Nigel Marsh, kes töötab New Holland Publishersiga, andis just välja uue juhendi – Lühike juhend Austraalia merekalade kohta. Raamat on suurepärane sissejuhatus Austraalia merekaladesse, juhendis on 121 perekonda ja 193 liiki.

Austraalias on maailma kõigist riikidest suurim arv ja mitmekesisus merekalu, registreeritud on üle 4000 liigi. See on peamiselt tingitud sellest, et riigi tohutut rannajoont on õnnistatud merekalade elupaikade tohutul hulgal. Põhjas on Austraalia soojad troopilised veed täis värvilisi riffikalu. Enamikku neist troopilistest kaladest jagatakse teiste Indo-Vaikse ookeani riikidega. Kui lõunaosas on riigi jahedad parasvöötme veed asustatud peamiselt endeemsete kaladega – liikidega, mida mujal planeedil pole näha.

Lühike juhend Austraalia merekalade kohta 5

Merekalu leidub suurel hulgal igas Austraalia merekeskkonnas – mangroovides, korallriffides, pruunvetikametsades, liivastes lahtedes, estuaarides ja mandrilava sügavates pimedates vetes. Mõned mängivad olulist rolli ka mereannitööstuses.

Austraaliast leitakse üle 4000 merekala ja igal aastal avastatakse rohkem, Lühike juhend Austraalia merekalade kohta on suurepärane sissejuhatus nendele põnevatele mereloomadele. Selles juhendis esitatud kalapered on kõige levinumad ja huvitavamad, kellega sukeldujad, snorgeldajad ja õngitsejad kokku puutuvad.

OLÜMPUS DIGITAL KAAMERA

See raamat on osa lühikeste Austraalia metsloomade juhendite sarjast, teiste hulgas on raamatuid lindude ja roomajate kohta. Raamatu autoriks paluti Nigelil pärast seda, kui ta oli viimased nelikümmend aastat Austraalias sukeldudes ja seal arvukaid kalaliike pildistanud.

Nigel Marsh on Scuba Diveri lugejatele hästi tuntud, kuna ta on kirjutanud ajakirjale ajakiri algusest peale. Nigel on Austraalia allveefotograaf ja fotoajakirjanik, kelle töid on avaldatud paljudes ajakirjades, ajalehtedes ja raamatutes nii Austraalias kui ka välismaal. Nigel on palju sukeldunud Austraalias ja kogu Aasias, Vaikses ookeanis, India ookeanis ja Kariibi mere piirkonnas.

OLÜMPUS DIGITAL KAAMERA

Tema veealused fotod on võitnud mitmeid rahvusvahelisi fotokonkursse. Aastate jooksul on Nigel kirjutanud ka üle tosina raamatu, sealhulgas Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks ja Muck sukeldumine, avaldas ka New Holland.

Lühike juhend Austraalia merekalade kohta on nüüd saadaval raamatupoodides ja veebis hinnaga 16.99 dollarit ning see on ideaalne jõulukink sukeldujale või snorgeldajale, kes soovib rohkem teada saada kalade kohta, millega nad kokku puutuvad.