenemise, küpsemise ja kudemise varjupaigana.

Kaitsealal kudevad kalad tekitaksid vastseid, mida hoovused kannavad karil teistesse kooslustesse. Tõeline merekaitse edulugu Filipiinidel, see on Filipiinide vanim pidev merekaitseala. See aitas kujundada Dive Daiuni festivali makrofotograafiks ja lainurk-paradiisiks!

See väike saar on mänginud olulist rolli kogu riigi merekaitsealaste jõupingutuste kujundamisel. Selline on olnud siin rajatud kogukonnapõhise pühamu edu, mis on inspireerinud sarnaseid projekte kõikjal Filipiinidel ja isegi kogu maailmas, mille otsese tulemusena on praegu Filipiinidel üle 1,500 väikese merekaitseala, mille on asutanud kohalikud kogukonnad, kes on tahtnud jäljendada Apo saare edu. MPA eduka rakendamise otsese tulemusena õitses sukeldumisturism, mille otsese tulemusena valiti Filipiinid nüüd pidevalt maailmas esikohale sukeldumiskohaks.

Konkurss Dive Dauin Festival (algse nimega Dive 7) edastab tugeva kogukonnapõhise säästva keskkonna sõnumi kohalike elanikega, kohalike ettevõtete sukeldumispoodide turismiosakond, kohalikud LGU ja sukeldumiskuurortid teevad koostööd, et korraldada koristustöid nii kaldal kui ka vee all, tuues sündmusele ainulaadse vaatenurga. Isegi trofeed on valmistatud taaskasutatud ja taaskasutatud materjalidest.

Dive'i operaatorid võtavad võistlust väga tõsiselt ja püüavad aidata oma klientidel kategooria "võita" ja olla fotograafi jaoks kuurordi valik number üks. Nad teevad kõik endast oleneva ilma ökosüsteemi häirimata, et aidata oma klientidel võita! Keegi ei võta seda tõsisemalt kui Silver Reefi kuurort, mis korraldab enne sündmust mitmeid seminare, mida korraldavad tunnustatud auhinnatud allveefotograafid, ja pakub maailmatasemel veealuse pildistamise võimalusi, muutes nad professionaalse fotograafi ürituse eelistatud võõrustajaks.

Sukeldumisjuhte koolitavad ka fotograafid, kes õpetavad neile, kuidas märgata täiuslikku objekti, alates väikseimast olevusest kuni täiusliku lainurk- või loomakäitumise pildini. Sellel erialal koolitatud sukeldumisgiide nimetatakse “Spotteriteks” ja nad suhtuvad oma ametisse väga tõsiselt, valvavad hoolikalt “haruldasemate olendite” salajasi asukohti ja jagavad neid ainult klientidega, mistõttu on väga oluline valida, millise kuurorti juures broneerida enne üritust.

Loomulikult on parimatest parimatest märkijad reserveeritud aegsasti enne võistlust. Teise võimalusena AivyMaes Divers Resort sobib nii algajatele kui ka professionaalidele, pakkudes taskukohase peatumise võimalust nii algajatele kui ka professionaalidele koos pakettidega, mis ei riku teie eelarvet ja võtavad tööle professionaalselt koolitatud "loomade jälgijaid", kes teevad kõik endast oleneva, et aidata oma klienti võita. Võistlus on levinud ka "loomade jälgijateni", kusjuures igaüks võistleb selle nimel, et olla parim ja lasta oma klient/kuurort võita!

Olenemata sellest, kas olete professionaalne allveefotograaf, algaja või vahepealne, pakub Dive Dauin Festival igaühele midagi, igal aastal võidetakse suuremaid ja paremaid auhindu; koos "Maailmaklassi sukeldumisega" on see teie sukeldumiskalendri jaoks kohustuslik. (Lisateavet vt Scuba Diver Magazine ANZ väljaanne 73)