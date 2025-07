Jätkusuutlikkuse õppetunnid turismis 30 aasta jooksul Paapuas

at

at 6: 01 am

Kiirete lahenduste ja põgusate trendide maailmas on Papua Diving Resorts veetnud kolm aastakümmet tõestades, et tõeline jätkusuutlikkus võtab aega – ja juurte loomist.

Elav pärand Paapuas

Paapua säästva turismi lugu ei alga moesõnade või sertifikaatidega. See algab ühestainsast paadist, Hollandi maadeavastajast ja kaugest saarestikust, mis sai tuntuks kui Raja Ampat.

Kui Max Ammer 1990. aastatel esimest korda saabus, oli turism peaaegu olematu. See, mida ta nägi, polnud mitte võimalus kasumit teenida, vaid kutsumus kaitsta.

See visioon pani aluse Papua sukeldumiskuurortidele, mis on säästva turismi, looduskaitse ja kogukonna mõjuvõimu suurendamise teerajaja ühes maailma rikkaimas mereökosüsteemis.

Mida on vaja jätkusuutlikkuse loomiseks nullist

Algusaastad olid kõike muud kui kerged. Puudus igasugune infrastruktuur ega ökokuurordi mudel Dampieri väina südames Korallikolmnurgas.

Maxil ja tema meeskonnal oli kannatlikkust ning sügav usk, et jätkusuutlikkus algab kohalike Paapua kogukondade austamisest.

Paapua sukeldumiskeskused keeldusid massiturismi algusest peale. Keskenduti väikesemahulisele arendusele, kasutades kohalikke materjale, minimeerides kahjulikku mõju ja õppides inimestelt, kes olid nendel saartel põlvkondade vältel harmoonias elanud.

Jätkusuutlikkuse õppetunnid turismis Paapua 30 aasta jooksul 3

Jätkusuutlikkus: probleemide tuvastamine ja lahenduste pakkumine

Paapua sukeldumiskuurortides pole jätkusuutlikkus kunagi tähendanud vähem kahju tegemist – see on alati tähendanud rohkem hea tegemist.

Kuurortidest arenesid välja restaureerimis- ja hariduskeskused. Selle missiooni nurgakiviks on Raja Ampati uurimis- ja looduskaitsekeskus (RARCC), kuurordiga koostöös asutatud sõltumatu mittetulundusühing.

RARCC annab Raja Ampati elanikele võimaluse juhtida looduskaitsealaseid jõupingutusi. Alates korallide taastamisest ja poide paigaldamisest kuni mereteaduse ja noorte hariduseni, turismi rahastamisest tegevuste ja andmete abil lahendusteni.

Kuigi RARCC tähistab 10. aastal 2025. aastapäeva, jääb selle sõnum samaks: jätkusuutlikkus peab olema lokaalne, süsteemne ja pikaajaline.

Kuidas kogukond loob looduskaitset

Papua sukeldumiskuurortide keskmes on pühendumus kogukonnale. Algusest peale nõudis Max Paapua töötajate palkamist ja koolitamist – mitte žestina, vaid alustalana.

Paljud vanemad sukeldumisjuhid, kaptenid, insenerid ja mentorid alustasid vähese ametliku haridusega. Tänapäeval on nad enesekindlad juhid, kes juhendavad järgmist põlvkonda.

Üks lipulaevalgatus on sukeldumiskoolitusprogramm, mille raames sertifitseeritakse kohalikke paapualasi PADI sukeldumisgiididena. Rahaliste ja juurdepääsutõkete kõrvaldamisega loob kuurort pikaajalisi sukeldumiskarjääri võimalusi, tagades, et Raja Ampati riffide kaitsjad on ka selle elanikud.

Maal juhib legendaarne giid Pak Niko – üle 30 aasta varajane partner – linnuvaatlusretki paradiisilindude nägemiseks. Tema teadmised ja kultuuriline jutuvestmine säilitavad traditsioone ja rikastavad külaliste kogemusi.

Raja Ampatis on jätkusuutlikkus ilma kohaliku juhtimiseta vaid loosung. Aga kui see on eesmärgikindel, saab sellest liikumine.

Jätkusuutlikkuse õppetunnid turismis Paapua 30 aasta jooksul 4

Vajadusest sündinud innovatsioon

Tegutsemine kauges Paapuas tõi kaasa väljakutseid: logistika, toit, jäätmed, energia. Kuid need muutusid innovatsiooni sädemeteks.

Kayak4 looduskaitse pakub kiirpaatidele väikese keskkonnamõjuga alternatiivi, ühendades külalisi kohalike majutusasutustega.

Syntropic agrometsanduse programm püüab kahjustatud rohumaid taasmetsastada, tuues ümbritsevatesse küladesse toitumist ja säästvaid põllumajandusmeetodeid.

Reoveeaiad töötle hallvett looduslikult, kaitstes riffe.

SEACAM-keskus Sorido lahe pöördepunktis veealune fotograafia praktiliste töötubade kaudu eestkostevaldkonda.

Neid lahendusi ei imporditud – need sündisid vajaduse, katsumuste ja eetikaküsimustes kompromissidest keeldumise läbi.

Mida tööstus ikka veel valesti teeb

Ökoturismist on saanud turundusstrateegia. Papua sukeldumiskuurordid teavad, et tõeline jätkusuutlikkus on aeglane, kallis ja sageli ebamugav.

Ja Max teadis juba algusest peale, et ta ei saa seda üksi teha. Koostöös kohalike Paapua elanikega tuvastab Papua Diving Resorts probleeme ja pakub rohelisi pikaajalisi lahendusi, mis aitavad ja võimestavad kohalikke kogukondi tulevaste põlvkondade vältel.

Tulemused on selged: õitsevad riffid, volitatud kogukonnad ja külalised, kes lahkuvad vastutustundega.

Raja Ampat seisab silmitsi kliimamuutuste ja korallide pleekimisega, mistõttu on jätkusuutlik turism olulisem kui kunagi varem. See toetab teadust, loob töökohti väljaspool kaevandustööstust ja kutsub külalisi lahendusest osa saama.

Sest ilma tervete riffideta pole turismi – ja ilma tugevate kogukondadeta pole looduskaitsel tulevikku.

Foto Allikas: Don Silcock ja Renee Capozzola