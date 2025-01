Maagiline Ningaloo riff

Todd Thimios Avastajad maagiline Ningaloo riff

Paar aastat tagasi oli mul õnn lennata Exmouthi ja veeta seal mõnda aega, uurides raamatut, mille olen kirjutanud maailma parimate sukeldumiste kohta. Minu eelmisest reisist Ningaloosse oli möödunud palju aastaid ja ausalt öeldes ootasin, et Exmouth on praeguseks palju rohkem asustatud.

Kuigi minu sotsiaalmeedia voog näib praegu olevat vaalahailaevade kallal töötavate noorte fotograafide fotode voog, on Exmouthi linn ja selle väike lõunanaaber Coral Bay endiselt liiga kaugel, et enamik inimesi võiks sinna ümber asuda. Piiratud hooajaliste majutusvõimaluste täiendav takistus pärsib ka potentsiaalsete elanike voogu.

Miks see on eriline

Sõitke 13 tundi Perthist põhja poole ja jõuate ühte Austraalia kõige kaugematesse linnadesse, Exmouthi, mis on värav Ningaloo riffile või Nyinggulusse traditsiooniliste omanike, Baiyungu, Thalanyji ja Yinigurdira inimeste keeles. Siin Austraalia korallirannikul, kus kõrb kohtub riffiga, toimub kogu tegevus meres. Igal teisel sissesõiduteel on paat (kui tuul puhub) ja linnas on väga vähe poode.

Märtsist oktoobrini kahekordistub selle 3000 elanikuga linna elanike arv, kuna reisijad laskuvad Ningaloole ujuma koos selle kõige tuntuma iga-aastase külastajaga. Siin toimub igal aastal maailma suurim dokumenteeritud vaalhaide kogunemine.

Nägin oma esimest vaalhaid Ningalool ja kavatsen ühel päeval oma tütred siia tagasi tuua, et näha ka nende esimest. Samuti on see aastas üle 40,000 XNUMX küüru rändeteel ja siin väljas on maa nii vaikne, et kuuled neid öösel rannast hingamas.

Fotod Todd Thimios