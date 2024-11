Raja Ampati sukeldumiskohtade kohalik giid # Yenkoranu rief

Yenkoranu rief, mis asub Yenkoranu küla lähedal Kri saarel Raja Ampatis, pakub fantastilist sukeldumiskohta, mis sobib kõigile, alates snorgeldajatest ja algajatest sukeldujatest kuni kogenud professionaalideni. See kaldus rifisukeldumine on tuntud suurte pelaagiliste liikide ja väiksema mereelustiku ühendamise poolest, muutes selle veealuseks uurimiseks veetlevaks kohaks.

Tüüp: kaldus riff

Sügavus: 3m kuni 30m

Vee temperatuur: 29/30°C

Sukeldumistase: sobib snorgeldajatele, algajatele ja kogenud sukeldujatele

Yenkoranu Jetty nõlv algab madalalt 3 meetri sügavuselt, pakkudes ideaalset algust algajatele või neile, kes soovivad snorgeldada. Laskumisel langeb riff järk-järgult allapoole maksimaalselt umbes 25–30 meetri sügavusele, pakkudes ligipääsetavat sukeldumisprofiili erinevatele oskustasemetele. Pidevalt sooja veega, mille keskmine temperatuur on 29–30 °C, tagab Yenkoranu mugava sukeldumise aastaringselt.

Yenkoranu rifi üks tipphetki on selle lähedus külasillale, mis meelitab ligi erinevaid mereelu. Sukeldujad võivad märgata ohtralt must- ja valgetipphaid mööda sõitmas, eriti nõlva sügavamates osades. Need graatsilised kiskjad on tuttavad vaatamisväärsused, erutavad nii algajaid kui ka kogenud sukeldujaid.

Teine selle saidi sage külastaja on roheline merikilpkonn. Need kilpkonnad, keda sageli märgatakse karidel ääristavatel kõvadel korallidel näksimas, lisavad läheduses patrullivatele haidele rahulikku kontrasti. Nende aeglased ja tahtlikud liigutused muudavad nad allveefotograafide seas lemmikuks.

Neile, kes on õnnelikud, pakub Yenkoranu ka haruldast kohtumist kotkakiiriga, kes sinises mööda liugleb, eriti selgema nähtavusega päevadel. Need majesteetlikud olendid on vähem levinud, kuid pakuvad unustamatut vaatepilti, kui nad ilmuvad.

Mis teeb Yenkoranu Reef eriti köitev on elu mitmekesisus, mille tunnistajaks saate ühe sukeldumisega. Kui must- ja valgetipphaid toovad elevust suurematele mereelukatele, siis sukeldujaid ja snorgeldajaid kostitatakse ka rifi vahel pesitsevate väiksemate olevustega. Korallmoodustiste ümber tormavad värviliste riffikalade parved ning tähelepanelikud vaatlejad võivad märgata korallide vahel peidus nudioksi ja muud põnevat makroelu.

Yenkoranu ainulaadne kallak ja mereelu mitmekesisus muudavad selle ideaalseks kohaks igal kogemustasemel sukeldujatele. Algajad saavad nautida madalate alade turvalisust, puutudes samal ajal kokku muljetavaldava mereelustikuga. Samal ajal saavad kogenumad sukeldujad laskuda sügavamale, et uurida suuremaid kalaliike ja aeg-ajalt kotkakiire. Snorgeldajad saavad nautida rifi ilu, hõljudes madalate koralliaedade kohal, mis kubiseb elust.

Meridian Adventure sukeldumiskuurordi kohta: asub Indoneesias vapustavas Raja Ampatis