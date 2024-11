Filipiinidel Visayase piirkonnas Negrosi saarel asuv väike linn Dauin on olnud pikka aega tuntud olendite tuvastamise ja mudaga sukeldumise mekana, kuid paljusid Dauini külastavaid sukeldujaid üllatab see makroparadiisi loovate väga suurte olendite arv. nende kodu.

Samal ajal kui innukad fotograafid uurivad riffe ja liivaseid alasid pisikeste haruldaste liikide leidmiseks, karjatavad rohekilpkonnad (Chelonia mydas) rõõmsalt mererohtu, mis on vaid veidi eemal. Täiskasvanutel, kes kaaluvad 240–420 naela (110–190 kg), on neid kindlasti raske märkamata jätta!

Kilpkonnade vaatlemine lähedal asuval Apo saarel, riiklikult kaitstud merekaitsealal, on populaarne ökoturismitegevus nii snorgeldajate kui ka sukeldujate seas. Mõned kilpkonnad on ujujate ja sukeldujatega nii harjunud, et nad ei paista oma kohaloleku pärast üldse muret tundvat. Filipiinide Large Marine Vertebrates Institute (LAMAVE) 2016. aastal läbiviidud uuringud näitasid roheliste kilpkonnade tervet populatsiooni ja märkimisväärset kriitiliselt ohustatud hawksbill kilpkonnade (Eretmochelys imbricata) hõimu.

Dauini mitte nii makroelu 4

LAMAVE tööst inspireerituna ning Negros Oriental Dive Associationi (NOrDA) liikmete, nagu AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts ja Sea Explorers Dauin, toetusel käivitati sel aastal projekt Dauini 13-kilomeetrise rannajoone uurimiseks. et saada rohkem teavet kohaliku kilpkonnapopulatsiooni kohta.

Projekti Pawikan (filipino keel tähendab "merikilpkonn") koostab PADI Aware'i kogukonnatoetusest ja PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort'i juhitud kataloogi kilpkonnad, nagu keskkooli aastaraamat, mis võimaldab tuvastada. üksikisikutest võimalik. Külastavate sukeldujate ja kohalike giidide saadetud piltide ning arvukate spetsiaalsete uuringute põhjal hakkavad päevavalgele tulema Dauini kilpkonnade teatamata elud.

Kilpkonnade "näod" on kaetud soomustega, mida nimetatakse scutes'iks, ja nende moodustunud mustrid ei ole ainult iga kilpkonna jaoks ainulaadsed, vaid jäävad samaks paljude aastakümnete jooksul, täpselt nagu meie enda sõrmejäljed. See mitteinvasiivne identifitseerimismeetod on osutunud edukaks paljude teiste mereliikide, näiteks vaalhaide ja mantakiirte jälgimisel, ilma et oleks vaja püüda ja vabastada märgistamisprotseduure või kalleid satelliitseiretehnoloogiaid. Ka mustrite sobitamise tarkvara kasutamine aitab tuvastamisel, kui kilpkonn kataloogipiltidelt kohe silma ei paista. Kõik kogutud andmed sisestatakse LAMAVE kureeritud riiklikku kilpkonnade kataloogi, mis võimaldab vaatlusandmeid teiste riikidega ühendada, aidates luua pilte rändemustrite kohta suurte vahemaade tagant.

Dauini mitte nii makroelu 5

Projekti sotsiaalmeedia lehe kaudu saab igaüks esitada pilte või videoid Dauinis kohatud kilpkonnadest ning saada meeskonnalt kiiret vastust selle kohta, kellega nad just ookeanis aega veetsid. Kui kilpkonn pole arhiivis, nagu juba mitmel korral juhtunud, siis saab õnnelik sukelduja oma uuele avastusele nime anda (tere, Otis ja Alice!)

Teadmine, milline kilpkonn on milline, aitab kaardistada nende populatsiooni, hoida silma peal nende tervisel ja jälgida nende käitumist. Võib-olla on üllatav teada saada, et näiteks looma jaoks, kes on seotud sadade, kui mitte tuhandete kilomeetrite rändamisega paaritumis- ja pesitsusrandadele, meeldib rohelistele kilpkonnadele viibida ühes väga määratletud kohas kuude, kui mitte aastate pärast. lõppu, peaaegu kunagi ei nähta neid vaid mõnesaja meetri kaugusel naabritega segunemas.

See muudab tuvastamise veidi lihtsamaks, kuna praeguseks kataloogitud kilpkonnade arv ulatub sadadesse. See näitab ka kilpkonnade stabiilset kontsentratsiooni, mis aitab teavitada kohalikku keskkonnaplaneerimist ning suunata snorgeldajad, vabasukeldujad ja sukeldujad parimatesse kohtadesse, kus nende õrnade hiiglastega aega veeta.

Dauini mitte nii makroelu 6

Nende isiksused ilmnevad ka seda rohkem, mida rohkem nendega koos käite. Mõned suuremad täiskasvanud on üsna jahedad, võimaldades lähedalt lähenemist ja ühel juhul võimalust eemaldada lesta sisse kinnitatud väike õngekonks. Teised jooksevad kohe, kui teid näevad, ja on üsna kiired, isegi kui teil on mini-DPV, millega püüda sammu pidada!

Projekt Pawikan tõstab juba huvi rohkem avastada kilpkonnade populatsioone mujal Filipiinidel. Dauini naaberlinn Zamboangita on täheldanud kilpkonnade pesitsemist tabava nimega Kilpkonnasaarel, mis on sellel rannikul haruldane, ja lähedal asuv sukeldumiskoht Moalboal on alustamas oma Citizen Science'i kilpkonnaprojekti. Mida rohkem saame teada, kus need kellailma liigid puhkavad, toituvad ja pesitsevad, seda rohkem suudame kaitsta nende elupaiku ja nautida maagilisi kohtumisi nende armastatud olenditega.

Hea uudis kõigile, kes sukelduvad Dauin on see, et kilpkonnad on seal 365 päeva aastas ja ei tundu olevat hooajalised. Nii et sel harvadel juhtudel, kui te ei leia seda erilist olevust, keda lootsite näha, võite loota, et üks või mitu kohalikku elanikku välja näevad – kuigi te ei pruugi neid oma kaadrisse mahutada. makro objektiiv!

