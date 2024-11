Dugongesid märgati Kri neemel

Kui inimesed mõtlevad Raja Ampatile, mõtlevad nad sageli selle elavatele korallriffidele ja mitmekülgsele mereelustikule. Kuid vähesed mõistavad, et sellel paradiisisaarel on ka üks Indoneesia tabamatumaid ja ohustatumaid olendeid – dugongi. Need õrnad mereimetajad sõltuvad Raja Ampati rahulikest lahtedest ja laiaulatuslikest mererohuniitudest, mis pakuvad neile ideaalset toitumis- ja peavarjupaika.

Haruldane ja põnev vaatepilt meie Raja Ampati vetes täna hommikul 23. oktoobril 2024

Dugongid, üldtuntud kui "merilehmad", karjatavad aeglaselt mererohul ja on sugulased manaatiga. Vaatamata nende rahulikule olemusele seisavad need loomad silmitsi märkimisväärsete ohtudega. Kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas on dugongi populatsioon viimastel aastakümnetel järsult vähenenud, peamiselt elupaikade hävitamise, inimtegevuse ja ebaseadusliku kalapüügi tõttu. Indoneesias, kus dugongid kunagi õitsesid, on nende arvukus vähenenud murettekitavalt alla 1,000 isendini.

Merihein on dugongi peamine toiduallikas ja need ökosüsteemid on tervisliku rannikukeskkonna säilitamiseks üliolulised. Merirohuniidud aitavad stabiliseerida ookeanipõhja, vähendada ranniku erosiooni ja toimivad paljude mereliikide puukoolina. Dugongid mängivad nende elupaikade säilitamisel otsustavat rolli, karjatades mererohul, mis hoiab ära kinnikasvamise ja võimaldab toitainetel tõhusalt läbi ökosüsteemi liikuda.

Kahjuks ohustavad reostus, ülepüük ja rannikualade areng tõsiselt Indoneesia mererohuniite. Jätkusuutmatud kalapüügimeetodid, nagu dünamiit ja tsüaniid, on neid elupaiku veelgi halvendanud. Kui mererohupeenrad kaovad, kaob ka dugongi peamine toiduallikas, mis viib liigid väljasuremisele lähemale.

Vaatamata nende ajaloolisele kohalolekule Indoneesias ei ole dugongide kohta teaduslikku teavet veel saadaval. Nende käitumise, arvukuse või konkreetsete levikumustrite kohta on vähe teada. Dugongid on teadaolevalt väga rändavad, liiguvad toitumiseks üle rannikualade, kuid nende liikumise jälgimine ja populatsioonisuundumuste mõistmine on põhjalike uuringute puudumise tõttu keeruline. See andmete puudumine takistab kaitsealaseid jõupingutusi, muutes liikide tõhusa kaitsmise keeruliseks.

Indoneesias on dugongidel kultuuriline tähtsus ja need on põimitud traditsioonilistesse lugudesse. Paljud iidsed müüdid jutustavad lugusid naistest, kes kõndisid merre ja muutusid dugongideks, seostades rahvapärimuses inimesi nende mereloomadega. Arvatakse, et varajased meremehed, kes nägid dugonge, aitasid kaasa näkide müütile, nähes nende siluette vees ja pidades neid müstilisteks olenditeks. Tänaseni nimetatakse Raja Ampati kohalikus paapua kogukonnas dugonge "näkideks" ja nende haruldasi vaatlusi tähistatakse.

Erinevalt paljudest Indoneesia piirkondadest, mis on ülearenenud, on Raja Ampat jäänud suhteliselt puutumatuks, peamiselt tänu oma pühendumusele säästvale turismile ja looduskaitsele. Piirkonna toitaineterikkad veed voolavad madalatesse mangroovidega ääristatud lahtedesse, luues tohutuid mererohuniite, kus dugongid saavad toituda ja elada. Need elupaigad on nende ellujäämiseks üliolulised ja nende alade kaitsmine on aidanud Raja Ampatil saada üheks vähestest kohtadest, kus dugonge võib veel looduses näha.

Raja Ampati kohalikud kogukonnad ja sukeldumiskuurordid on dugongi elupaikade säilitamiseks hädavajalikud. Paljud ökoturismiga tegelevad ettevõtted, nagu Meridian Adventure Dive, tegelevad sügavalt merekeskkonna kaitsmisega. Need organisatsioonid teevad tihedat koostööd kohalike kodumajutustega ja edendavad säästvaid tavasid, mis aitavad kaitsta õrnaid ökosüsteeme, millele dugongid toetuvad.

Dugongid on suured, õrnad olendid, kasvavad kuni 3 meetri pikkuseks ja kaaluvad 400 kilogrammi. Nad on oma suurusest hoolimata häbelikud ja tabamatud, eelistades karjatada mererohtu vaikses madalas vees. Dugongid kasutavad graatsiliselt ujumiseks oma lestakujulisi sabasid ja aerutaolisi lestasid, mida nende välimuse tõttu peetakse sageli väikesteks vaaladeks. Huvitav on see, et dugongid on elevantidega tihedamalt seotud kui teised mereloomad, jagades sama pikka eluiga, mis võib inimese sekkumiseta ulatuda kuni 70 aastani.

Dugongid on üldiselt üksildased loomad, mõnikord märgatakse neid ema-vasika paarides. Emastel dugongidel on aeglane sigimistsükkel, nad kannavad vasikat aastase tiinuse ajal ja vasikas jääb ema juurde kuni 18 kuuks. Need pikad paljunemisintervallid ja liikide sõltuvus konkreetsetest elupaikadest muudavad dugongid keskkonnamuutuste suhtes haavatavaks.

Dugongi vaatlused Raja Ampatis on haruldased, kuid jätavad esinedes püsiva mulje. Dugongid võivad vee all püsida kuni kuus minutit, tõustes korraks pinnale õhku, enne kui nad mererohtu karjatama sukelduvad. Selline käitumine annab parima võimaluse neid tabamatuid imetajaid snorgeldades või sukeldudes märgata.

Kuna dugongi elupaigad inimtegevuse tõttu vähenevad, on need olendid muutunud liikuvamaks ja rändavad toitu otsides kaitstud lahtede vahel. Kuid nende aeglane paljunemiskiirus ja kahanevad elupaigad muudavad nende pikaajalise ellujäämise tagamise üha keerulisemaks.

Selleks, et dugongid saaksid Indoneesia vetes taas õitseda, on hädavajalikud rangemad eeskirjad elupaikade kaitse, säästva kalapüügi ja üldsuse teadlikkuse suurendamise kohta. Raja Ampat jääb lootuse majakaks, näidates, kuidas kogukonnakeskne lähenemine kaitsele võib kaitsta ohustatud liike, edendades samal ajal säästvat arengut. Neid jõupingutusi jätkates on lootust, et dugongid kaunistavad Indoneesia vete põlvkondi.

