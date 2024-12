Järgmise põlvkonna veebisukeldumislogi

Kuigi mõned inimesed on endiselt rahul sellega, et murravad välja vanamoodsa paberpäeviku ja istuvad pärast sukeldumist maha, et oma viimase sukeldumise üksikasju maha kritseldada, kasutavad üha enam sukeldujaid arenenumate ja interaktiivsemate arvestusmeetodite poole. nende sukeldumiste kohta – ja uus veebipõhine sukeldumislogi Divelogs.com sellel on palju uuenduslikke funktsioone.

Veebipõhise sukeldumislogi versioon 3 on täielikult integreeritud ulatuslikku sukeldumiskohtade maailmakaartide andmebaasi ja võimaldab kasutajal hõlpsasti jälgida oma varustust, sukeldumisi ja reise – ja kuna see kõik põhineb võrgus, pääsete oma andmetele juurde. kõikjalt maailmast lihtsalt sisse logides.

Selle hõlpsasti kasutatava toote – mis on loodud töötama nutitelefonides ja suurtel lauaarvutitel – tuumaks on täiustatud, täielikult redigeeritav ruudustikupõhine sukeldumislogi, mis loodi algusest peale selleks, et säästa teie aega ja vaeva ning teie andmete sisestamine on tõhusam. See sisaldab esmaklassilist kohandatud filtreerimist ning kopeerimise ja kleepimise redigeerimist mitme sukeldumisega samaaegselt – täpselt nagu Excel.

Sukeldumispäevik on palju enamat kui lihtsalt teie sukeldumiste kirje. See on täis uuenduslikke funktsioone, nagu võimalus otsida sukeldumiskohta ulatuslikust asukohtade teegist, pääseda juurde DiveLogi esmaklassilisele Fish ID andmebaasile või hallata kasutatavat varustust.

Veebipõhisel sukeldumislogil on võimalus importida mitmest erinevast failivormingust ja rakendusest ning saate eksportida kõik oma andmed standardses UDDF-failivormingus.

Ruudustiku redigeerimine, sarnaselt Exceliga

DiveLogs Mike Fenney ütles: „Me kulutame nii palju aega, raha ja vaeva, et sukelduda! Veebipõhine sukeldumislogi on tõeline võimalus minna kaugemale põhitõdedest, millal, kus ja mida ma sukeldudes tegin. See peaks olema midagi enamat kui lihtsalt rekord – see peaks aitama meil neid sukeldumisi oma mälestustes uuesti läbi elada, näha üldjoontes suundumusi selle kohta, kuidas saaksime (ja tegimegi!) paremaks muutuda, ja tunnetada, kui palju sellest suurest sinisest planeedist meil on. uuritud. Ja seda peaks olema lihtne ja kiire kasutada.

"See on alati olnud eesmärk divelogs.com. Suur sinine planeet, mida tegime palju aastaid tagasi oma kaunite aluskaardiplaatidega (selle nägemine täismõõdus monitoril on eriline). Kiire ja lihtne kasutada tuli versioonis 3 koos maailma esimese veebis täielikult redigeeritava ruudustiku sukeldumislogiga, mis käitub nagu Excel.

"Nüüd on meie veebipõhise sukeldumislogi versiooni 3.1 uusimad funktsioonid keskendunud kahele teisele: mälestustele (oma sukeldumistesse manustatud fotode ja videote nägemine) ja uue analüüsimooduli suure pildi trendidele (kõigi graafikute kohta, mille lõime siis, kui analüütikamoodulit testides näitas saadaolevate teadmiste taset just SAC-i määra ja kaasaskantava kaalu seose nägemine.)

Teie andmeid hoitakse turvaliselt ja varundatakse DiveLogsi enda spetsiaalses serveris Ühendkuningriigi andmekeskuses ning keskkonnasõbralikuna kasutab see rajatis 100 protsenti taastuvenergiat.

Standardne Interneti-sukeldumislogi on rikkalike funktsioonide ja sisestatud sukeldumiste arvu piiranguteta, kuid saadaval on esmaklassilised funktsioonid – näiteks juurdepääs Fish ID andmebaasile (nagu eespool mainitud) ja täiustatud fototöötlustööriistad – iga-aastase tellimuse jaoks. maksab 20 naela (või samaväärne summa, kui see on saadaval teie kohalikus valuutas).

Pääsete juurde igasugustele analüütilistele andmetele, sealhulgas gaasikasutus, maksimaalne sügavus, SAC-määr ja palju muud.

Sukeldumislogi uuesti määratlemine

Versiooni 3 keskmes on veebipõhine sukeldumislogi, mida hoitakse täiustatud ruudustikus, kus on palju võimalusi sukeldumiste kiireks redigeerimiseks ja importimiseks ning mis sisaldab interaktiivseid profiilitabeleid, samuti tihedat integratsiooni teie varustusloendi ja baaskaart, et anda teile hulgaliselt teavet selle kohta, millist komplekti olete kasutanud ja kus olete sukeldunud – kõik on teie käeulatuses.

Saate lisada, importida ja kustutada sukeldumisi veebipõhisesse logiraamatusse, tuua sisse sukeldumisarvuti profiile, lisada kommentaare, fotosid ja videoid ning kuvada hoiatusi ja gaasivahetust, hallata oma sukeldumislogi sõpru, muuta sukeldumisel kasutatud sukeldumisvarustust, ja linkige see kõik sukeldumiskoha andmebaasiga.

Saate hõlpsasti hallata oma fotosid ja videoid DiveLogis

Tea oma varustust

Kas te ei mäleta, millist varustust viimasel sukeldumisel kasutasite? Kas teil on raske meelde tuletada, milliseid raskusi vajasite? Eraldi varustusvõrk mahutab kõik teie enda sukeldumisvarustus ja kõik laenutavad esemed, mis võimaldab teil luua varustusgruppe, lisada ja redigeerida oma sukeldumisvarustuse loendeid ning vaadata oma varustuse kasutusajalugu.

Pääsete juurde Fish ID andmebaasile ja saate teada, kus konkreetseid liike on nähtud

Avastage meie vesist maailma

Veebipõhise sukeldumislogi 3. versiooni põhifunktsiooniks on kaunilt kujundatud ja väga interaktiivne maailmakaartide andmebaas. See integreerub täielikult sukeldumislogiga, lisades varasematele sukeldumistele tagasi vaadates täiesti uue mõõtme. See on aga palju enamat kui lihtsalt viis sukeldumiskoha märkimiseks. See on ka suur ja kasvav ressurss, mis võib aidata teil leida oma järgmise sukeldumiskoha – ja saate aidata teisi sukeldumislogi kasutajaid, jättes arvustusi, et nad saaksid otsustada, kas see konkreetne sukeldumiskoht on nende jaoks.