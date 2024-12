Korallide kudemine Suurel Vallrahul

Korallide kudemine: kõik käed tekil Great Barrier Reefi beebibuumi jaoks

Turismioperaatorid ja kohalik riffitööstus töötasid terve öö planeedi kõige tähelepanuväärsema kudemissündmuse ajal, õppides tipptasemel korallide taastamise tehnikaid, et aidata kaasa tervete korallide arvukuse suurendamisele.

Iga-aastane korallide kudemise sündmus, mille käivitas novembrikuu täiskuu, näeb Suure Vallrahu suurepäraste korallide puhkemist veealuses lumetormis, paiskades vette triljoneid mune ja sperma massilise paljunemisnähtuse käigus, mida Sir David Attenborough kirjeldab. kui "üks suurimaid looduslikke vaatemänge".

See sündmus on ka koralliteadlaste jaoks aasta kõige olulisem päev, kui nad uurivad uuenduslikke meetodeid riffide taastamise suurendamiseks, et kaitsta seda looduslikku ikooni kliimamuutuste kasvavate mõjude eest.

Et suurendada selle aasta kudemisest saadud korallipoegade arvu, koolitab Austraalia Mereteaduste Instituudi (AIMS) meeskond esimest korda Cairnsi ja Port Douglase meretööstusi, sealhulgas turismi, kuidas kasutada uuenduslikku korallivastsete külvamist. tehnika, mida tuntakse Coral IVF nime all. Selle üleöömissiooni, mille eesmärk on püüda miljoneid korallimune ja seemnerakke piirkonna kahes erinevas kohas spetsiaalselt loodud ujuvatesse vastsete basseinidesse, eesmärk on toetada riffi looduslikku taastumisprotsessi.

Õrnad kudemiskimbud jäävad lasteaedade basseinidesse kuni nädalaks, kui neist arenevad korallipojad. Kui need on valmis, asetatakse need riffidele, mis hõlmavad kohti, mida on mõjutanud hiljutised pleegitamissündmused, kus nad võivad kasvada terveteks noorteks korallideks ja aidata Suurele Vallrahule uut elu tuua.

Teadlaste hinnangul suurendab Coral IVF edukat korallide viljastamise määra 100 korda, suurendades selle uuendusliku tehnika abil võimalust ühelt miljonist looduslikus keskkonnas ühele 10,000 XNUMX-le.

Great Barrier Reefi fondi tegevdirektor Anna Marsden ütles: „Eelmisel suvel koges meie Suur Vallrahu järjekordset laastavat pleegitamissündmust, mis rõhutas taas, et korallriffid on kliimamuutuse eesliinil. Oluline on välja töötada lahenduste komplekt, mis aitab meil taastada kaotatut ja kaitsta allesjäänut kliimamuutuste mõjude eest.

„Seda teadlaste ja turismiettevõtjate vahelist koostööd, mida tuntakse nime all Boats4Corals, katsetati edukalt Whitsundays meie Reef Islands Initiative'i raames ja see on läbi murdmas ühe suurima kitsaskoha riffide taastamisel – mastaabist. Tänu sellele edule ja Qantase toetusel kasutame sama lähenemisviisi ka teistesse rifi piirkondadesse. Võimaldades innukalt turismiettevõtjaid ja kohalikke elanikke lisada see tehnika oma praegusesse kaitsevahendite komplekti, loodame laiendada kohalikku riffide taastamise liikumist, mis põhineb teadusel ja on skaleeritav.

"Ühendades turismi- ja meretööstuse juhtpositsiooni, laevad, kohalikud teadmised ja inimeste jõud, on meie eesmärk saavutada riffide taastamine palju suuremas mahus, kui teadlased üksi suudaksid. See on tõeliselt võimas partnerlus."

Selle nädala uued andmed AIMSi põhjaosa Suure Vallrahu uuringute põhjal näitavad, et 2024. aasta massiline korallide pleegitamine on põhjustanud Lizard Islandi piirkonnas suurima iga-aastase kõvakorallikatte languse alates uuringute alustamisest 39 aastat tagasi. Lizard Islandi ja Cairnsi vaheliste veesiseste uuringute esialgsed seiretulemused näitavad, et enam kui kolmandik kõvadest korallidest läks pleegitamise tõttu kaduma. Teadlased jätkavad Suure Vallrahu alade uurimist ja täielik hinnang avaldatakse 2025. aastal.

AIMS-i peamiste süsteemide insener ja programmidirektor dr Mark Gibbs ütles: „Tore on eile õhtul vee peal koolitada uute kohalike tööstusharudega ning jagada teavet Cairnsi ja Port Douglase piirkonna riffide kohta.

"Meil on olnud väga edukad kudemistegevused ja basseinid on nüüd täis arenevaid korallivastseid. Vaatamata kaotustele, mida selle piirkonna riffid on suvest kandnud, rõõmustab meid selles piirkonnas nähtud kudemise tase.

„Meie kasutatavad lähenemisviisid on välja töötatud koostööl põhineva riffide taastamise ja kohanemise programmi kaudu. Kuigi nende täiustamine jätkub, kasutab meie meeskond kohalike inimeste jõudu, alust ja oskusi, et tagada nende elluviimine uurimistööst reaalsuseks.

„Oleme viimastel nädalatel nende kohalike meeskondadega koostööd teinud ning igal erineval tööstusharul on oma ainulaadsed tugevused ja võimed, mida me üheskoos rakendame.

"Kuigi kudede kogumine võib olla lõppenud, jätkame kohalike operaatorite koolitamist, et nad jälgiksid arenevaid korallisid ja jagaksid need kohalikele riffidele, kui need on valmis. Nii et järgmistel nädalatel on palju koolitusi ja koostööd.

Suur Vallrahu on Austraalia suurim ja väärtuslikum looduslik ikoon Deloitte'i uuringudNäidates, et Great Barrier Reef panustab Austraalia majandusse 6.4 miljardi dollariga, säilitades üle 64,000 XNUMX töökoha, millest suurem osa on seotud turismitegevusega.

Quicksilveri grupi keskkonna- ja vastavusjuht Phil Coulthard ütles: „Meie kohalike riffide eest hoolitsemise programmid on olnud Quicksilveri grupi jaoks ajalooliselt kesksel kohal, kuid tulevaste keskkonnamõjude vastu vastupidavuse suurendamiseks on vaja teha koostööd. mereturismitööstusele ning partnerluste kaudu teiste tööstusharude, valitsuse, traditsiooniliste omanike ja loomulikult meie teadusringkondadega.

"Sellised projektid on suurepärane näide. Viimased nädalad on meie meeskonnal olnud suurepärane võimalus töötada koos teiste tööstusharu ettevõtjate ja Austraalia mereteaduse instituudiga, et saada rohkem teavet korallide sekkumistehnikate kohta, mis loodetavasti ei too kasu ainult kohalikele riffidele, vaid muutuvad ka laienemisprojektide platvormiks. nii siin GBR-is kui ka kogu maailmas asuvate riffide jaoks.

"Kuid tipphetk oli muidugi võimalus olla taas tunnistajaks maailma suurimale sünkroniseeritud kudemissündmusele Port Douglase lähedal Agincourt Reefil. Ürituse tohutu ulatus oli aukartust äratav ja annab tunnistust meie Suure Vallrahu vastupidavusest ja ilust. See, et miljardid loomad suudavad samal ajal haisvaid mune ja spermat vabastada, ei ole mitte ainult looduse ime, vaid tugevdavad ka meie mereökosüsteemide õrna tasakaalu ja nende sõltuvust keskkonna prognoositavusest.

GBR-i bioloogiajuht dr Eric Fisher ütles: „Partnerlussuhete loomine eratööstuse, teadlaste ja traditsiooniliste omanike vahel on ülioluline loodusliku korallrifi vastupanuvõime toetamiseks ja Suure Vallrahu tulevikukindluse tagamiseks. GBR Biology on pühendunud Coral IVF programmi toetamisele. See sobib sujuvalt koos meie olemasolevate kohapeal toetatavate riffide taastamise programmidega, nagu korallide kiskjate tõrje, vee segamine ja korallide killustiku stabiliseerimine.

Seda uuringut rahastavad Austraalia valitsuse Reef Trust ja Austraalia Mereteaduste Instituut, Qantase toetusel 10-aastase 10 miljoni dollari suuruse partnerluse kaudu Great Barrier Reef Foundationiga.

Qantase jätkusuutlikkuse juhi kohusetäitja Fiona Messent ütles: „Meie tegevuse keskmes on klientide ühendamine nii lähedalt kui kaugelt meie uskumatute loodusmaastikega. Oleme uhked, et saame toetada Boats4Corali koostöö laiendamist koostöös Great Barrier Reef Foundationiga, et turismiettevõtjad ja teadlased saaksid teha koostööd eesmärgiga suurendada riffide taastamist ja aidata kaitsta Austraalia looduslikku ikooni.

Projekt kasutab uuendusi, mis on välja töötatud karide taastamise ja kohanemise programmi kaudu, mida rahastatakse Austraalia valitsuse Reef Trusti ja Great Barrier Reef Foundationi vahelisest partnerlusest ning mida toetab ka Qantas.

Riffide taastamise ja kohanemise programmi tegevdirektor dr Cedric Robillot ütles: „Kiirus, millega kliimamuutuste mõju korallriffidele kogu maailmas avaldub, on murettekitav. See teadmiste jagamine ja koostöö Cairnsi ja Port Douglase piirkonnas on kriitilise tähtsusega samm karide taastamise ja kohanemise programmiga rajatud teaduslike uuenduste muutmisel kohapealsete lahenduste tööriistakomplektiks.

"See saavutatakse mitmeaastase ja suuremahulise pilootprojektiga, et rajada tulevane rifide taastamise ja kohandamise tööstus, mis võiks näha, et rifikogukonnad, tööstused, traditsioonilised omanikud ja juhid viivad igal aastal riffile miljoneid kõrgema kuumataluvusega korallid. aastal."

Suure Vallrahu Fondi kohta

Suure Vallrahu sihtasutus loob maailma korallriffidele tulevikku, taastades riffe ja rannikualasid ning aidates neil kohaneda kliimamuutuste mõjudega. Oleme loonud koostööorganisatsiooni, et koguda raha, investeerida uuenduslikesse ideedesse ja kavandada reaalseid skaleeritavaid looduskaitseprogramme, mis toovad mere- ja maapealse taastamise vallas läbimurdeid. Kõnnides sammu First Nationsi inimeste ja eesliini kogukondadega, tegeleb sihtasutus kiire jälgimise ja lahenduste juurutamisega kogu maailmas.

Miks on korallide kudemine oluline?

Keegi ei selgita seda paremini kui Sir David Attenborough:

Ükski Reefi elanik poleks siin ilma ühe tõeliselt erakordse sündmuseta. See toimub vaid kord aastas ja on üks suurimaid looduslikke vaatemänge. Alles 1980. aastatel avastasid teadlased selle siin Suur Vallrahu. Mõnel ööl aastas, kui tingimused on õiged, pursavad äkitselt kogu rifi pikkuses välja paljude eri liikide korallid. See on suurepärane kudemissündmus ja see on üks loodusmaailma imedest. See on üks kord aastas, mil korallid ise ei kasva lihtsalt hargnedes, vaid paljunevad suguliselt ja see on rifi ellujäämiseks ülioluline.

Mis on korallide kudemine?

Korallide kudemine on siis, kui riffil algab uus elu. See esineb kord aastas lummavas loodusnähtuses, mida on kirjeldatud kui veealust lumetormi. Hiliskevadel vabastavad Suure Vallrahu korallid munad ja spermatosoidid, mis väljuvad väikeste pallidena, mis hõljuvad aegluubis ookeani pinnale. Kudemine toimub ainult öösel, kui planktonit söövad riffikalad magavad, mis vähendab munade söömise ohtu.

See tekitab pinnale roosakaspruuni laigu, kus kude kohtub sobiva munaga ja toodab vastseid, mille täielikuks küpsemiseks korallipolüüpiks kulub umbes kümme päeva. Paljudest nendest pisikestest kimpudest saavad noored korallid, mis annavad lootust meie Suure Vallrahu tulevikule.

Korallide kudemine avastati Magnetic Islandil alles 1982. aastal. Kaldaäärsed rifid kipuvad kudema kuu aega enne välimist riffi, kus kudemine on suurejoonelisem. Tavaliselt esineb see Cairnsi ja Port Douglase välistel riffidel kaks kuni kuus ööd pärast novembri täiskuud, kui veetemperatuur on 27–28 kraadi.

Foto krediit: Great Barrier Reef Foundation