Scuba Diver ANZ, number 77, välja antud

at 9: 10 am

Uusima teabe saamiseks klõpsake siin Scuba Diver ANZ väljaanne

Uudiste kokkuvõte

Avaldati maailma suurim mererohupuukool, uus Aggressor Adventures Red Sea paat suundub sügavale lõunasse, Maldiividel hukkub paadi rekvisiit teismelise snorgeldaja, kaks pardalauda põlevad kahjuks ja kolmas upub traagiliselt

Egiptuses.

Austraalia

Austraalia tohutu rannajoone ümbert leiate kõige põnevamaid sukeldumiskogemusi, vapustavaid korallriffe ja ainulaadseid merekohtumisi. Deborah Dickson-Smith pakub 360-kraadist teejuhti, alustades GBR kirdetipust ja liikudes Lääne-Austraalia looderanniku lähedal 4.000 km kaugusel asuvasse Rowley Shoalsi.

Polüneesia

"The Rock of Polynesia" pakub segu džinniselgest veest, koobastest, kuristikest ja rikkalikust mereelustikust.

Diversi hoiatuste võrgustik

Uude aastasse astudes arvab DAN-i meeskond, et see on suurepärane võimalus lähtestada ja seada prioriteediks planeerimine ja valmisolek, et tagada turvaline sukeldumisaasta.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Networki eksperdid vastavad küsimustele ujuja kõrva kohta ja kuidas seda vältida ning kas herpesega on võimalik sukelduda.

Sukeldumine… Todd Thimiosega

PT Hirschfield vestleb sukeldumispiloodi, allveefotode professionaali ja sukeldumisautori Todd Thimiosega sellest, kuidas ühe orca foto tegemine muutis tema elu igaveseks.

TECH: Saalomoni Saared

Pärast 40+ aastat meelelahutuslikku sukeldumist on Don Silcock võtnud ette "tumeda poole" ja alustanud teekonda tehnilise sukeldumise maailma ning siin rakendas ta Saalomoni Saartel viibides mõningaid oma uusi oskusi.

Indoneesia

Byron Conroy teeb teise palverännaku Bunakeni mereparki ja Siladeni kuurorti ja spaasse ning on taas vapustatud mereelustikust, korallidest, teenindusest ja asukohast.

Underwater Awards Austraalias

Paljude allveefotograafide jaoks on ookean nii muusa kui ka lõuend, pakkudes piiramatult inspiratsiooni. Tšiilist pärit Gabriel Guzmani jaoks, kes leidis oma kutsumuse allveefotograafina, on selle teekonna kujundanud aastatepikkune reisimine, kasvav armastus mereelustiku vastu ja pidev täiusliku pildi poole püüdlemine.

Mis on uut

Scuba Diveri meeskond heidab pilgu turule tulevatele uutele toodetele, sealhulgas tõukerattale Sublue Vapor, DynamicNordi RS-seeria kuivülikondadele, XDEEPi Jaapani laine T-särgile ja Santi Divingi Bergen 2.0 aluskihi süsteemile.

Test Extra

Scuba Diver toimetuse direktor Mark Evans hindab ja annab ülevaate traditsioonilisest jakistiilis Seac Smart BCD-st.