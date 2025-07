Looduskaitse Raja Ampatis

Veidi rohkem kui kahe aastakümnega on Raja Ampat – Indoneesia kauge Lääne-Paapua piirkonna „neli kuningat” – muutunud tundmatust tagaveest üheks maailma ihaldatumaks sukeldumiskohaks.

Kui ma esimest korda 2005. aastal külastasin, piirdusid sukeldumisoperatsioonid käputäie sukeldumislaevade ja ajutiste ökokuurortide pakkumisega. Tänapäeval sõidab tipphooajal nendel vetel ligi 100 paati ning majutusvõimalused ulatuvad lihtsatest külamajadest luksuskuurortideni. Muutunud pole aga hingemattev maastik ja veealune bioloogiline mitmekesisus, mis on jäänud sama elavaks kui kunagi varem.

Tol ajal oli haide nägemist harva. Nüüd on tippkiskjate arv taas tõusnud ning kohtumised riffi- ja ookeaniliste manta-raidega on üha sagedasemad ning Raja Ampat on üks väheseid kohti Maal, kus mantapopulatsioonid kasvavad.

Vee kohal on infrastruktuur sama dramaatiliselt paranenud. Sorongis on nüüd moodne lennujaam ja linna mugavused, sealhulgas kaubanduskeskused ja hotellid. Küsimus on selles, kuidas Raja Ampat nii palju kasvas, kaitstes samal ajal oma keskkonda?

Vastus peitub ainulaadses, kogukonnakeskses looduskaitsealgatuses, mida juhivad kirglikud inimesed. See artikkel – sarja esimene – keskendub ühele neist juhtidest: Mark Erdmannile, kelle teadusliku asjatundlikkuse ja sügava kultuurilise taipamise kombinatsioon on aidanud kujundada Raja Ampati edu.

Looduskaitse Raja Ampatis 8

Kes on Mark Erdmann?

Erdmann on Ameerika korallrahude ökoloog, kellel on doktorikraad UC Berkeleyst. Ta elas 23 aastat Indoneesias, enne kui kolis 2014. aastal koos oma naise ja lastega Uus-Meremaale. Nüüd on ta Conservation Internationali (CI) Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna mereprogrammide asepresident, kus ta juhib merealgatusi kogu piirkonnas.

Erdmann on teinud üle 14,000 215 sukeldumise ja aidanud kaasa 260 uue kala-, koralli- ja mantiskrevetiliigi avastamisele. Ta on kirjutanud enam kui XNUMX teadusartikli ja kirjutanud koos ihtüoloog dr Gerald Alleniga kolmeköitelise teose „Ida-India merekalad“.

Looduskaitse Raja Ampatis 9

Raja Ampati avastamine

Erdmanni esimene visiit Raja Ampatisse toimus 2002. aastal osana looduskaitseala ekspeditsioonist, mis kinnitas CI väidet, et piirkond on mere bioloogilise mitmekesisuse globaalne epitsenter. Kohaliku sukeldumispioneeri Max Ammeri juhtimisel kinnitas Erdmann oma stomatopoodide (mantis krevettide) uurimise kaudu kiiresti piirkonna ainulaadsust.

Kuid ta leidis ka selgeid hävingu märke – kalade pommitamist, tsüaniidipüüki, haiuimede püüdmist ja kilpkonnade salaküttimist. Talle oli selge, et vaja on kiiresti looduskaitset ja see oli tema kutsumus.

Looduskaitse Raja Ampatis 10

Hirmutavad väljakutsed

Sel ajal oli Raja Ampat äärmiselt eraldatud, vähese infrastruktuuri ja dokumenteerimata, kuid keeruka kohaliku kultuuriga. Piirkond oli ressursside ekspluateerimisel väliste isikute surve all ja õiguskaitse oli peaaegu olematu.

Sellegipoolest nägi Erdmann edasiminekut, kui õnnestuks tagada piisav rahastamine ja kohalik toetus. 2004. aastal värbas CI ta Raja Ampati merekaitseprogrammi loomisel appi.

Proovi ettevalmistamine/paigaldamine dr Alleniga

Teadusliku aluse loomine

Erdmann mõistis, et toetuse saamiseks on vaja kindlaid andmeid. Aga kuidas uurida dünaamilist riffisüsteemi ja avastada uusi liike?

Pöördepunkt saabus 2005. aasta alguses, kui Erdmann tegi tsunamikahjustuste hindamisel koostööd dr Gerry Alleniga. Kogenud ihtüoloog Allen oli täiustanud kiire ökoloogilise hindamise meetodit kalade mitmekesisuse kiireks hindamiseks.

Nad moodustasid partnerluse, mis kestab tänaseni. Kahemehelise meeskonnana uurib Allen madalamaid riffe (kuni 40 m sügavusel), samal ajal kui Erdmann sukeldub sügavamale (40–70 m), kasutades dekompressioonipeatusi, et madalas vees krüptilisi liike jälgida.

Nende töö kinnitas Raja Ampati bioloogilist mitmekesisust: üle 1,660 riffikalaliigi ja 574 koralliliigi, millest vähemalt 70 liiki on piirkonnale endeemilised. See kinnistas Raja Ampati mainet kui „liikide tehast“.

Dr. Allen pildistab Marki poolt enne pinnaletõusmist kogutud isendit, et jäädvustada kala tegelikku värvi.

Terviklik looduskaitsestrateegia

Varustatuna veenvate andmetega käivitasid Erdmann ja pühendunud Indoneesia looduskaitsjate meeskond tervikliku looduskaitsestrateegia. Erdmann, kes valdab vabalt Bahasa keelt ja on sügavalt kursis Indoneesia poliitilise maastikuga, aitas ühendada kohalikke Paapua huve riiklike ja rahvusvaheliste looduskaitse eesmärkidega.

Oluline on see, et meeskond mõistis, et iga lahenduse keskmes peavad olema kohalikud Melaneesia kogukonnad, kes säilitavad oma riffide üle tavapärase mereomandi. Nende jaoks ei tähendanud looduskaitse ainult bioloogilist mitmekesisust – see tähendas toidu ja elatise tagamist.

Merekaitsealad (MPA-d) ei kehtestatud mitte piirangutena, vaid juriidiliste vahenditena kogukonna õiguste tugevdamiseks. Kogukonnad aitasid määratleda MPA piire, kehtestada reegleid ja piirata väliste kalurite juurdepääsu.

Looduskaitse Raja Ampatis 11

Kohalike sidusrühmade mõjuvõimu suurendamine

Selle asemel, et kaasata merekaitsealade haldamiseks väliseksperte, toetas CI kohalike paapualaste koolitamist ja töölevõtmist pargivahtide ja töötajatena. Kuigi vähestel oli ametlik haridus, tõid nad sügavad teadmised riffide kohta ja pikaajalise pühendumuse oma kogukondadele.

See kogukonnapõhine mudel osutus nii tõhusaks kui ka jätkusuutlikuks. See tagas kohaliku toetuse, säilitas kultuuritraditsioone ja kaitses mere ökosüsteemi.

Looduskaitse Raja Ampatis 12

Pärand liikumises

Mark Erdmanni pärand Raja Ampatis on visionäärne teadus, mis põhineb kohalikul austusel. Põimides kokku bioloogilise mitmekesisuse andmed, rohujuuretasandi võimestamise ja strateegilised partnerlused, aitas ta luua aluse sellele, mis on nüüdseks üks maailma edukamaid merekeskkonna kaitse algatusi.

See lugu on alles algus. Tulevastes artiklites kohtume teiste Raja Ampati eestkõnelejatega – inimestega, kes nagu Erdmann, jätkavad Korallikolmnurga südame kaitsmist.

Kirjutanud Don Silcock

Don on Balil asuv Scuba Diveri vanem reisitoimetaja ja tema veebisait www.indopacificimages.com pakub laiaulatuslikke asukohajuhendeid, artikleid ja pilte Indo-Vaikse ookeani piirkonna parimate sukeldumiskohtade ja "suurte loomade" kogemuste kohta kogu maailmas.