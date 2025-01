Fidži Premier Dive Resort algab 2025. aastal stiilselt

Fidži Premier sukeldumiskuurort algab 2025. aastal stiilselt: pühendumine mereohutuse ja -koolituse tipptasemele



2025. aasta koitu saabudes alustab Fidži peamine sukeldumiskoht Volivoli Beach Resort aasta hoogsalt. Põnev ja sisukas pühendumus nii personali arendamisele kui ka mereohutusele on kakskümmend neli (24) kuurordi meeskonnast ja praktikantidest, sealhulgas turva- ja mehaanikameeskondade liikmed, edukalt läbinud maineka Fidži mereohutuse ameti (MSAF) ) Paadimeistri ja piiratud kaptenite klassi 6 (RME6) kaptenikursus. See range praktiline koolitusprogramm tähistas olulist verstaposti nende professionaalsel teekonnal ja rõhutab Volivoli Beach Resorti pühendumust jätkuvale haridusele ja tipptasemele sukeldumis- ja veespordisektoris.

Põhjalik ja praktiline kogemus



Koolitus, mis on segu klassiruumi teooriast ja praktilistest töötubadest, tagas, et osalejad olid igal sammul kaasatud ja väljakutsed. Kursusel käsitletavad teemad olid nii põhjalikud kui ka iga merendusprofessionaali jaoks üliolulised. Nende hulka kuulusid peamised valdkonnad, nagu kapteni kohustused, turvavarustuse kasutamine, reisi planeerimine, ilmaennustus ja hädaolukorra protseduurid. Õpilased õppisid ka paadi käsitsemise praktilisi oskusi – sildumine, sildumine, ankurdusprotseduurid ja palju muud.



Võib-olla oli kursuse üks väärtuslikumaid aspekte praktiline kogemus, mis saadi mitmete praktiliste eksamite kaudu, mis viidi läbi nii maal kui ka merel. See tagas, et iga osaleja saab teoreetilisi teadmisi reaalsetes tingimustes rakendada, suurendades veelgi ohutuse, professionaalsuse ja meeskonnatöö tähtsust merekeskkonnas.

Uhke saavutus



Volivoli Beach Resorti müügi- ja turundusjuht Simon Doughty rääkis uhkusega kuurordi pidevast pingutusest investeerida oma inimestesse ja kohalikku kogukonda. "Järgides pideva täiustamise, pideva hariduse ja kohalikku kogukonda investeerimise eetost, oleme uhked, et meid tunnustatakse mitte ainult Fidži kõige kvalifitseerituima ja kogenuma sukeldumis- ja veespordioperaatorina, vaid ka ühe maailma juhtiva sukeldumisoperatsioonina," ütles Simon. jagatud.



Koolitusalgatus on näide kuurordi pühendumisest professionaalsele tipptasemele. Volivoli Beach Resort annab oma meeskonnale oskused ja sertifikaadid, mis on vajalikud ohutuks ja tõhusaks tegutsemiseks, et igal külalisel oleks maailmatasemel kogemus Fidžit ümbritsevates elujõulistes vetes.

Kohaliku toetuse saade



Kursuse lõpetamist tähistas ametlik lõpu- ja esitlustseremoonia, kus osalejaid austasid oma kohalolekuga Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Tema kohalolek rõhutas kohalikesse kogukondadesse investeerimise tähtsust ja olulist mõju, mida sellised algatused avaldavad nii kuurordile kui ka Fidži riigile tervikuna.



"Vinaka vakalevu" (südamlik tänu) edastati Fidži mereohutuse ametile nende juhendamise ja teadmiste eest kogu kursuse jooksul. See koostöö mitte ainult ei suurendanud osalejate teadmisi, vaid soodustas ka sügavamaid suhteid kuurordi ja Fidži meresõiduohutuse ametiasutuste vahel.



Ühe Fidži juhtiva sukeldumiskuurordina seab Volivoli Beach Resort jätkuvalt kõrgele ohutuse, teeninduse ja kogukonna arengu lati. MSAF Boat Masteri ja RME6 kursuse läbimine on vaid üks paljudest sammudest, mida Volivoli Beach Resort on astunud tagamaks, et tema meeskond püsib sukeldumis- ja veesporditööstuses esirinnas, pakkudes külalistele nii turvalisi kui ka unustamatuid kogemusi.



Valdkonnas, kus asjatundlikkus on esmatähtis, tõestab Volivoli Beach Resort ikka ja jälle, et see ei tähenda ainult maailmatasemel sukeldumiskogemuste pakkumist, vaid pidevat investeerimist inimestesse, koolitusse ja turvalisusse, et veekogud jääksid sama puutumata ja ohutud kui nad on ilusad.

Tulevikku vaadates



Kuna kuurort vaatab tulevikku, on see jätkuvalt pühendunud oma maine säilitamisele kui üks kõige kvalifitseeritumaid sukeldumisoperatsioone kogu maailmas. Olles keskendunud tugevalt kohalikule arengule, merekaitsele ja tööstusharu juhtivatele standarditele, on 2025. aasta Volivoli Beach Resorti ja selle uskumatu meeskonna jaoks järjekordne edu, kasvu ja märkimisväärsete saavutuste aasta.



Neile, kes soovivad sukelduda unustamatusse seiklusse, teades, et ohutus, professionaalsus ja keskkonnajuhtimine on esmatähtsad, lubab Volivoli Beach Resort kogemust, mis pole võrreldav muuga – kogemusel, haridusel ja kogukonna vaimul.

Teave Volivoli Beach Resorti kohta:



Volivoli Beach Resort on Fidži esmaklassiline sukeldumiskuurort, mis asub imelises päikeseranniku piirkonnas otse Bligh Wateri ääres, Fidži # 1 sukeldumispiirkonnas. Oma asjatundlike sukeldumisjuhtide, hingematvate veealuste maastike ja jätkusuutlikkusele pühendumise poolest tuntud Volivoli Beach Resort pakub nii algajatele kui ka kogenud sukeldujatele võrratut juurdepääsu maailma kõige elavamatele mereökosüsteemidele.



Loobuge nende meeskonnale igal ajal kell res@voli.com – või vaadake neid aadressil www.volivoli.com – see võib olla lihtsalt teie parim otsus 2025. aastal