Mida me Raja Ampatis TEADLIKKU nädala jooksul tegime

AWARE Week 2024 ajal osales Meridian Adventure Dive Resorti meeskond aktiivselt erinevates looduskaitsealastes jõupingutustes, et kaitsta merekeskkonda Raja Ampatis. Esmaspäeval, 16. septembril algas nädal Dive Against Debris üritusega vastuvõetud sukeldumiskohas Saonek Monde. Tuukrid ja kuurordi töötajad kogunesid vetest mereprahti eemaldama. Kogutud andmed salvestati hoolikalt rakenduses Dive Against Debris, pakkudes väärtuslikku teavet pinna all oleva reostuse mõju kohta.

Mida me Raja Ampatis TEADLIKKU 3. nädalal tegime

Järgmisel päeval, 17. septembril, keskendus meeskond Thorn of Thorns meritähe eemaldamisele korallriffidelt. Korallipolüüpide hävitava toitumise poolest tuntud okaskroonide populatsioon oli muutumas ohuks õrnadele riffide ökosüsteemidele. Spetsiaalsete tööriistadega varustatud meeskond töötas usinalt nende röövellike meritähtede riffidelt eraldamise nimel, tagades, et korallid saaksid areneda ilma täiendavate kahjustusteta. Vaata lähemalt siit – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18. septembril tulid kuurordi töötajad ja nende perekonnad kokku mangroovide koristustöödele. Mõistes mangroovide elutähtsat rolli ranniku ökosüsteemide säilitamisel, töötas rühm tund aega, et puhastada piirkonnast praht. Rõhutati mangroovide kui "elupuude" tähtsust, kuna Indoneesias asub märkimisväärne osa maailma mangroovimetsadest, mis muudab selle kohaliku keskkonna tervise jaoks ülioluliseks. Vaata lähemalt siit – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Mida me Raja Ampatis TEADLIKKU 4. nädalal tegime

Neljapäeval, 19. septembril tehti rannapuhastustööd, milles osalesid kuurordi töötajad ja külalised. Rühm läks randadesse Dampieri väina hoovuste poolt kaasa kantud prügi ja prahti koguma. See tegevus rõhutas Raja Ampati rannajoone puutumatuna hoidmise tähtsust, arvestades selle ainulaadset positsiooni mere bioloogilise mitmekesisuse keskusena. Vaata lähemalt siit – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

TEADLIK nädal lõpetati laupäeval, 21. septembril toimunud esitlusega, mida juhtisid juhendajad Cullen ja Kayra. Nad õpetasid osalejaid merereostusega võitlemise tähtsusest ja pakkusid praktilisi lahendusi, julgustades kõiki osalema kohalikes puhastustöödes ja vähendama isiklikku plasti kasutamist. Ettekanne andis osalejatele võimaluse teha käegakatsutavaid muudatusi Raja Ampati ilu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel tulevaste põlvede jaoks.

