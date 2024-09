Kuidas Mike kogus Sea-Changersile 20,000 XNUMX naela

Mike's Dive Store, Londoni suurim sukeldumise jaemüügikeskus, liitus 2015. aastal Ühendkuningriigi heategevusorganisatsiooni Sea-Changers ühe esimeste partneritega – ja selle üheksa aasta vankumatu rahaline panus on just jõudnud 20,000 XNUMX naela piirini.

Pood mitte ainult ei laadi üles osa oma kasumist Merevahetajad regulaarselt, kuid julgustab aktiivselt oma kliente tegema ka oma individuaalseid annetusi.

"Valisime Sea-Changersi oma heategevuseks puhtalt Heleni ja Racheli entusiasmi põhjal," ütleb Mike'i direktor Steve Brown, viidates Sea-Changersi energilistele kaasasutajatele Helen Webbile ja Rachel Lopatale.

Kaks akvalangist tulid 2010. aastal välja heategevuse ideega, et suunata sukeldujate ja teiste merekasutajate annetused merekaitse väärilistele eesmärkidele. Mike's, mis asub Lääne-Londonis Chiswickis, sai üheks Sea-Changers'ist. esimesed tööstuspartnerid – ja on kursile jäänud.

Helen Webb (vasakul) ja Rachel Lopata rannikuvee purskkaevuga, üks paljudest nende töödest, mida nad on võimaldanud.

"Tänapäeval raisatakse heategevusorganisatsioonidega liiga sageli suur osa rahast ja see ei jõua sihtotstarbe ega inimesteni," ütleb Brown. "Mike's tahtis valida sellise, milles tundsime, et inimesed on tõeliselt kaasatud, huvitatud ja veendunud, et raha jõuab sihtotstarbeni.

"Heleni ja Racheliga tundsime, et see oli kindlasti nii. Nad peaksid olema tehtu üle uhked, eriti kui nad hoiavad maha muid töid.

Igakülgne pühendumine

„Alguses oli see 1% kasumist, kuid juhuks, kui kasumit ei jätkuks, muutsime selle aastaseks tellimine, ja nüüd saavad inimesed annetada veebisait. Nii et teatud kogudest anname protsendi ja inimesed saavad otsustada, kas nad soovivad ka annetust lisada.

Mike's on säilitanud igakülgse pühendumuse keskkonnale, mis kajastub tema pakendivalikus sukeldumisvarustuse klientidele saatmisel.

"Olime üks esimesi ettevõtteid, kes kasutas keskkonnasõbralikke pakendeid," ütleb Brown. "Kõik meie tellimused lähevad paberile kotid, kuigi see maksab meile tavaliselt kaks või kolm korda rohkem kui plast kotid oleks. Tegime selle vahetuse aastaid tagasi.

Mike's hakkas varakult plastpakendeid paberiga asendama

Üks Sea-Changersi põhieesmärke oli „võimaldada merekeskkonnast hoolivatel ettevõtetel midagi muuta” ja selle eesmärk oli muuta sellistele muredele nagu Mike'i jaoks rahaliste vahendite suunamine kõige rohkem abi väärivatele põhjustele.

Alates 2011. aastast on Sea-Changers öelnud, et on rahastanud enam kui 320 Ühendkuningriigi rohujuuretasandi merekaitseprojekti, mis hõlmavad teadusuuringuid, otsest tegevust ja haridust peaaegu 400,000 XNUMX naela ulatuses.

Saajad võivad ulatuda väikestest gruppidest kuni tuntud riiklike heategevusorganisatsioonideni, kuigi Sea-Changersi prioriteet on anda rohujuuretasandi ja kogukonna gruppidele võimalus võtta kasutusele kohalikke meetmeid, mis pakuvad "hüppelaua nende kasvuks".

Kuidas Mike kogus Sea-Changers 20,000 jaoks 7 XNUMX naela Kuidas Mike kogus Sea-Changers 20,000 jaoks 8 XNUMX naela

Projektid peavad tegelema Ühendkuningriigi merekaitseohtude ja -probleemide algpõhjustega, ennetama või vähendama negatiivset mõju ranniku- ja merekeskkonnale ja/või liikidele ning lisama teadmisi väljakutsetest.

Üheks näiteks on Projekt Seagrass, mis alustas tegevust 2013. aastal. Järgmisel aastal andis Sea-Changers esimese organisatsioonina sellele toetuse. See 500 naela rahastada a koolitus-pack võimaldas tal mitmekesistada oma õppematerjale – ja 2022. aastaks oli selle sissetulek üle 800,000 XNUMX naela ning see laienes üle maailma.

Kiire austusavaldus

Kuningas Charles III esimeses sünnipäeva autasude nimekirjas määrati eelmisel aastal Webb ja Lopata MBE-ks nende merekaitsealaste teenuste eest. Nad avaldasid kiiresti austust omakorda oma pühendunud vabatahtlikele, sellistele partneritele nagu Mike's, keda on praegu 11, ja kõigile teistele annetajatele.

"Me ei oleks suutnud saavutada ühtegi merekaitse tulemust, mis meil on, ilma et sellised ettevõtted nagu Mike oleks meid aidanud," ütleb Lopata.

Mike'i sees

Mike'i sukeldumispood asutas 1990ndatel kadunud Mike Calder. Punasel merel sukeldumiskarjääri alustanud ja temaga koos töötanud Steve Brown ostis ettevõtte perelt pärast Calderi surma 2009. aastal ning see müüb jätkuvalt kõikide suuremate kaubamärkide akvalangi-, vabasukeldumis- ja snorgeldamisvarustust. Operatsioon hõlmab ka Mike'i sukeldumiskaamerad.

Mike'i sukeldumispood

Mike'i sõnum klientidele Sea-Changersi kohta on "sukelduge, toetage projekti või lihtsalt levitage sõna – iga väiksemgi tegevus aitab kaitsta ookeane, mida me kõik hindame".

Teavet Sea-Changersi rahastatud projektide viimase vooru kohta leiate heategevusest veebisait. Otseannetused Sea-Changersile saab teha siin.

