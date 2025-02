Wakatobi Flash Mob

On tulnud teateid, et Wakatobi sukeldujaid hakatakse sähvatama – see tähendab vilkuritega.

Otsige ümber rifi servade aadressil Wakatobi ja võite joosta üle haaremi vilkuritest. Me ütleme haaremit, sest rühm koosneb küpsetest emasloomadest ja ühest meessoost patriarhist. Need värvilised kalakesed tegelevad terve päeva rahulikult väikeste vetikatükkide näksimisega. Et näha, miks neid vilkuriteks nimetatakse, tuleks tagasi tulla vahetult enne päikeseloojangut. Siis muutub isane romantiliseks.

Isane kollauim-rästas (Paracheilinus flavianalis) ulatab oma kraami daamidele. Foto Wayne Osborn

Oma armunud tähelepanust märku andmaks lööb ta oma laienenud uimed ja muudab oma niigi erksa värvuse elektriliselt erksateks toonideks, alustades partneri tähelepanu püüdmiseks kurameerimistantsu. Fotograafid, kellel on õnn selle kuva filmile jäädvustada, saavad oma portfooliosse lisada hinnatud pildi.

"Meie kaamerad töötavad Wakatobis ületunde ja paljud erinevad rifiobjektid Wakatobi riffidel ei valmista kunagi pettumust," ütleb külaline Wayne Osborn. Meil oli hea meel, et leidsime kahelt meie lemmikkohalt, Dunia Barult ja Teluk Mayalt, vilkurid.

Dunia Baru on üks paljudest sukeldumiskohtadest Wakatobis, mida on ka siin tutvustatud ScubaDiverMag.com

Praegu on Indo-Vaikse ookeani piirkonnas levinud 20 tunnustatud liiki Parachellinus perekonda kuuluvaid rämpsu. Väiksem arv, kui arvestada seda troopiliste merekalade rühma, kuuluvad perekonda Labridae, kus on üle 600 liigi, mida saab jagada umbes 81 perekonnaks.

Kaleidios Flasher wrasse (Pseudojuloides kaleidios) ulatub maksimaalselt 10 cm-ni.

Wrasses kui rühm on nii mitmekesine kui ka suur.

Kuigi enamik on see perekond tavaliselt väikesed (enamik neist on alla 20 cm / 7.9 pikkused) ja erksavärvilised, kasvavad mõned neist üsna suureks nagu küürus, mis on suurim rühmast, mille pikkus on kuni 2.5 m / 8.2 jalga pikk. Nad on tõhusad lihasööjad, kes toituvad paljudest väikestest selgrootutest.

