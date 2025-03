Scuba Diver ANZ, number 79, välja antud

Uudiste kokkuvõte

Mere kuumalaine Lääne-Austraalia lähedal, Solomon Airlines käivitab trans-Tasmani marsruudi ja Aggressor Adventures teise Bahama laeva.

Austraalia, esimene osa

Gold Coasti ülemised vaatamisväärsused on hästi teada, kuid pinna all on veel üks mänguväljak, mis on sama põnev. Adrian Stacey viib teid vee alla, et kogeda sukeldumist sädelevalt Gold Coastilt.

Saalomoni saared

Don Silcockile pole Saalomoni Saartel sukeldumine võõras, kuid ta polnud seal kunagi legendaarse Bilikiki pardal sukeldumist kogenud – siiani.

Indoneesia

Jak ja Corinne Denny suunduvad Põhja-Sulawesse, et uurida Saronde'i saare ümbruses olevaid vesi, ja leiavad, et see on eriti rikkalik jahimaa nudioksade ja muude kütkestavate makroloomade jaoks.

Diversi hoiatuste võrgustik

Sukelduja meenutab vahejuhtumit, mis hõlmas vastupidist blokki, ja seda, mida sellest kogemusest õpiti.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Networki meeskond arutab malaaria riske ja pulmonaalset hüpertensiooni.

Sinepi meistriklass

Alex Mustard vaatab kõvasid korallisid lähemalt ja pakub mõningaid soovitusi nende parimaks tulistamiseks.

Sukeldumine… Sam Glenn-Smithiga

PT Hirschfield vestleb allveefotograafiga kaheksajalgade, eriti siniste rõngastega, jaoks mõeldud pehme kohaga.

Konserveerimisnurk

Sea Shepherdi kauged mereprahi kampaaniad ja partnerlused Ranger Groupsiga.

TECH: Bikiiniatoll

Don Silcock paljastab mõned õppetunnid, mida ta õppis oma esimesel reisil Bikini atollile, kui ta vabas õhus vabas ringis sukeldus – ja selle, miks ta naaseb, kui on saanud CCR-i sobiva taseme.

Malaisia

PT Hirschfield proovib kauge Malaisia ​​sukeldumiskoha Perhentiani rahulikku vett ja rahulikku, olevus- ja korallirohket sukeldumist.

Austraalia

Paul Macdonald vaatab lähemalt populaarset sukeldumiskohta, mis peaaegu kunagi ei olnud… Port Hughes Jetty.

Mis on uut

Uued tooted, sealhulgas Santi Diving's Edge kuivülikond, Fourth Element's Expedition Duffel, XDEEP Radical mask ja Seac Sub Tablet sukeldumisarvuti.

Test Extra

Toimetuse direktor Mark Evans hindab ja vaatab üle soodsa hinnaga Seac Sub Screen sukeldumisarvuti.