Wakatobi taimetoitlased

Tutvuge mõne Wakatobi riffide taimetoitlasega, kes valivad taimse dieedi.

Wakatobi veealune maastik võib tunduda vaikne keskkond, kuid tegelikkuses on see kala-sööb-kala maailm, kus enamus kõike, mis ujub, on nii jahimees kui ka kütitav. Kõigi nende halastamatute lihasööjate ja kõigesööjate hulka on segatud väiksem arv olendeid, kes ei saagi oma naabreid, vaid täidavad oma isu üht või teist tüüpi veerohelusega. Need meretaimetoitlased täidavad merekeskkonnas suhteliselt väikese, kuid eluliselt olulise nišši, kuna nende karjatamisharjumused hoiavad vetikatel karide kinnikasvamise eest ning aitavad hoida mererohupeenraid korras ja elujõulisena. Neid taimesööjaid leidub igas Wakatobi kuurordi ümbritsevas sukeldumiskohas, nii et tutvume mõne piirkonna huvitavama merealuse taimetoitlasega.

Mine mu murult maha

Emane

Mõned damselfish perekonna liikmed ei karjata Wakatobi riffe, vaid kasvatavad neid. Need vees elavad agraarlased tõstavad välja korallilaigu ja asuvad tööle isikliku vetikapleki loomisel. Nad teevad seda elusaid korallikudesid korduvalt hammustades, et tekitada skeleti kahjustusi, mida koloniseerivad niitjad vetikad. Sarnaselt oma hinnatud muruplatsi kaitsvale äärelinna elanikule on emakala väga territoriaalne ja võib muutuda üsna agressiivseks, kui vetikalaigule satub põikmees. Kui emakas on aia rajanud, elab ta kodu lähedal üksildast elu, veetes suurema osa oma päevadest poole ruutmeetri suurusel või vähemal territooriumil. Aeg-ajalt astuvad emakalad laia maailma. Kiired väljasõidud kodust mõne meetri raadiuses tehakse tavaliselt aiast eemal kiire eine haaramiseks, samas kui pikemad eemalolekud juhtuvad ainult siis, kui on aeg paarituda või paljulubavam kasvukoht. Tüdrukute polüüpide närimisharjumused põhjustavad korallidele tegelikult kahju. Kuid kui ökosüsteem on tasakaalus, on seal palju kiskjaid, nagu sisalikala, väikesed tõugud, sisalikud ja konnakalad, kes röövivad emakala ja hoiavad populatsioone kontrolli all. Veel üks põhjus, miks on oluline kaitsta riffe ja säilitada looduslikku korda tagavaid merekeelualasid.

Ettevaatust see Jänes

Küüliku kala

Pole raske mõista, kuidas küülikukalad oma nime said. Pikliku koonu, suurte silmade ja väikeste, peente hammastega täidetud suude kombinatsioon tekitab teatud sarnasuse põld- ja metsapikkkõrvaliste imetajatega. Nagu nende maapealne nimekaim, väljuvad jäneskalad päikesetõusu ajal varjupaikadest ja veedavad oma päevi rahulikult madalates lahtedes ja korallide moodustistes vohavate vetikate kallal. Wakatobi ümbruse vetes on teada 29 küülikuliiki ja mõned võivad kasvada kuni poole meetri pikkuseks. Enamik eelistab oliivi- või pruuni värvi, mille kehal ja sabal on kollased, mustad ja valged märgid. Mõnel liigil on mustad triibud, mis ulatuvad diagonaalselt suust pea ülaossa ja katavad silmi. Neid tuntakse rebase näoga küülikuna. Noored veedavad sageli koolis aega, kuid küpseks saades jänesed paarituvad ja arvatakse, et nad paarituvad kogu eluks. Ehkki jäneskaladel on karjatamisel näiliselt kiskjate suhtes haavatav, on neil ellujäämisnippe. Esimene kaitseliin on võime kiiresti värvi muuta, muutes nende eredad märgid ja triibud tuhmiks, laiguliseks mustriks, mis meenutab sõjaväe kamuflaaži. Küülikukalad võtavad selle mustri, et sulanduda oma ümbrusesse, kui neid ähvardatakse või kui nad magavad öösel. Kui peitmine ei tööta, on tõeliseks heidutuseks mürgine, selgrootaoline rida uimed mida saab rünnakute ärahoidmiseks tõsta. Küülikukalad ei ole oma olemuselt agressiivsed, kuid vajadusel annavad nad ründajale mürgise torke.

Kuulsuste nägemine

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Saate ühe teada, kui seda näete. Kollane saba ja kollase tipuga rinnaluu uimed; väike punnis suu; kahetooniline sinine ja indigo keha. Sa leidsid Dory. Paracanthurus hepatus, täpsemalt, kuigi sellel kirurgiliste kalade perekonna liikmel on piisavalt üldnimetusi, et põhjustada mälukaotust. Pidage kinni kuninglikust sinisest tangist, et vältida segadust üleni sinise Kariibi mere nõbuga, kellel puuduvad kuningliku viite teenimiseks vajalikud lisavärvid. Need kalad on sotsiaalsed ja neid võib sageli leida paaride või rühmadena, mis võivad sisaldada ka teisi kirurgikalaliike. Nooremad kalad liiguvad veelgi tõenäolisemalt parvedes, kui nad uurivad veesammast planktoni otsimiseks. Ärge oodake Dory-beebit näha, sest noorloomad on tegelikult siniste täppidega erekollased. Kui nad küpsevad ja omandavad oma iseloomulikud värvimustrid, omandavad kuninglikud sinised tangid ka vetikate maitse ja muutuvad karide puhastamise meeskonna oluliseks liikmeks. Nagu teistelgi kirurgikaladel, on neil mürgise otsaga ja žiletiteravad ogad, mis annavad potentsiaalsetele kiskjatele põhjust peatuda. Kui see ei aita, võib kuninglik mängida surnut, lamades külili ja jäädes liikumatuks, kuni oht möödub. Kui teil veab, võite olla tunnistajaks paarile isasloomadele, kes osalevad veealuses mõõgavõitluses, kasutades territoriaalsete vaidluste lahendamiseks oma kaudaalseid selgroogu.

Muru pügamine

Roheline merikilpkonn, kes mugib Wakatobi madalas kilpkonnarohtu.

Rohelised merikilpkonnad on tuttav koht Wakatobi riffidel ja sageli kohtate rannalähedases rohupeenardes noorukeid. Noorloomad veedavad oma alguskuud käsnasid, krabisid ja usse näksides, kuid kasvades lähevad nad üle vetikatele ja mererohule. Seiklege mererohuniidule ja võite leida rohelist kilpkonna, kes selle taimestikul tuhiseb. Ja see on hea, sest nende karjatamine on taimedele pigem kasu kui oht. Kilpkonnad ei haara ainult suutäit muru, nad keskenduvad terade noorematele ja toitvamatele keskosadele, samas kui vanemad ja vähem toitainerikkad pealmised osad näritakse ära ja jäetakse vabalt hõljuma ja minema triivima. Selline tihe lõikamine soodustab uut kasvu. Uuringud näitavad, et kui kilpkonnad karjatavad, suurendavad nad märgatavalt rohupeenra produktiivsust ja toitainete sisaldust. Ilma kilpkonnadeta kannataksid murupeenrad. Taimed kasvaksid kinni ja täidaksid merepõhja laguneva materjaliga, mis takistab toitainete jõudmist juurteni ja soodustab limahallituste kasvu.

Säästmine päikeselise päeva jaoks

Päikeseenergial töötav nudiharu, perekond Aeolidiidae

Nimi ütleb kõik. Mahla imevad merenälkjad kasutavad oma spetsiaalseid hambaid, et sõna otseses mõttes vetikatest mahla välja imeda. Enamasti seedivad nad lihtsalt oma sööda rakulist sisu, kuid neil on ka loomariigis ainulaadne võime. Teatud kooreta sacoglossa perekonna liikmed suudavad viia vetikate elusad kloroplastid oma kehasse ja hoida neid fotosünteetilisi ühendeid elus nädalate ja isegi kuude jooksul. Need nälkjad on võimelised aktiveerima talletatud kloroplaste ja toidavad end sõna otseses mõttes päikesevalgusest. Liigid, kes on selleks võimelised, on sageli olemas tiib-sarnased lisad, mis laienevad päikeseenergia režiimis olles, et koguda rohkem päikesevalgust. Teadlased kratsivad ikka veel pead selle üle, kuidas see lihtsana näiv nälkjas suudab sooritada keerulist geneetilist ülekannet, mida nimetatakse kleptoplastikaks. Nad teavad, et nälkjad imevad pigem vetikaid ja naasevad fotosünteesi juurde alles siis, kui muud toiduallikad kuivavad. Nagu aeg-ajalt päikest nautivalt loomalt oodata võib, leidub mahla imevaid nälkjaid tavaliselt suhteliselt madalas vees.

Kahtlane tegelane

Starry Blenny (Salarias ramosus)

Kui dr Seuss oleks olnud sukelduja, oleks ta armastanud tähtkuju. Kui leiate need värvikad väikesed tegelased Wakatobi sukeldumiskohas korallide või kivide paljanditel istumas, saate aru, miks. Laigud, otsmiku kohal kõrguvad antennitaolised varred, ilmekad ja väljaulatuvad silmad on kõik omadused, mida karikaturist hindaks. Kui lisada näiliselt hämmeldunud käitumine, mis tekib, kui see väike kala poseerib laia suuga, ja teil on teema, mida tasub vaadata. Ja on tõenäoline, et tähiline blenny vaatab tagasi, silmad iseseisvalt liikudes, kui ta riffi skaneerib. Need kalad jäävad mõnikord pikka aega liikumatuks, hoides teatud tüüpi kaitsekatte lähedal. Siis võivad nad pärast suhkru üledoosi äkitselt ringi lennata nagu eelkooliealine laps. Selline ADD-tüüpi käitumine on omane paljudele blennidele, kuid tähtkuju on üks mõnusamaid vaadata, kuna see võib samuti läbida märkimisväärse hulga värvi- ja mustrimuutusi. Kui on söögiaeg, kasutab tähniline blenny oma kammikujulisi hambaid, et kraapida kividelt ja korallidelt vetikatükke. See söötmismuster on pälvinud selle hüüdnime starry muruniiduk blenny.

Need taimetoitlased on vaid mõned ainulaadsetest ja intrigeerivatest olenditest, keda avastate Wakatobi riffidel. Ees ootab veel palju põnevaid lugusid ja loodame, et teil on lähitulevikus võimalus mõne meie taimetoitlasega ka ise kohtuda.

