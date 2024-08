5 parimat sukeldumiskohta Raja Ampatis: Meridian Adventure sukeldumisjuhi Jo ülevaated

Indoneesia Lääne-Paapua provintsis asuv saarestik Raja Ampat on tuntud oma hingematvate veealuste maastike ja võrratu bioloogilise mitmekesisuse poolest. Meridian Adventure Dive'i kogenud sukeldumisjuht Jo jagab oma viit parimat sukeldumiskohta, mida selles veealuses paradiisis tuleb külastada.

Jo armastab kohalikku kultuuri ja MADi fantastilisi töötajaid. Ta on seitse aastat juhtinud sukeldumislogistikat ja kuurordi administratsiooni. Lisaks külalistele soojale vastuvõtule soovib ta neile sukeldumise ajal näidata Raja Ampati parimaid veealuseid kohti.

1. Sawandarek Jetty: Kilpkonnalinn

5 parimat sukeldumiskohta Raja Ampats 6

Sawandarek Jetty, hellitavalt tuntud kui "Kilpkonnalinn", on sukeldujate unistuste täitumine. Sellel saidil on mitmekesine mereelu, mistõttu on see kohustuslik külastus igale veealusele entusiastile. Kui laskute selgesse vette, tervitavad teid arvukad sõbralikud kilpkonnad, keda leidub sageli kaunilt ujumas või elavatel korallidel puhkamas. Kilpkonnade arvukus on tunnistus saidi tervislikust ökosüsteemist. Nende majesteetlike olendite kõrval võivad sukeldujad kohata riffhaid, hiidkarpe ja palju värvilisi kalu, mis kõik selles veealuses varjupaigas õitsevad.

2. Kri neem: maailmarekordi kalade arv

5 parimat sukeldumiskohta Raja Ampats 7

Kri neem pole kuulus mitte ainult Raja Ampatis, vaid talle kuulub ka ühe sukeldumisega arvestatud suurima kalaliikide arvu maailmarekord – 367 liiki! See sukeldumiskoht on elav tunnistus Raja Ampati uskumatust bioloogilisest mitmekesisusest. Veealune maastik on elav värvide ja elu vaip, mis sisaldab kõike alates pisikestest riffikaladest kuni suurte pelaagilisteni. Siin võivad sukeldujad oodata põnevaid kohtumisi musttipp-riffhaide, hall-riffhaide ja hämmastava hulga kalaparvedega, mis loovad dünaamilise veealuse vaatemängu.

3. Mioskon: Snappersi koolitamise paradiis

5 parimat sukeldumiskohta Raja Ampats 8

Mioskon on tuntud oma suurte sotsiaalsete snapperite koolide poolest, mis loovad lummavaid veealuseid väljapanekuid. Sellel elaval riffil navigeerides leiate end ümbritsetud sinitriibulistest snappersidest, mis liiguvad koos, luues elava, keerleva värvitantsu. Saidi terved korallimoodustised pakuvad ideaalset tausta fotograafia, ja võite märgata ka mängulisi vöödilisi merimadusid, kes korallide vahelt läbi kobivad. Mioskoni rikkalik bioloogiline mitmekesisus ja dünaamiline mereelu muudavad selle seiklusi ja vaikust otsivate sukeldujate lemmikuks.

4. Blue Magic: Manta Ray Spectacle

screenshot

Blue Magic on vapustav sukeldumiskoht, mis vastab oma nimele, eriti mantahooajal. Koha tugevad hoovused meelitavad ligi majesteetlikke mantakiiri, mis libisevad vaevata läbi vee, pakkudes sukeldujatele aukartust äratavaid lähedasi kohtumisi. Lisaks mantidele on Blue Magicul elujõulised riffid, sealhulgas barrakuudaparved, tungrauad ja erinevad riffikalad. Saidi dramaatiline topograafia ja rikkalik mereelu muudavad selle põnevaks sukeldumiseks, pakkudes unustamatuid veealuseid elamusi.

5. Melissa aed: fotograafi unistus

screenshot

Melissa aed on tõeline veealune imedemaa ja allveefotograafide paradiis. See sukeldumiskoht on kuulus oma ulatuslike ja puutumatute staghorn koralliaedade poolest, kus elavad miljonid värvilised Anthiinae kalad. Nende elavate kalade nägemine korallide keskel tantsimas on visuaalne pidu, mis loob teispoolsuse vaatepildi, mis kütkestab sukeldujaid. Rikkalik bioloogiline mitmekesisus ja vapustavad korallimoodustised muudavad Melissa aia kohustuslikuks külastuseks kõigile, kes soovivad jäädvustada Raja Ampati veealuse ilu olemust.

Raja Ampati sukeldumiskohad pakuvad erakordset mereelu, elavaid korallriffe ja unustamatuid veealuseid elamusi. Meridian Adventure sukeldumisjuhi Jo sõnul pakuvad need viis parimat sukeldumiskohta – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic ja Melissa's Garden – igaüks ainulaadse ja aukartust äratava pilgu selle Indoneesia paradiisi veealustesse imedesse. Olenemata sellest, kas olete innukas sukelduja või algaja, lubavad need saidid seiklusi, mis jätavad teid lummatud ja igatsevad rohkemate järele.

Vaata video on Facebook ja Instagramis

MEIST Meridiani seiklussukeldumine:

Asub uimastamises Raja Ampat, Indoneesia, Meridiani seiklussukeldumine on PADI 5-tärni Eco Resort ja uhke maineka PADI Green Stari auhinna võitja. Meie sukeldumine teenused, mis on tuntud oma professionaalsuse ja kvaliteedi poolest, on muutunud PADI ja PADI sünonüümiks Meridian seiklus nimed, tagades kõigile enesekindla ja nauditava sukeldumiskogemuse.