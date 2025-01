Solomon Airlines käivitab esimese Trans-Tasmani marsruudi

Solomon Airlinesi lennud, mis algavad 21. veebruaril 2025 Auckland-Brisbane alates 238 NZD dollarit üks suund, 513 NZD dollarit edasi-tagasi

Solomon Airlines tähistab lennufirma esimest Trans-Tasmani lendu Aucklandist Brisbane'i.

"Solomon Airlines Auckland-Brisbane käivitab piletihinnad" Alates 238 NZD dollarit üks viis ja 513 NZD tagastus (koos maksudega). Eripakkumiste hinnad on madalaimad täisteenindusega lennupiletid, mis praegu Uus-Meremaa ja Austraalia vahel saadaval on.

Solomon Airlines lendab Aucklandist Brisbane'i lennukiga Airbus A320, mis pakub 12 äriklassi istekohta.

2 x 2 konfiguratsiooni ja 138 turistiklassi istet 3 x 3 konfiguratsioonis. Lennuaeg on 3 tundi ja 45 minutit.



"Solomon Airlines Auckland-Brisbane käivitab piletihinnad" on müügil kuni müügini ja sisaldavad:

Täisteenindusega lennufirma, maitsvad toidud, suupisted, joogid, kvaliteetne lennuteenus

Suurepärane tasuta äraantava pagasiga lubatud* 30 kilo inimese kohta turistiklass, 40 kilo

Käsipagas 7 kg turistiklassis ja 10 kg äriklassis

Lend IE 725 lendab reedeti, väljudes Aucklandist kell 6.30 ja saabudes Brisbane'i kell 07.15, et võimaldada tervet tööpäeva või transfeere teistesse Austraalia sihtkohtadesse või edasi Saalomoni Saartele

Samal päeval ühendused Honiara ja Mundaga, mis on värav Lääne- ja Isabeli provintsi peamistesse turismisihtkohtadesse

Suurepärane võimalus proovida kohalikku Vaikse ookeani lennufirmat, Saalomoni Saarte väga armastatud riiklikku lennufirmat

* Belama Plusi liikmetele ja täielikult paindlikele piletihindadele kehtivad täiendavad pagasipiirangud

Solomon Airlines ütles, et uus marsruut on lennufirma uue rahvusvahelise sõiduplaani oluline osa.



"Meil on hea meel käivitada oma esimesed Trans-Tasmani lennud, mis pakuvad Kiwisile uut lennufirma valikut otse Brisbane'i ja Saalomoni Saartele reisijatele mugavat samapäevast ühendust Brisbane'i kaudu meie rahvusvaheliste Honiara ja Munda väravatega," ütles John Wopereis. , Solomon Airlinesi ärijuht.



„Mõlemal suunal toimuvad Aucklandi-Brisbane'i lennud on ajastatud suure ühenduvuse tagamiseks, muutes reisimise lihtsamaks ja taskukohaseks äri- ja puhkusereisijatele, samuti RSE töötajatele ja VFR-liiklusele – neile, kes külastavad sõpru ja perekonda Austraalias, Uus-Meremaal ja Saalomoni Saartel, " ütles ta.



"Kuigi eeldame, et paljud kasutavad lendu punktist punkti reisimiseks Aucklandi ja Brisbane'i vahel, ühendab teenus sujuvalt ka meie Brisbane'i lendudega Munda ja Honiara vahel, võimaldades samal päeval reisida Uus-Meremaalt läbi Brisbane mõnele Saalomoni Saartele. juhtivad turismisihtkohad Lääne- ja Isabeli provintsides,” lisas ta.

"See marsruut on osa meie laiendatud rahvusvahelisest sõiduplaanist, mille eesmärk on parandada piirkondlikku ühenduvust, tõhustada tegevust ning tagada reisijatele ja kaubale sujuv reisikogemus," ütles Wopereis.

Lisateabe saamiseks vt flysolomons.com või jälgige meid viimaste Solomon Airlinesi värskenduste saamiseks, Facebook Solomon Airlines, instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn