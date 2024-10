Raja Ampati sukeldumiskohtade kanarahu kohalik giid

Saidi tüüp: Scenic Reef Slope

Sügavus: 5m kuni 20m

Asukoht: Dampier Straits, Raja Ampat, Indoneesia

Chicken Reef on üks Raja Ampati tähelepanuväärsetest sukeldumiskohtadest, mis pakub lummavat kogemust igasuguse oskustasemega sukeldujatele. Selle Indoneesia saarestiku bioloogiliselt mitmekesistes vetes asuv Chicken Reef võlub sukeldujaid oma vapustava veealuse maastiku, elava mereelu ja rahuliku atmosfääriga. Tegemist on riffinõlva alaga, mis algab madalalt 5 meetri kõrguselt ja laskub järk-järgult 20 meetri sügavusele, mistõttu on see ideaalne algajatele ja edasijõudnutele sukeldujatele.

Kohapeal on liivane põrand, millel on muljetavaldav valik pehmeid ja kõvasid korallisid. Laskudes pakub riffi nõlv elavat segu koralliliikidest, pakkudes peavarju lugematutele mereelustiku vormidele. Kallakust veidi kaugemal olev mahalangemine lisab sellele veealusele varjupaigale sügavust ja mõõtmeid, tekitades tunde, nagu uuriksite veemetsa.

Terve korallide kasv ulatub piki riffi 20 meetrini, luues värvika maastiku, kus elab palju riffidel elavaid kalasid ja selgrootuid. Ükskõik, kas naudite õrnade pehmete korallide ilu või imetlete kõvade korallide tugevaid struktuure, on Chicken Reef visuaalne pidu.

Chicken Reef on eriti kuulus oma suurte kalaparvede poolest, mida tavaliselt nähakse korallide vahel. Liivases merepõhjas asustavad aed-angerjad, kelle sihvakas keha kõikub hoovuses. Sukeldujaid tervitavad sageli suured mustad snapperid, fusilierid ja liblikad, kes ujuvad graatsiliselt üle rifi. Need väiksemad kalad tõmbavad omakorda ligi kiskjaid, muutes paiga põnevaks kohaks suuremate mereliikide vaatlemiseks.

Barrakuudad on Chicken Reefi sagedane tipphetk, libisedes läbi vee saaki otsides. Rahul patrullimas on näha ka valgetipp- ja musttipphaid, mis lisavad igasse sukeldumisse põnevust. Lisaks märgatakse piirkonnas sageli jahti pidamas trevalliesid, kelle klanitud kehad lõikavad täpselt veest läbi.

Mere bioloogilise mitmekesisuse esiletõstmised

Chicken Reef on peale parvekalade ja kiskjate varjupaik raskematele ja ainulaadsetele mereloomadele. Sukeldujad võivad kohata järgmist:

Wobbegongi haid: need ebatavalised lameda kehaga haid sulanduvad oma keerukate kamuflaažimustritega sujuvalt riffiga, muutes vaatlused eriti põnevaks.

Pipefish: oma sihvaka ja pikliku kehaga on piibukalad sageli peidus korallide okste vahel, pakkudes terava pilguga sukeldujatele meeldivat üllatust.

Angerjad ja Sweetlips: Korallilõhedest piiluvad mitmesugused angerjaliigid, sealhulgas mureenad ja aiangerjad. Sweetlips, nagu ka nende eristuvad huuled ja julged mustrid, on samuti tavaline nähtus.

Pygmy Seahorse: Need pisikesed, hästi maskeeritud merihobused on haruldased, kuid õnnelikud sukeldujad, kes on kannatlikud ja pööravad tähelepanu detailidele, võivad neid märgata.

Lamedad ussid ja nudioksad: Chicken Reef on makrohuviliste leviala, kus korallide vahel peidab end silmipimestav hulk värvilisi lameusse, nudioksi ja muid väikseid olevusi.

Mantiskrevetid ja -krabid: piirkonnas leidub sageli oma erksate värvide ja võimsate küüniste poolest tuntud mantiskrevette koos erinevate krabiliikidega, kes tiirlevad üle liivase põhja.

Scorpion Fish: Need maskeeringu meistrid varitsevad riffil, maskeerituna korallide ja liiva vastu, muutes nad väljakutseid pakkuvaks, kuid rahuldust pakkuvaks leiuks.

Oma madala sügavuse, vapustava bioloogilise mitmekesisuse ja õrnade hoovustega on Chicken Reef ideaalne sukeldumiskoht igasuguse kogemusega sukeldujatele. Algajad hindavad rahulikke tingimusi ja värvilist mereelu maapinna lähedal, samas kui edasijõudnud sukeldujad saavad uurida sügavamaid piirkondi ja nautida suuremate kiskjatega kohtumise põnevust.

Olenemata sellest, kas olete lummatud graatsiliste liblikalade vaatepildist või hämmastab valgetipphai vargsi liikumine, pakub Chicken Reef unustamatut veealust seiklust. Selle rikkalik bioloogiline mitmekesisus ja erksad korallimaastikud teevad sellest sukeldumispaiga, mida tuleb külastada Raja Ampat, piirkond, mis on tuntud planeedi suurima merelise bioloogilise mitmekesisuse poolest.

Sukelduge Chicken Reefi imedesse, kus iga laskumine pakub avastusi ja uskumatu elu mitmekesisus lainete all jätab teid aukartust tundma.

