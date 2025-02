Sukeldumine Wakatobis

Algaja, entusiast või fanaatik? Juht, järgija või solist? Olenemata teie sukeldumisstiilist, olete teretulnud sukelduma Wakatobi sukeldumiskuurorti.

Sukelduja, kes naudib ühe Wakatobi paljudest sukeldumiskohtadest – Treasure Chest – ilu.

Thanks to the combination of a diverse underwater landscape and an expert and accommodating dive team, guests are never subjected to a one-size-fits-all diving experience and can create underwater experiences tailored to their personal interests. This could mean a relaxing snorkel tour off the beach, an extended stake out of a favorite photo subject, a drift across a coral ridge, or a nighttime foray onto a landscape that takes on a new personality under cover of darkness.

Siin on vaid mõned viisid, kuidas Wakatobi külalised saavad rahuldada oma soovi sukelduda.

Teie teenistuses

Wakatobi sukeldumisjuht töötab koos külalistega oma veealuse fotograafia kallal.

Wakatobi sukeldumismeeskond tunneb suurt uhkust uksehoidja tasemel sukeldumise üle, pakkudes igale sukeldujale sobival tasemel personaalset teenindust. Töötajad tegelevad hea meelega kõigi seadmete seadistamise, teisaldamise ja ladustamise üksikasjadega. Aga kui eelistate oma varustuse eest ise vastutada, pole probleemi.

Giidid annavad põhjalikku sukeldumiseelset instruktaaži ja on iga sukeldumise ajal vees, et juhatada teed, näidata ainulaadseid leide, hoida silma peal ja vajadusel abi osutada. Sukeldunud algajad hindavad meie giidide pakutavat täiendavat abi ja personaalset tähelepanu. Oskuslikumaid sukeldujaid usaldatakse oma profiilide eest vastutama. Sellegipoolest otsustavad paljud olla giidide lähedal, et saada teadmisi oma kohalikest teadmistest selle paiga kohta ja oma peaaegu imelikule võimele märgata tabamatut mereelu.

Muutke see mitmetasandiliseks

Wakatobi sukeldujad saavad igast sukeldumisest maksimumi võtta.

Dive computers make it possible to enjoy significantly longer bottom times at sites where one can start deeper and then ascend slowly towards the surface through the course of the dive. Few places in the world are as well-suited for multi-level profiles as Wakatobi. The walls and steep slopes found at many sites rise to within a few feet of the surface and plunge beyond the range of recreational diving. On these sites, computer-equipped divers can create profiles that stretch well beyond the hour mark and end with an extended tour of the reef crest.

Mine vooluga kaasa

Sukeldujad ristlevad mööda järsu mahalangemise serva.

Wakatobi hooldab sildumispoid, et vältida ankrukahjustusi, kuid mitmed lemmiksukeldumisprofiilid ei alga ega lõpe samast punktist, vaid viiakse läbi triivsukeldumisena. Nagu igaüks, kes on sooritanud korralikult sooritatud triivsukeldumise, teab, võib see olla väga rahuldust pakkuv kogemus. Pole vaja navigeerida tagasi alguspunkti, arvutada õhuvarusid ega ujuda vastuvoolu; astute lihtsalt üle parda ja järgnete mööda riffi.

Avastage Shore'ist

Hüppa ühele Wakatobi avaratest sukeldumispaatidest või astu sisse kuurordi kai otsast House Reef'i sukeldumiseks – valik on sinu.

Hommikuse, keskhommikuse ja pärastlõunase paadi väljumisega ei pea Wakatobi sukeldujad oma järgmist ekskursiooni kaua ootama. Kuid erakordse sukeldumise nautimiseks ei pea te paati jõudma.

Kuurordi House Reef on tuntud kui üks maailma parimaid kaldasukeldumisi ning selle legendaarse veealuse kinnisvarariba saate avastada, kui lihtsalt rannast sisse kahlata või kuurordi sadamasilda lõpust siseneda. Mõned piirkonna haruldasemad metsloomade leiud on leitud otse sadamasilda ümbrusest, sealhulgas kummitus- ja ehitud kummituskala, lehtskorpionkala ja noorseepia.

Kaks sukeldujat suunduvad mööda seina alla Wakatobi majarahu uurima.

Wakatobi majarif rõõmustab laia valikut sukeldujaid. Laiema ulatusega entusiastid saavad jälgida seinu ja nõlvad, et avastada sügavuses musta koralli; fotograafid saavad täita mälukaarte makroportreedega või kasutada ümbritsevat valgust, et luua suurepäraseid lainurkpanoraamid. Algajad ja juhuslikud sukeldujad võivad jääda rifiharja lähedusse, kus värvid on haripunktis ning vaatlused, nagu anemoonikalad ja puhastusjaamad, on tavalised.

Kui soovite kogeda poolel teel kalda ja paadisukeldumise vahel, saavad külalised kasutada ka Wakatobi taksopaatide teenuseid, mis viivad teid House Reefi kaugematesse piirkondadesse, et mööda seina maaliliselt tagasi sadamasillale triivida.

Loobuge tankidest

Hommikul, pärastlõunal ja isegi õhtul võib Wakatobi madalatel riffidel snorgeldamine pakkuda peaaegu lõputu võimaluse näha mitmesuguseid mereelustikuid ilma täiendavat lämmastikku imamata.

Wakatobi on snorgeldamise peamine sihtkoht, kuna arvukad riffid ulatuvad ühe või kahe meetri kaugusele pinnast. Enamik kohti, mida kuurordi sukeldumispaadid külastavad, sobivad hästi ka snorgeldajatele, kes on alati pardale teretulnud ja kellel on snorgeldamisjuht, kes annab enne sisenemist põhjaliku ülevaate. See on eriti atraktiivne valik paaridele, kelle hulgas on üks sukelduja ja üks snorgeldaja, sest neil on palju samu veekogemusi. Sukeldujatele, kes lihtsalt ei saa vees piisavalt aega, võib pärastlõunane snorkel anda lisavõimaluse hoida oma pead vee all ilma täiendavat lämmastikku imamata.

Öö liigub

Pärast pimedat muutuvad Wakatobi rifid veelgi aktiivsemaks, kuna päevavalguse ajal magama jäänud või peidus olevad loomad ilmuvad toituma või jahti pidama. Kaheksajalad, kalmaarid ja angerjad väljuvad peidetud lõhedest, skorpionkalad muutuvad aktiivsemaks ja lameussid väljuvad peidetud laenadest.

Need, kes pole öise sukeldumisega tegelenud, saavad alustada oma õhtust sukeldumist kohe pärast päikeseloojangut ja House Reefi tuttavatel aladel. See annab aega kahaneva ümbritseva valgusega harjumiseks ja enne täieliku pimeduse saabumist end ümbritsevaga mugavalt tundma. Alati on saadaval giidid, kes aitavad teed valgustada, kuid sukeldujad on teretulnud ka omal käel majarahu avastama.

Imelikud näod pimeduses võivad esineda mitmel kujul, nagu me siin selle triibulise säga parve puhul näeme.

Mitu korda nädalas pakub kuurort ka öiseid paadisukeldumisi piirkonna populaarseimatesse kohtadesse. Veelgi paljastavama ülevaate saamiseks sellest, mis allpool on, saavad külalised registreeruda Fluo-sukeldumise kogemuseks. See hõlmab spetsiaalsete UV-sukeldumisvalgustite kasutamist, mis paljastavad teatud korallid ja loomad hõõguvates fluorestseeruvates toonides, mis on samaväärsed musta valgusega plakatiga.

Mitte paljud sukeldumiskuurordid ei saa seda öelda, kuid Wakatobi on täielikult funktsionaalne taashingajate sõbralik sukeldumiskuurort, mis sisaldab hapnikku, sorbi, O2, Dili ja päästeballoone ning soovi korral heeliumi.

Ükskõik, kuidas otsustate Wakatobi riffe uurida – madalal või sügaval, päeval või öösel, paigal püsides või mööda müüri triivides – kindel on see, et teil ei jää vaatamis- ega tegevusvõimalused otsa. Ja võib-olla on see üks paljudest põhjustest, miks nii paljud külalised ikka ja jälle tagasi tulevad.

