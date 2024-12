Sukeldumine Lifou, fossiilne atoll

at

at 8: 48 am

PIERRE CONSTANT loob igasuguseid ootamatuid sidemeid, kui ta reisib sukelduma Uus-Kaledoonia vähetuntud ossa

See oli varahommikune väljasõit Betico 2, teel Lifou saarele. Sisseregistreerimine toimus Uus-Kaledoonia peamises sadamas Noumeas parvlaevaterminalis kell 6.

Maksimaalne lubatud pagas oli 15 kg pluss 6 kg käsitsi, seega pidin tulema päev varem, et tuua oma 42 kg üleliigne pagas kaubana – see tähendab oma sukeldumis- ja veealuse fotovarustuse. Sukelduja jaoks polnud muud võimalust!

Lendamine piirab ka 15 kg. Sõltuvalt mereoludest võtab ookeaniületus Lojaalsussaartel asuvasse Lifousse seitse tundi. Parvlaev sõidab läbi Mare saarte enne dokkimist Wé's, Lifou idarannikul, veidi enne kella 2.

See oli minu teine ​​kord Uus-Kaledoonias. Oma esimesel reisil, märtsis 2022, ei olnud mul aega lojaalsussaartele minna.

Mind ootas pikk, sale, pikajuukseline prantslane Britannyst Pascal Wé Plongéest ja me kolisime tema maakodusse mõlkis vana, halli Dacia Loganiga. Sellel Kanakimaal tundub, et enamik autosid on saanud mingisuguseid kahjustusi. Lifou pidi olema minu kodu enam kui kaheks nädalaks.

Wé marina

Topograafia

Lojaalsussaared ulatuvad üle 500 km loodest kagusse. Neid eraldab mandrist 100 km laiune ja 2 km sügavune Korallimeri. Kagus asuvad saared Walpoles, Mare, kõik 1,115 ruutkilomeetrit Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré ja vee all olev Astrolabe'i riff.

Lojaalsussaared on iidne vulkaaniline kaar, mis tuleneb Austraalia laama subduktsioonist Vaikse ookeani laama alla. Atollid tekkisid pliotseeni ja pleistotseeni vahel korduva vajumise teel.

25 miljonit aastat tagasi oli Lifou vulkaaniline saar, mida ümbritses riff. Viis miljonit aastat tagasi, vaatamata uutele pursetele, vulkaan erodeerus ja 300,000 120 aastat tagasi oli meretase praegusest XNUMX m kõrgem ning atollil oli siselaguun. Siis taandus ookean.

Riss-Würmi jääajal, 15,000 100 aastat tagasi, oli meretase praegusest 3 m madalamal ning tekkisid koopad ja maa-alused jõed. Enamik koopaid on täna üle ujutatud. Kompaktsest lubjakivist valmistatud tõkkeriff asub XNUMX km kaugusel rannikust.

Poiss hüppas Lifou südamesse, Pengi rannas

Saare keskosa on tasane, vana laguun on täidetud kristalliseerunud lubjakivi, liiva ja konglomeraatidega. Põhjas on platoo 25 meetri kõrgune ja rifi võra kõrgus 90 meetrit. Lõunas on platoo 40 meetri kõrgune ja võra kõrgus 110 meetrit.

Lifou suurimad ja vanimad koopad – Hnanawei, Wanaham ja Inegoj – tekkisid 190–130,000 XNUMX aastat tagasi. Pinnapealseid jõgesid pole; kõik voolab maa alla. Veebruari-märtsi hooajal esineb tugevaid vihmasid, kusjuures osa sellest veest hoitakse maa all.

Kookospuude all, Pengi rand

Mis puutub inimkonna ajaloosse, siis Kagu-Aasia austroneeslased saabusid Melaneesiasse aastal 3000 eKr. Esimene inimeste ränne Põhja-Melanesiast (Admiraliteedi saared) Uus-Kaledooniasse pärineb aastast 1700 eKr. Uus-Kaledoonia läänerannikult Konest leitud lapita keraamika on dateeritud aastasse 1400 eKr. 16. sajandist kuni 19. sajandi alguseni toimusid Tonga ja Samoa ränded Lifousse, võib-olla ka Vanuatust.

Kui kapten James Cook tõepoolest "avastas" Uus-Kaledoonia 4. septembril 1774, siis alles 18. sajandi lõpus maabus kaks Briti laeva Lifous. Loyalty Islands sai nime ühe sellise laeva järgi.

Vaalapüüdjad olid külas käinud juba aastast 1810, kuid 1829. aastal "avastas" Prantsuse meresõitja ja maadeavastaja Dumont d'Urville Lojaalsussaared ja koostas lõpliku merekaardi.

Wé Plongée

Asub Wé jahisadamas, mille lähedal Betico 2 dokid, Wé Plongée on tegutsenud alates 2018. aastast. Pascal seadis sukeldumiskeskuse konteinerisse, mis toimib ka erapagariärina, sest ta küpsetab iga päev leiba!

Wé Plongée sukeldumiskeskus on konteineris

Wé Plongée Pascal

Prantsuse FFESSM, samuti PADI ja SSI instruktor Pascal viib läbi sukeldumiskogemusi Discover Scuba Diving, aga ka mitmel tasemel sukeldumiskoolitusi. Väljasõitudeks Chateaubriand Baysse kasutatakse täispuhutavat ja enamik sukeldumiskohti ei ole kaugemal kui viis minutit.

Tuukrid pardal

Loa sukeldumiseks mis tahes konkreetses piirkonnas peavad andma hõimude tolliasutused. Tegevused väljaspool lahte on reserveeritud traditsioonilistele klannidele. Kvalifitseeritud sukeldujad saavad teha kaks sukeldumist hommikul, samal ajal kui DSD ja sukeldumistreeningud toimuvad pärastlõunal.

Provints Good ja kanjonid

Esimesel päeval oli sukeldumisplaanis küllaltki sarnase Province Goodi ja kanjonite külastamine. Riff on massiivne, läbi lõigatud arvukate kanjonite, läbipääsude ja tunnelitega ning selle ümber on valged liivased laigud.

See oli pigem atmosfääriline elamus, sest kalade elu oli hoomamatu – ei suuri isendeid ega parve, ainult tavaline liblikala, papagoikala, kirurg, aeg-ajalt inglikala ja kummaline kuldtäpiliste triibuliste latikate parv (Gnathodentex aureolineatus).

Lehtede korallivirn Province Goodis

Apelsin-uim-vääriku kolooniad (Amfiprioon krüsopter) valgete sabadega olid tavalised, nagu ka Clarki anemonefish (A clarkii). mustsaba sigu (Bodianus loxonotus) olid sagedane nägemus. Ananassi merekurk (Thelenota ananas) nähti liivasel põhjas ja hiidkarpe (Tridacna squamosa) ka.

Roosad käsnavarred, Province Good

Acropora lauakorallid ja muud koralliliigid, Province Good

Bluespot liblikas (Chaetodon plebeius) ja must liblikas (C flavirostris)

Hiidkarp (Tridacna squamosa) kanjonites

Staghorn korallid ja lauakorallid kanjonites

Tombant de la Marina

Teisel päeval viis Pascal mind ühele oma lemmiksaitile, mis on populaarne treeningute jaoks. Tombant de la Marina on väike mahalangevus, mille maksimaalne sügavus on 13 m, valge liiva ja hajutatud korallidega.

Kalade elu kippus olema silmatorkavam: rohekilpkonnad, valgetipp-riffhaid, Napoleon wrasse, harilik tungraud, korallilind (Cephalopolis miniata) ja paabulind (C argus), sealiha ja pärlkanade puff.

Roheline kilpkonn Tombant de la Marinas

Sattusin mitmele punasele ja mustale tuulekalale (Amphiprion melanopus), kurat skorpionkala (Scorpaenopsis diabolus) oma kollaste ja punaste rinnauimedega, ovaalne täppliblikala (Chaetodon speculum), kollane papagoikala (Scarus schelgeli) ja sidrunikoorega inglikala (Centropyge flavissimus) kollane sinise silmarõngaga.

"Teisel päeval nägime treeningu ajal ühe korra rai ja isegi vasarhaid," väitis Pascal entusiastlikult.

Patates de Hnassé

Pisar-liblikala (Chaetodon unimaculatus) Patates de Hnassé's

Patates de Hnassé osutus üsna meeldivaks – suurte korallpommide kogumik, mis on hajutatud üle liivaste tasapindade, mille välimine nõlv on avatud siniseks.

Teiste seas nägin pisarliblikala (Chaetodon unimaculatus), paapua skorpionkala (Scorpaenpsis papuensis), shevron butterflyfish (C fascialis) ja sinine kriipsliblikala (C plebeius). Kahetäpilised aiaangerjad (Heterokonger hassi) kaunistas kohati liivase põhja.

Paapua skorpionkala (Scorpaenopsis papuensis) Patates de Hnassé

Rühmade perekonnas oli kärgstruktuuri (Epinephelus merra), mustots (E marginalis) punase valgete laikude ja kuusabaga Variola louti.

Lai plaaster Alveopora korallid osutusid vaatamist väärt oma väikeste karikakrataoliste polüüpide ning siniste ja mustade täppidega nõelakiirtega (Neotrygon kuhlii), kloun triggerfish ja ling-max-rase (Epibuluse sisetaja) panna välimus.

Clarki anemonefish (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Musttihn (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Sinine kriipsliblikala (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, mis asub kanali sissepääsu lähedal punaste ja roheliste poide vahel, koosneb neljast joondatud pommist, mille sügav kalle on vasakule kuni 25 meetrini ja rohkem.

Näha võis nii rohelisi kui ka hawksbill kilpkonni ja valgemuree (Gymnothorax meleagris), kahvatupruun valgete täppidega, poolringikujuline inglikala (Pomacanthus semicirculatus) ja suursilmad (Priacanthus hamrur) karmiinpunases musta silmaga. Egiptuse meretäht (Gomophia egyptiaca) jäi ka silma.

Whitemouth mureen, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egiptuse meretäht (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Koobastesse

Sukeldumisest vabal päeval on soovitatav rendiautoga läbida põhjaosa või isegi kogu Lifou. Tõrvatee viis mind Hnathalosse, kust marsruut Tingetingi osutus parajalt katsumuseks. Seda seetõttu, et nooruslik ajaviide on olemasolevate siltide hävitamine kõikjal, kus need eksisteerivad, nõudes pidevat tee küsimist.

Puidust nikerdus tee ääres

Lõpuks leidsin kuradikoopa, kus eakad maaomanikud taotlesid umbes 14 naela suurust sissepääsutasu. 10-minutiline metsarada viis kaljualusele, atolli välimisele paekivikroonile.

Kuradikoobas, Tingeting

Kannibalikoopa sees

Üles-alla ronides leidsin tugevalt mõranenud lahtise katusega koopa. Vasakpoolses õõnsuses lebas hunnik inimluid, üleval kiviriiulil stoiliselt irvitasid paar pealuud. "Sööjate aegade ja õudsete rituaalide jäänused," öeldi mulle.

Kannibali kolju

Lifou koobaste arv on muljetavaldav, mõned ulatuvad kuni 8 km kaugusele. Olles lugenud mõnes neist vee olemasolust, otsustasin sukelduda kagurannikul asuvasse Luengoni koopasse. Loa peab andma maaomanik.

Sportliku välimusega Pascal Qazing, Kanaki iseseisvuse eest võitleja, tegi koopasse ringkäike ja nõustus mind ühel hommikul kaasa võtma. Ta süütas väikesed küünlad koopa sees ja osaliselt ka sisejärve ümber, kus külastajad jahedas suplusega veetsid.

Sissepääs Luengoni koopasse

Luengoni koopas

Tank seljas, sukeldusin selgesse basseini. Sooja oli 21°C. Kõndisin mööda kitsast tunnelit, kus oli mõningaid stalaktiite ja stalagmiite, üles ja alla, mitte midagi uhket, kuni jõudsin 10 m sügavusele halokliinile.

Mu kuppelobjektiiv läks järsku uduseks. See oli ainult soojemast soolasest veest tekkinud kondenseerumine, aga ma pöörasin end nördinult ja kartsin, et olen kaamera üle ujutanud.

Pascal ujumas läbi Trone De Feris

Pascal läbib Trone De Feri rifis asuva kaevu

Luengoni koobas

Inegoj koobast otsides leidsin 78-aastase maaomaniku laua taga istumas ja raadiot kuulamas. Ta suunas mind linna mehe juurde, kes seda piirkonda haldas, kuid minu luba paari päeva pärast külastada ei saanud, sest ainuvõimalik giid tegeles muidu jamsipõldudega. Ma pidin loobuma sellest 500 m pikkusest tunnelist, mis viis maa-aluse järveni.

Gorgonesi riff

Gorgonlased Gorgonesi riffil

Kollased silmad kalad (Canntherhies dumerilii) Gorgonesi riffil

Pascal soovitas mul ühendust võtta Lifou looderannikul Easos asuva sukeldumiskeskusega, mida juhib Bastien, karmi välimusega, kuid sõbralik kiilakas mees. Lagoon Safaris oli tegutsenud alates 2013. aastast, 7.5-meetrise klaaskiust paadiga, millel on 175 hj päramootor, mis võis viia kaheksa sukeldujat umbes 25 sukeldumiskohta Baie de Jinekist põhja pool.

Bastien, Lagoon Safarise sukeldumisdirektor, Easo

Sukeldumine oli kontrastiks Baie de Chateaubriandi piiratud vete omaga, kus koobaltivesi, džinni selge nähtavus ja palju kalu tervitasid mind Gorgonesi rifi juures. Ookeanile avatud ja korrapärases põhjavoolus suplev paik pakkus gorgoonide ja pehmete korallide looming ning osutus terveks ja elavaks riffiks.

Valgel liival tõusid 30m+ kõrguselt kaks tippu ja vee temperatuur oli 27°C. Bluefin jack ühendatud barcheek tungrauaga (Carangoïdes plagiotaenia), on märgatav hõbedastel külgedel olevate nööride ja lõpuse kaanel musta kriipsuga. Punane snapper (Lutjanus bohar) segatud suure musta snapperi parvega (Macolor niger) pinna lähedal tippude vahel.

Valgetipphai

Mõni suur koerahammas tuunikala (Gymnosarda unicolor) tiirlesid sügavas minevikus ja aeg-ajalt nähti valgetipphaid liivasel merepõhjal puhkamas. Pinnapealsel tropilõualuu rihm (Epibuluse sisetaja) oma kollaste ja pruunide faasidega äratas mu tähelepanu.

Bluefin jack, Gorgonesi riff

Juveniilne slingjaw wrasse (Epibulus insidiator), Gorgonesi riff

Musta snapperi pilv (Macolor niger)

Kiviviske kaugusel oli kaar, hiiglaslik kaar, mida kaunistasid lummavad punased ja kuldsed gorgoonid. Künka otsas kolm nuusutavat pompanot (Trachinotus blochii), hõbedane kollaste uimedega, ühinesid üsna häbeliku suursilm-tungrauaga.

Kamuflaažrühm (Epinephelus polyphekadion) Arch

Gorgonid võlvkäigus

Snubnose ükssarvikkala (Naso vlamingii) kaare juures

kollasilm viilkala (Cantherhines dumerilii) ilmus uudishimulikult. Igal pool tiirutas paabulinnu ja korallilind ning kamuflaažilind (Epinephelus polüfekadioon) peitis end üleulatuse alla ja vaatas mulle rahulikult otsa.

2 m pikkune hall riffihai ujus rahulikult sügavuses. Nuusknukk ükssarved (Naso vlamingii) olid visuaalne rõõm, sabaotsas voolasid sinised niidid.

Cap Martin

Põhja pool asuv Cap Martin pakkus seinast eemal suurt korallipommi vaatepilti. Koht oli täis gorgoone ja pehmeid koralle. Kui ma uurisin väiksemat tugeva voolu eest kaitstud pommi, osutas Bastien meeletult millelegi minu selja taga.

Pöörasin täpselt õigel ajal, et vaadata aukartusega beeži vasarhai, mis joonistab mu seljale graatsilise kõveruse. See oli nii suur üllatus, et mul polnud aega isegi pildistamiseks!

Gorgonid ja sukeldujad Cap Martinis

Pehmed korallid (Dendronephthya sp) Cap Martinis

Tomoko

Lagoon Safarise paat Easo kai juures

Tomoko rannajoonele on raiutud merekoopaid, millest üks on sarve-homaari pesa (Panilurus penicillatus). Bastien veenis mind liituma temaga ööseks sukeldumiseks. "Hea võimalus nautilusega kohtuda," säras ta. Pakkumine oli liiga ahvatlev, et keelduda.

Harilikud homaarid (Panulirus penicillatus) Tomokos

Tunnel gorgoonide ja sukeldujatega Tomokos

Pärast pimedat Easo rannast alustades ujusime enne vee alla minekut umbes 10 minutit snorgeldades. Varsti olin tunnistajaks korvitähtede festivalile (Astroboa nuda), täielikult söötmisasendis kasutusele võetud. Bastien leidis musta Hancocki lestaussi (Pseudobiceros hancockanus), oranži ja valge vööga.

Hancocki lestauss (Pseudobiceros hancockanus) Easo öösukeldumisel

Ma imestasin roosa velutiniidi üle Coriocella sp mustade joontega, midagi, mida ma polnud kunagi varem näinud ja ma kahtlustan, et uus liik. Oranžikirju kastkrabi (Calappa lophos) poseeris kivil ja kollase äärega mureeel (Gymnothorax flavimarginatus) näitas end hirvesarve koralli all.

Roosa velutiniid (Coriocella sp) Easos

Oranžitäpiline kastkrabi (Calappa lophos) Easos

Veidi vürtsi lisamiseks suur vöödiline merekrait (Laticauda saintgironsi) otsis toitu liivasel lagedal, unustades minu kohaloleku.

Vöödiline merekrait (Laticauda saintgironsi) Easo öösukeldumisel

Kollase äärega mureen (Gymnothorax flavimarginatus) Easos

Tiiger cowrie (Cypraea tigris), Easo

Labürindid

Vaikse ookeani kahesadul-liblikala (Chaetodon ulietensis), labürint

Must liblikkala (Chaetodon flavirostris), labürint

Enne minu lahkumist nõudis Pascal, et ta viiks mind Labürinti, ühte tema valitud kohtadest. See oli tõeline kanjonite, läbiujumiste ja tunnelite rägastik, millest inimene pressib läbi nagu rott. See oli minu võimalus kohtuda tabamatu värvilise arlekiin-kihvaga (Choerodon fasciatus), punane valgete ja hallide ribadega, peitub pimeduses.

Ümber saare põhja viib ringtee Hnathalo, Wanahami lennujaama, Jokini ja Xepenehe juurde. Teine seelik ümber lääne (Drehu), lõuna (Mu) ja idaranniku (Traput).

Rand ja Uus-Kaledoonia männid Mu juures

Lifou pakub palju võimalikke ekskursioone ja giidiga matku koobastesse või maalilistesse vaatepunktidesse, nagu Jokini kaljud või Marmites du Cap des Pins, kus kõrgendatud riffiterrassidel leidub tohutuid mõõnabasseine. See on kutse vaatega vanni minna.

Kui soovite idüllilisi randu, saate valida Chateaubriandi, Luengoni ja Pengi vahel. Lisaks rohelisele põlismetsalaigule on üksildane Kiki rand Xepenehest lõunas asuva kalju põhjas loodusesõprade ehe. Easost põhja pool asuv Baie de Jinek pakub põnevat veealust rada snorgeldajatele, kes saavad seal iseseisvalt ujuda, teed tähistavad väikesed lippudega poid.

Optimaalse sukeldumiskogemuse saamiseks soovitan nädala Lifoul, mida jagab Wé Plongée idarannikul, millele järgneb Lagoon Safaris looderannikul. Kui aega lubab, võiksite tutvuda ka teiste lojaalsussaartega, nagu Mare või Ouvea.

Nautiluse karbid, mis olid Mu randa uhutud

Viimasel päeval viis kohtumine Hamaniga kell 6 hommikul Wanahami lennujaama taha peidetud kohta. Kavatsesin külastada vähetuntud Fetra He koobast. „Ma ei tööta pühapäeval jamsipõldudel, see on Issanda päev,” usaldas Haaman.

Nagu kombeks oli, istusime ja lobisesime mõnda aega tema aias, et ta mõistaks mu eesmärki. Tema maja taha metsa peidetuna ilmus koopa väike veranda. Sisenemiseks pidime kükitama, koobastiklid lendasid ringi, põrkasid juhuslikult vastu mu nägu. "Siin on koopa valvur," sosistas ta paremale osutades.

Mu silmad langesid nišis asuvale koljule. Pealambiga neljakäpukil roomates tungisime nahkhiire guanoga määrdunud tumedatesse kitsastesse käikudesse. Ümberringi lebasid mõned purustatud inimluud. Peale 100m räpast edenemist olid käed ja põlved tahmmustad.

Avanes avar kamber tumedate stalagmiitide ja stalaktiitidega. Minu hämmelduseks olid seinad kaetud mustade, mõnikord punaste kätešabloonidega. "Arheoloogid tulid siia üle 30 aasta tagasi ja dateerisid neid. Nad on 3,000 aastat vanad ja kuuluvad lapita rahvale,” öeldi mulle.

Fetra He koopa pimedasse koridori

Haman näoga Fetra He šabloonkäte seina poole

Tuhandete aastate tagused käejäljed

Need Kagu-Aasia varajased navigaatorid jätsid oma rändest jäljed kuulsate keraamikatega üle Vaikse ookeani. Lifou esivanemad olid pärit Põhja-Melanesiast, Admiraliteedi saartelt Paapua Uus-Guineast, kus ma kunagi elasin.

Kõik loksus paika. Minu sisetunne ütles, et olin juba mitu aastat Lapita inimeste jälgedel olnud. Nagu oleksin kunagises elus olnud üks neist.

Väljaspool kindluste ekraani töötab mõistus salapärasel viisil…