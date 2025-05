Rork Media omandab Scuba Show ja California Diving Newsi

at 11: 25 am

Omandamine tugevdab Rork Media globaalset kohalolekut ja loob olulise positsiooni USA sukeldumisturul.

Sõltumatu kirjastaja Rork Media, juhtivate sukeldumismeedia kaubamärkide, sealhulgas Scuba Diver Magazine'i taga olev jõud, Divernet.comJa GO sukeldumishowon teatanud tuntud California Diving Newsi õiguste ja varade omandamisest. Scuba Show Californias Long Beachis.

38 aastat riigi suurima tarbijatele suunatud sukeldumismessina on Scuba Show olnud USA sukeldumistööstuse kalendri põhiüritus. Nüüd liitub see Rork Media globaalse üritusteportfelliga, kuhu kuuluvad ka väga edukas GO Diving Show UK ja hiljuti Austraalias käivitatud GO Diving Show ANZ. Kokku tervitavad need kolm üritust enam kui 25,000 500 sukeldujat ja neil on üle XNUMX eksponendi üle maailma, ühendades sukeldumiskogukondi üle maailmajao.

Scuba Show on Põhja-Ameerika juhtiv sukeldumisüritus tarbijatele.

Omandamise osana California sukeldumisuudised ümberkorraldatakse, et viia selle formaat vastavusse Rork Media teiste väljaannetega, kuid jätkab California sukeldumiskogukonna – ja laiema USA turu – teenindamist spetsiaalse, piirkonnapõhise ajakirjaga. Lisaks Põhja-Ameerika sukelduja kasutab ära CDN-i väljakujunenud levitusvõrku ja tellijate baasi, võimaldades Rork Medial kasutusele võtta kahetasandilise reklaamimudeli. See lähenemisviis avab ukse ettevõtetele, kes varem ei pidanud turuliidri väljaandes reklaamimisega tegelema.

California sukeldumisuudised on olnud piirkonna sukeldujatele pidevaks inspiratsiooni- ja haridusallikaks juba aastaid.

Rork Media kirjastusdirektor Ross Arnold ütles: „Osana omandamisest on meil hea meel tervitada Mark Youngi Rork Media meeskonda. Mark on viimase kümnendi jooksul kasvatanud sukeldumisnäitusest USA sukeldujate lemmikürituse ja meil on hea meel, et ta jätkab seda pärandit koos meiega.“

„Tema kogemused on hindamatud, kui laiendame oma kohalolekut Põhja-Ameerikas ja jätkame Rork Media äri kasvatamist kogu maailmas.“

Rork Media toimetusdirektor Mark Evans kommenteeris: „Kui Mark Young meiega esimest korda ühendust võttis, et arutada sukeldumisnäituse tulevikku, oli meil au, et ta nägi meid õige meeskonnana selle tarbijanäituse tugisamba ettevõtmiseks, mis tähistab oma 38. aastapäeva.“th aastapäeva 2025. aastal. Ootame koostööd, et viia üritus veelgi suurematesse kõrgustesse.“

Mark Young ütles: „Alates sukeldumiskoolituse ja sukeldumiskeskuse äriajakirjade käivitamisest 34 aastat tagasi olen olnud sukeldumistööstuses sügavalt sees ja hiljuti hakkasin mõtlema, keda usaldada, et jätkata Scuba Show ja California Diving Newsiga. Ross Arnold ja Mark Evans Rork Mediast olid loomulik valik, kuna neil on ülemaailmne valik ajakirju, sukeldumisüritusi, veebisaite ja YouTube'i kanalit.“

„Kui nägin visiooni kõige taga, mida nad teevad, ja nad rääkisid oma plaanidest suurendada oma väärtust selles valdkonnas, tundsin ma sundi alustada dialoogi, mis viiski nende Scuba Show ja California Diving Newsi omandamiseni.“

„Mul on hea meel näha, kuidas nad laiendavad Scuba Show'd ja California Diving Newsi praegusest edust kaugemale, ning ootan põnevusega nende teekonna jätkumist.“

See strateegiline omandamine rõhutab Rork Media pühendumust teenindada ülemaailmset sukeldumiskogukonda valdkonna juhtiva sisu, ürituste ja kogemustega trüki-, digitaalsetel ja kohapealsetel platvormidel.