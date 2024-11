Sukelduge Raja Ampat koos Meridian Adventure Dive'iga

DIVE RAJA AMPAT – SÄÄSTA MEIE EKSKLUSIIVSETE ERIPAKKUDEGA!

Alustage reisi ühte maailma kõige erakordsemasse veealusesse maailma meie paindlike sukeldumispakettidega, mis sobivad ideaalselt teie ajakavaga. Ükskõik, kas plaanite kiiret põgenemist või pikemat seiklust, meie pakkumised võimaldavad teil täielikult sukelduda Raja Ampati imedesse ilma kindlate saabumis- või lahkumiskuupäevadeta. Kujutage ette, kuidas triivite läbi elavate korallide ja mängulise mereelustiku kaleidoskoobi ning teie ainus mure on see, millist sukeldumist järgmisena uurida.

Sukeldumispaketid:

6 ööd / 7 päeva + 10 sukeldumist = 2098 dollarit jagava inimese kohta Sisaldab 1 öö tasuta

7 ööd / 8 päeva + 12 sukeldumist = 2273 dollarit jagava inimese kohta Sisaldab 1 ööd ja 2 tasuta sukeldumist

8 ööd / 9 päeva + 14 sukeldumist = 2449 dollarit jagava inimese kohta Sisaldab 1 ööd ja 4 tasuta sukeldumist

9 ööd / 10 päeva + 16 sukeldumist = 2693 dollarit jagava inimese kohta Sisaldab 2 ööd ja 2 sukeldumist tasuta

10 ööd / 11 päeva + 18 sukeldumist = 3112 dollarit jagava inimese kohta Sisaldab 2 ööd ja 4 sukeldumist tasuta

Mis sisaldab:

Kui astute meie päikesepaistelistele kallastele, ootab teid jahe, värskendav tervitusjook, mis annab tooni eelseisvale rahulikule ja luksuslikule kogemusele. Teie viibimine toimub a butiikstiilis 15 ruutmeetri suurune konditsioneeriga tuba, mis pakub mugavust ja privaatsust kaks üheinimesevoodit või kaheinimesevoodit ja privaatne vannituba, kus on tualetitarbed ja rätikud. Pärast pikka päeva ookeaniga avastades taanduge oma hubasesse ruumi, kus on tasuta WiFi-ühendus, et saaksite oma seiklusi lähedastega jagada.

Igal sukeldumisel on teil tipptasemel varustus Aqualung käik, ja meie kogenud giidid saadavad teid Raja Ampati legendaarsetesse sukeldumispaikadesse. Sukeldumiste vahel nautige meie sukeldumispaatide pardal värskeid puuvilju ja rannarätikuid ning laske meie meeskonnal jäädvustada iga hingemattev hetk GoPro kaadrid teie veealustest põgenemistest.

Erandid:

Transfeerid (Sorong ja Waisai): u. $ 55 inimese kohta

Raja Ampati merepargi luba: 1,000,000 XNUMX XNUMX IDR inimese kohta (sularahamakse kuurordis)

(sularahamakse kuurordis) Toitlustamine (lõuna- ja õhtusöök) – pool-/täispansion saadaval 8-liikmelistele või enamatele gruppidele

Alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid

Sukeldumisarvutid ja tõrvikud

Lennu-, reisi- ja sukeldumiskindlustus

ÜHENDUST VÕTMA

Tel: + 62 951 317 6120

Mis on rakendus: +62 822 4854 0774

E-mail: bookings@meridianadventuresdive.com

Tingimused:

Palun viidata MADSPECIAL2024 broneerimisel, et kasutada neid eksklusiivseid pakkumisi.

Broneerimisperiood: 01. oktoober 2024 kuni 31. detsember 2024

Reisiperiood: 01. oktoober 2024 kuni 31. jaanuar 2025

Hinnad on toodud USA dollarites ja sisaldavad kehtivaid makse.

screenshot

MEIST Meridiani seiklussukeldumine:

Asub uimastamises Raja Ampat, Indoneesia, Meridiani seiklussukeldumine on PADI 5-Star Eco Resort ja uhke maineka PADI Green Stari auhinna võitja. Meie sukeldumine teenused, mis on tuntud oma professionaalsuse ja kvaliteedi poolest, on muutunud PADI ja PADI sünonüümiks Meridian seiklus nimed, tagades kõigile enesekindla ja nauditava sukeldumiskogemuse.