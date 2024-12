Iganädalane fotovõistlus Meridian Adventure Dive

Meridian Adventure Dive Resortis toob iga päev ainulaadse seikluse, hingekosutava maastiku ja unustamatuid elamusi. Alates hetkest, kui päike silmapiiri taha piilub kuni elava mereeluni lainete all, on meie kuurort looduskaunis lõuend. Selle tähistamiseks oleme omaks võtnud loomingulise traditsiooni: Weekly Staff Foto Konkurents.

Meridian Adventure Dive Weekly Foto Võistlus 4

Meie andekad meeskonnaliikmed pööravad igal nädalal oma kaamerad ja nutitelefonid ümbritseva maailma poole, jäädvustades põgusaid hetki, mis muudavad meie kuurordi ja selle ümbruse nii maagiliseks. Need fotod jutustavad lugusid avastustest, ilust ja sõbralikkusest, alates aukartust äratavatest päikesetõusudest kuni avameelsete mereelupiltide ja südamlike sidemeteni kohalike kogukondadega.

Meridian Adventure Dive Weekly Foto Võistlus 5

Nädala personal Foto Konkurents on midagi enamat kui lihtsalt võistlus. See soodustab loovust, tugevdab meeskonnatööd ja tuletab meile kõigile meelde, et teeksime pausi ja hindame seda uskumatut maailma, kus meil on au olla osaline. See on ka viis neid maagilisi hetki oma külaliste ja toetajatega jagada, kutsudes neid nägema Raja Ampatit läbi nende silmade, kes seda kõige paremini tunnevad.

Meridian Adventure Dive Weekly Foto Võistlus 6

Meil on hea meel tutvustada neid vapustavaid fotosid meie sotsiaalmeedia platvormidel, et külalised ja jälgijad saaksid nautida Raja Ampati ilu kõikjal, kus nad viibivad. Iga pilt annab tunnistust meie meeskonna pühendumusest ja kirest, kes osutavad erakordset teenindust ning kehastavad avastamise ja imestamise vaimu.

Olge kursis järgmise nädala esildistega ja avastage Meridian Adventure Dive Resortis edasi arenevaid lugusid!

Teave Meridian Adventure Dive Resorti kohta:

Meridian Adventure Dive asub Indoneesias imelises Raja Ampatis ja on PADI viietärniline ökokuurort. Külastage meie veebisaiti: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet