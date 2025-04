Mauritiuse mererohu puukool

Four Seasons Resort Mauritius Anahita Pioneersi merekaitsealal koos mererohu puukooliga

Four Seasons Resort Mauritius Anahitas teatab, et see on esimene kuurort India ookeanis, mis arendab mereheinapuukooli oma Barachois's, ühe meetri sügavuses (40 tolli) mereveekogus söögikohtade lähedal, kus praegu elab üle 200 rohusööja ja kõigesööja kala. See algatus on osa sinise süsiniku ökosüsteemide projektist: sinise süsiniku ökosüsteemide taastamine, mida praegu juhib Odysseo sihtasutus, kohalik usaldusühing, mis arendab Mauritiuse merekaitseprojekte.

Projekt on osa Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) Vastavalt Varuna programm, rakendas Prantsusmaa asjatundlikkus ja seda rahastab Prantsuse valitsus l'Agence Française du Développement (AFD) ja koostöös ettevõttega Association pour le développement vastupidav, Attitude Foundationja Fondation Solidarité Eclosia – organisatsioonid, mis juhivad looduskaitseprojekte India ookeanis ja kogu maailmas.

Rick-Ernest Bonnier, Resort Ocean Environment Manager, selgitab: "Mereheina puukool on pilootprojekt, mille eesmärk on taastada kuurordi ümbruse merealal olevad mererohuniidud. Nii siirdatud taimed kui ka seemned kogutakse loodusest ja kasutatakse mereheinapuukooli loomiseks kuurordi Barachois's.

Seemned idandatakse Odysseo laboris ja arenenud seemikud siirdatakse seejärel kuurordi Barachois'sse kuni küpsuseni. Loodame toota terveid mereheinaid, mida saaks kasutada mereheinamaade taastamiseks, luues terve elupaiga mereelustikule, nagu kalad, kilpkonnad, merihobused, raid ja palju muud.

Pärast kuurordi enda Barachoisi veekvaliteedi ja setete ulatuslikke uuringuid näitasid andmed, et kuurordis on soodne keskkond teatud mererohuliikidele, nagu Syringodium isoetifolium ja Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, Odysseo fondi juht, kuraator ja haridusjuht, mainib: "On suur rõõm, et Four Seasons on selles projektis meie partneriks, eriti mererohulasteaia algatuse jaoks. Meile teadaolevalt luuakse India ookeanis esimest korda mererohulasteaed, mis on märkimisväärne samm mererohu taastamise vallas.

Need ökosüsteemid pakuvad inimkonnale olulisi teenuseid, kuna need on väga tõhusad süsiniku sidujad, mis on globaalse soojenemise vastu võitlemisel üliolulised; need on olulised kalakasvatused, mille kadumine ohustaks paljusid liike, mis on mereelustiku ja saareriikide jaoks elutähtsad toiduallikad, nagu Mauritius.

Four Seasonsis loodud puukooli puhul kogub teadlaste ja merebioloogide meeskond loodusest Odysseo laborisse seemneid. Seejärel antakse seemnetele idanemiseks optimaalsed füüsikalised parameetrid, nagu valgus, soolsus, sete ja temperatuur. Kui mererohutaimed on piisavalt tugevad, viiakse need ümber ja istutatakse kuurordi Barachois'sse.

"Sinise süsiniku ökosüsteem, mis hõlmab rannikualasid, nagu mangroovid ja merehein, mängib kliimamuutuste leevendamisel otsustavat rolli," ütleb projektijuht Shane Sunassee. "Merehein ei saa mitte ainult süsinikku kinni püüda ja talletada, vaid pakub ka olulisi teenuseid, nagu kaldakaitse, veekvaliteedi parandamine, bioloogilise mitmekesisuse toetamine ja kohaliku majanduse ülalpidamine. Nende hindamatute ökosüsteemide kaitsmiseks on oluline keskenduda looduskaitsealastele jõupingutustele, säästvatele majandamistavadele ja degradeerunud loodusvarade taastamisele, et tagada nende majanduslike kliimamuutuste jätkuv ja leevendamine, nende laiaulatuslik kliimamuutus ja leevendamine. kasu."

Martin Dell, peadirektor, ütleb: "Oleme ülimalt uhked, et saame mitte ainult osaleda sellises projektis, vaid ka olla Mauritiuse merekaitsevaldkonna teerajajad. Aitame kaasa pikaajalisele lahendusele, et tõsta mere bioloogilist mitmekesisust kogu kuurordis.

Meie külalistel on võimalik jälgida teadlasi tegutsemas siirdamisprotsessi ajal, samuti on nad niitude kohal snorgeldades oma silmaga tunnistajaks India ookeani värvikale ja elavale mereelustikule. Merirohuniidud võivad suurendada kilpkonnade, kalade, raid ja meie kuulsate merihobuste märkamise tõenäosust, kuna see on nende jaoks teadaolevalt tervislik elupaik. Neile, kes soovivad rohkem teada saada, pakub Rick giidiga ekskursioone Barachoisis ja selgitab projekti taga olevat teadust ja mererohuniitude eeliseid meie ookeanides.

Projekt Seagrass Nursery on üks paljudest viisidest, kuidas Four Seasonsi külalised saavad kuurordi kohaliku keskkonnaga suhelda. Rick toob oma töösse kaasa kaheksa-aastase kohapealse looduskaitsekogemuse ja kirglikkuse ning külalised on oodatud liituma tema Resort Nature Walksiga, kus ta annab ülevaate kuurordi loomastikust ja taimestikust, tuvastades samal ajal linnuhääli ja lilleliike. Veel üks külaliste lemmiktegevus on Seahorse'i snorkel, kus Rick juhatab snorgeldajad laguuni, mida ümbritsevad mangroovid, et neid haruldasi, pisikesi, kuid ilusaid olendeid jälitada. Need kaitsealgatused on näide kuurordi pühendumusest avaldada positiivset mõju kohalikule keskkonnale ja kogukonnale.