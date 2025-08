Parimad troopilised kalipsod teie 2025. aasta sukeldumispuhkuseks

On aasta 2025 ja troopilise sukeldumise varustus on arenenud paksust neopreenist kaugemale. Müüjad pakuvad nüüd elegantseid, kergeid ja UV-kiirgust blokeerivaid lahendusi, mis sobivad temperatuuridele 26 °C ja kõrgemal. Nende hulka kuuluvad troopilistes sukeldumiskeskustes armastatud lühikesed kalipsod (78 mm või vähem), „stinger-stiilis“ ühes tükis sukeldumiskostüümid, ujumispluusid või terve keha katvad sukeldumiskaitsmed ning spetsiaalselt päikese ja loomade eest kaitsmiseks loodud sukeldumisnahad.

Ajalooliselt kasutasid sukeldujad isegi soojas meres täispikkuses 3 mm või 5 mm ülikondi, lihtsalt sellepärast, et see oli saadaval. Tänapäeval ei ole troopikas termokaitse niivõrd seotud soojuse ja rohkem päikesepõletuse, hõõrdumise, mereanni vigastuste või pikkade pinnalolekute tõttu tekkiva kerge külma eest kaitsmisega. Ja muidugi ka laheda väljanägemisega. Enamik löögikaitseid pakub UPF50+ päikesekaitset; nõelamisülikond kaitseb meduuside eest; ja kerge lühike... märg kostüüm Lisab täpselt piisavalt isolatsiooni ilma ülekuumenemiseta, isegi pikkade paaditilkumiste või öiste sukeldumiste ajal.

Meie 2025. aasta parimate troopiliste sukeldumisriiete nimekiri

Meie 11 praeguse mudeli nimekiri hõlmab nii luksus- kui ka eelarvesõbralikke mudeleid ning keskendub puhtalt kaitsele (soojus-, päikese- ja nõelamiskaitse), mitte ujuvusele ega tõsisele külma vee isolatsioonile. Hinnad jäävad vahemikku 60 naelsterlingit / 80 dollarit kuni üle 300 naelsterlingi / 350 dollarini, hõlmates nii snorgeldamisülikondi kui ka täispikki kalipsosid. Arvestame selliste omadustega nagu UPF-kaitse, taaskasutatud kangad, õmbluste tüüp, sobivus või integreeritud kapuuts, et saaksite õige kaitse õigeteks sukeldumisteks.

Selguse huvides, disainikompromissid on ilmsed isegi sooja vee puhul. Pikad kalipsod pakuvad täielikku soojust ja kaitset hõõrdumise eest, kuid võivad olla liiga kuumad ja piiravad; lühikesed kalipsod on reisimiseks mugavamad, kuid paljastavad käed või jalad; täiskeha katvad või ühes tükis kalipsod maksimeerivad katvust ja on äärmiselt pakitavad, kuigi neil puudub ujuvus või soojustihedus. Seega püüame pakkuda parimat erinevates kategooriates.

Neljanda elemendi hüdrostingerkostüüm – 80 naela / 110 dollarit

Spetsiaalselt troopiliseks sukeldumiseks ja snorgeldamiseks loodud Fourth Elementi Hydro Stinger Suit on ühes tükis pikkade varrukatega ja pikkade sääreosadega sukeldumisülikond integreeritud kapuutsi, kinnaste ja kõrge UPF 50+ kaitsega, mis kaitseb meduuside, tulekoralli ja päikesepõletuse eest. See on osa nende Ocean Positive sarjast ning valmistatud taaskasutatud tarbijaplastist. See istub tihedalt, kuid on paindlik ja sellel on lamedad õmblused, mis asetsevad lamedalt. BCD rakmed.

Neljanda elemendi hüdrostingerülikond

See pakub suurepärast kulumiskindlust ja päikesekaitset, jäädes samal ajal ülikergeks ja kergesti kokkupakitavaks. Kuigi see pakub minimaalset soojusisolatsiooni, on see suurepärane riffide ohutuse ja kaitse osas pikkade pinnal viibimise ajal. Lemmik troopilistel reisidel või ülimugavaks aluskostüümiks külmemates tingimustes.

Plusse:

Täielik nahakate ja nõelamiskaitse

UPF 50+ päikesekaitse

Väga kerge ja reisisõbralik

Miinused:

Puudub tõeline soojusisolatsioon, seega tunned neid termokliine

Kitsas lõige võib mõnele tunduda piirav, seega võib vaja minna suuremat numbrit

Scubapro Definition 2.5 mm lühikeste varvastega – 130 £ / 150 $

Scubapro Definition 2.5 mm Shorty märg kostüüm on loodud troopiliste vete jaoks, pakkudes soojust kere siseküljele ja hõõrdumiskaitset, võimaldades samal ajal täielikku käsivarte ja sääreosa paindlikkust. Valmistatud nailon-2 neopreenist liimitud ja õmmeldud õmblustega, selle tagumine tõmblukk on lihtne avada ja materjal venib, et see hõlpsalt sisse mahuks. BCD rakmed.

Scubapro Definition 2.5mm Shorty

Torso on mõõdukalt isoleeritud, samas kui õlad ja jäsemed jäävad liikuvaks. Ideaalne öisteks või varahommikusteks sukeldumisteks ja lühikesteks päevasteks pinnaloleku intervallideks. Selle hinna juures on see ideaalne valik kaitse ja sooja vee reisimiseks mõeldud pakendi suuruse vahel.

Plusse:

Kerge termokiht

Vastupidavad õmblused

Lihtne selga panna ja ära võtta



Miinused:

Käed/jalad ei ole päikese- ega nõelamiskaitse all

Veidi raskem puhkusepakk

Aqualung Freeflex vabasukeldumise kalipso 2mm – 325 £ / 375 $

Aqualungi Freeflex Freedive Wetsuit on spetsiaalselt loodud apnoe ja troopiliseks sukeldumiseks soojades meredes. Kuid selles valdkonnas on palju võimalusi. Ülikond on valmistatud ülivenivast, naftavabast 2 mm Yamamotoneopreenist, mis pakub erakordset paindlikkust ja vormivabadust, võimaldades samal ajal maksimaalset veealust liikuvust. Alumisel poolel on Glideskin-viimistlus, mis on loodud takistuse vähendamiseks ja hüdrodünaamika parandamiseks.

Aqualung FREEFLEX vabasukeldumine Wetsuit 2mm

Selle minimalistlik, kuid stiilne esteetika koos siledate õmbluste ja graafikaga tagab mugavuse ja elegantsi nii pinnal kui ka all. Kuigi see ei ole loodud sukeldumiseks, mis nõuab palju soojustust, või ... BCD 2 mm neopreen pakub korallide või kiviste riffide ümbruses kerget termilist kihti ja korralikku hõõrdumiskaitset. märg kostüüm on suurepärane valik snorgeldajatele ja vabasukeldujatele, kes soovivad mõõdukat soojust ja elegantset katvust minimaalse mahuga.

Plusse:

Üliveniv Yamamoto neopreen suurendab liikumisvabadust

Glideskin alumised paneelid parandavad hüdrodünaamikat

Stiilne, minimalistlik konstruktsioon; hea kulumiskindlus ja UV-kaitse

Miinused:

Ainult kerge termokaitse, tundlikel inimestel võib tekkida külmatunne.

Võib kuluda oodatust kiiremini BCD rihmad

Lisahind kergema isolatsiooni eest

DynamicNord SH-11 sooja vee ülikond – 100 £ / 130 $

DynamicNordi SH-11 on nende sooja vee „nahast ülikond“, mis on valmistatud üliõhukesest 1 mm lubjakivi neopreenist ja on spetsiaalselt mõeldud troopilistele sukeldujatele. Täispikkade käte ja jalgadega pakub see kerget hõõrdumisvastast kaitset ja kindlat päikesekaitset, istudes palju paremini kui lükra, minimeerides samal ajal mahukust ja ujuvust. Täispikkuses ülikonna disain, kuid minimaalne isolatsioon muudab selle ideaalseks pikkadeks pinnal viibimisteks või kohtadeks, kus on korallide kriimustused ja nõelavad loomad.

Dünaamiline Nord SH-11 Wetsuit

Lamedate õmbluste ja taaskasutatud neopreeni tõttu on see reisisõbralik ning randmete/pahkluude juures olevad lukud hõlbustavad selgapanekut. Saadaval nii meeste kui ka naiste lõigetena sama hinnaga.

Plusse:

Kogu keha katvus

Kerge neopreen pakub soojust troopilistes vetes

Lihtne pakkida suuruse ja kaalu poolest

Miinused:

Minimaalne isolatsioon, kui temperatuur langeb alla 26 °C

Käed/jalad võivad tunduda liiga jahedad

Mõned piirangud võrreldes lööveülikondade või kaitsmetega

SEAC Carezza 2mm täiskostüüm – 60 £ / 90 $

SEAC Carezza 2mm on loodud soojas vees sukeldumiseks, snorgeldamiseks ja aerutamiseks. märg kostüüm on kerge, ühes tükis ülikond, mis on valmistatud kahekordse voodriga pehmest neopreenist. Selle 2 mm paksus pakub minimaalset soojusisolatsiooni, pakkudes samal ajal suurepärast hõõrdumiskaitset, mis sobib ideaalselt sooja troopilise vee jaoks, kus korallide kriimustused ja kerge jahedus koidikul võivad probleemiks olla.

SEAC Carezza 2mm täis Wetsuit

Lihtne eesmine tõmblukk ja lameõmblus tagavad mugavuse ja liikumisvabaduse ning pehme krae hõõrdumise vältimiseks. PU-st põlvekaitsmed lisavad vastupidavust, ohverdamata liikuvust. See mudel on saadaval nii meeste kui ka naiste lõigetena ning soodsates hinnaklassides kogu Euroopas ja USA-s.

Ideaalne sukeldujatele, kes otsivad kerget ja riffidele ohutut katet ilma mahuka veeta, pakkudes tasakaalu tagasihoidliku soojuspuhvri ja pakitavuse vahel. Kuigi see ei ole mõeldud kasutamiseks nõudliku isolatsiooniga kohtades, on see suurepärane igapäevane valik soojaveelistes tsoonides.

Plusse:

Mugav ja hingav kahekordse voodriga 2 mm neopreen

Suurepärane hinnapunkt

PU-tugevdatud põlvekaitsmed kaitsevad treeningu ajal merekarpide hõõrdumise eest

Miinused:

Minimaalne soojusisolatsioon, kui tunned kergesti külma

Eesmised tõmblukud ei ole tavaliselt nii veekindlad kui tagumised tõmblukud

Mares Trilastic Steamer lööbekaitse – 120 £ / 140 $

Mares Trilastic Steamer on ühes tükis täispikk nailonist ja spandexist valmistatud „stinger-kostüüm“, mis pakub UPF 50+ päikesekaitset ja kaitset meduuside või kerge korallide hõõrdumise eest, ideaalne väga sooja troopilise vee jaoks. See on saadaval nii meeste kui ka naiste lõigetena ning sobib hõlpsasti ka kerge kihina sukeldumisvarustuse või rendikostüümide alla.

Mares Trilastic Steamer ülikond

Ülivenivast Trilastic kangast (väljast sile, seest pehme) valmistatud ülikond kinnitub paika elastsete pöidla- ja jalakinnitustega, et vältida vee pinnale libisemist. Lameda õmblusega ülikond minimeerib hõõrdumist ja tagab mugavuse pinnal olles või snorgeldades. Vaatamata neopreeni puudumisele on see hingav, kiiresti kuivav, kergesti pakitav ja pakub suurepärast nahakatet ilma ülekuumenemiseta. Selle UPF 50+ kaitseklass ja sujuv vormiv konstruktsioon muudavad selle suurepäraseks päikese- ja kõrvetusvabaks troopiliseks lõbuks.

Plussid:

Kogu keha UPF 50+ kaitse, minimaalne ülekuumenemine

Kerge, kiiresti kuivav, reisimiseks ülihästi pakitav

Lamedate õmbluste ja jalusepadjakestega saab seda mugavalt ja paigal hoida

Miinused:

Soojusisolatsiooni pole, minimaalne päikese- ja hõõrdumiskaitse

Käte, kaela ja pahkluude pingul olemine võib pika aja jooksul piiravat tunnet tunda.

Neljanda elemendi 3 mm Xenos Shortie – 165 £ / 225 $

Fourth Element Xenos Shortie on 3 mm neopreenist märg kostüüm Kohandatud soojavees sukeldumiseks ja pardal reisimiseks. Selle üliveniv konstruktsioon ja ergonoomiline disain, sh väljalõigatud pahkluud ja siledalt vooderdatud käed/sääred, muudavad selle üheks lihtsamini selgapandavaks ja äravõetavaks kalipsoks, mis on kindel eelis tiheda sukeldumisega puhkusel! Ülikonnal on liimitud ja peitõmblustega õmblused, Thermoflex vooder torsoos, Thermocore rinna isolatsioon, sisemised pahkluutihendid, randme „Hydrolock” tihendid ja sile tõmblukk loputuse minimeerimiseks.

Neljas element Xenos 3mm Shorty

Ideaalne troopilistesse tingimustesse, Xenos tasakaalustab kokkupakitavuse, paindlikkuse ja mõõduka termilise puhverdamise, olles palju parem kui tavaline ujumiskostüüm, kuid kergem kui täisneopreenist ülikond. Hydrolock tihendid ja tihe istuvus pakuvad ka kerget kaitset päikese, hõõrdumise ja korallriffidega kokkupuute eest. Kuigi see ei ole loodud pikaajaliseks külmas sukeldumiseks, sobib see suurepäraselt troopilises vees mitme sukeldumise päevaks, kuivades sessioonide vahel kiiresti.

Plussid:

Väga lihtne selga panna ja ära võtta, suurepärane pardale paigutamiseks

Veekindlad õmblused ja tihendid vähendavad loputamist ja suurendavad mugavust

Kerge termotuumasüdamik pluss hõõrdumis-/päikesekaitse Shorty vorm

Miinused:

Käekaitse puudub, seega on päikese ja määrdeainetega kokkupuude ülajäsemetega endiselt võimalik.

Veidi kõrgem hind võrreldes tavaliste 3 mm lühikeste pükstega

Sharkskini külmakindel tagumine lukuga täisülikond – 280 £ / 340 $

Sharkskin Chillproof tagumise lukuga täisülikond on saadaval nii meestele kui ka naistele ning see on täiskeha katv ülikond, mis asendab või täiendab neopreeni soojavees sukeldumisel. See on valmistatud patenteeritud kolmekihilisest komposiitkangast „Chillproof“ ning pakub 3–2.5 mm neopreenülikonnaga samaväärset termilist mugavust, olles suurepärase tuulekindla, niiskust imava fliisvoodriga, UV-kindla (UPF 3+) ja hõõrdumiskaitsega. Kõik see ilma neopreeni ujuvuse või mahuta.

Hainahast külmakindel täisülikond

Kerge ja neutraalselt ujuv, see vajab sukeldumiseks või snorgeldamiseks vähem kaalu. Tagumine tõmblukk, ergonoomiline neljasuunaline veniv materjal, pöidla ja pahkluu jalused ning hõõrdumisvastased õmblused muudavad selle mugavaks ja hõlpsasti kihiliseks kandmiseks või üksi kandmiseks. See on loodud soojade troopiliste paikade jaoks ning sobib suurepäraselt paadiga sukeldumiseks või tuuliseks pinnavaatluseks, kus tavalised lühikesed püksid või ujumisriided võivad teid külmaks ajada.

Plussid:

Tuulekindel ja kiiresti kuivav

Kogu keha katab päikese, hõõrdumise ja nõelamise ühe kihina

Neutraalselt ujuv, kerge ja reisisõbralik

Miinused:

Istuvus peab olema tihe; isegi veidi lõtv istuvus vähendab drastiliselt soojustõhusust

Tagumine tõmblukk võib olla vähem veekindel kui neopreenist alternatiivid

Mares Flexa Core Shorty – 225 naela / 295 dollarit

Mares Flexa Core on esmaklassiline üliveniv Shorty märg kostüüm integreeritud kapuutsiga, mis on loodud kohandatavaks sooja vee sukeldumistingimustes. Valmistatud peamiselt 3 mm ultrastretch neopreenist, 4 mm paneelidega üle torso ja selja, kus soojuspidavus on kõige olulisem, pakub see veidi rohkem isolatsiooni neile, kes tunnevad külma isegi troopilises keskkonnas. Kapuuts sulgub sujuvalt Mares Flexa Steameri alla või toimib eraldi kergeks soojuspuhverdamiseks ja päikesekaitseks.

Mares Flexa Core Shorty

Randmete ja reitel olevad Glideskin tihendid minimeerivad nahaärritust, tagades parema soojuse säilimise pinnal olles. Reie Smart Pocketi kinnitus võimaldab valikulist hoiustamist ja õlgade haardealad suurendavad mugavust vee all. BCD rihmad. Flexa Core on saadaval nii meeste kui ka naiste lõigetena.

Plussid:

Strateegiline 3/4 mm neopreen lisasoojuse tagamiseks

Integreeritud kaas ja Glideskin tihendid minimaalseks pinna loputamiseks

Valikuline reietasku kinnitus

Miinused:

Käed ja sääred on päikese ja nõelamise suhtes avatud

Troopikas võib mõnel inimesel veidi soe olla

Veekindel NeoSkin 1 mm nahast ülikond – 150 £ / 190 $

Veekindel NeoSkin on 1 mm paksune üliveniv neopreenist nahkkostüüm, mis pakub troopilistes tingimustes kogu keha katvat tuule- ja pritsmekaitset. See kostüüm on paksem kui lükra, kuid pehmem kui traditsiooniline neopreen, pakkudes ideaalset kompromissi troopilistele sukeldujatele, kes otsivad minimaalset isolatsiooni, päikese- ja hõõrdumiskaitset ning suurepärast pakendamise võimekust. Selle üliveniv konstruktsioon, mis on anatoomiliselt kohandatud nii meestele kui naistele, lamedate õmbluste, YKK Visloni tagumise luku ja pöidla/pahkluu aasade abil on kostüümi lihtne selga panna ja ära võtta.

Veekindel Neoskin Wetsuit

Kuigi NeoSkin ei ole loodud oluliseks soojusisolatsiooniks, lisab see õrna soojust, mis ületab lükrat, seda kõike ilma ujuvuseta, ja hoiab teie kere kaitstuna pikkade pinnalpeatuste või paadisõidu ajal. Ideaalne riffidele, pakkudes olulist nahakatet purjetamise või snorgeldamise ajal ning vajadusel sobib mugavalt paksemate ülikondade alla. Waterproof-i plastikvaba pakend ja suurusvahemik 3XS kuni 3XL kinnitavad selle keskkonnateadlikku ja reisisõbralikku disaini.

Plussid:

Kerge ja ülipaindlik

Lihtne peale ja maha minna

Tugev naha- ja päikesekaitse

Miinused:

Minimaalne soojusisolatsioon

Lamedate õmblusteta osad ei ole veekindlad; pinnaloleku ajal võib esineda mõningast õhetust

Aqualung Hydroflex 3 mm lühikesed püksid – 149 £ / 165 $

Aqualungi Hydroflex 3mm Shorty Lisab torsole ja reitele rohkem soojustust, hoides samal ajal käed ja sääred vabad. Liimitud ja peitõmblustega õmblused ning kulumispaneelid muudavad selle vastupidavaks, mugavaks ja sukeldumissõbralikuks.

Aqualung Hydroflex Shorty

Ideaalne troopilistesse paikadesse, kus on varahommikune jahedus või kus termokliinid võivad ootamatult tekkida, kaitseb see korallriffi kriimustuste eest ilma ülekuumenemiseta. Veidi raskem kui lööbest ja lükrast valmistatud variandid, kuid siiski reisimiseks sobiv.

Plusse:

Tagasihoidlik termiline puhver

Vastupidav konstruktsioon rakmete alla

Hea riffide kaitse

Miinused:

Käed ja jalad paljad

Mahukamad kui skinsuit'id

Parimad sukeldumisriided puhkuseks

Parim troopiline Wetsuit 2025:



DynamicNord SH-11 sooja vee ülikond

Pehme, sulgkerge ja ülimalt pakitav – see stinger-kostüüm ei võta teie reisikotis peaaegu üldse ruumi. kott Pakkudes samal ajal piisavalt isolatsiooni, et mööduvast termokliinist läbi pääseda. Ideaalne sukeldujatele, kes hüppavad paatide, randade ja sihtkohtade vahel ilma suuri summasid kulutamata.

Parim minimaalse kaitse jaoks:

Neljanda elemendi hüdrostingerülikond

Ideaalne sukeldujatele, kellel on palav, või snorgeldajatele, kes vajavad ainult UV- ja nõelamiskaitset. Kerge, kiiresti kuivav ja piisavalt elegantne, et seda saaks kasutada ka aluskihina paksemate ülikondade all.

Parim neile, kes kergesti lõõgastuvad:

Aqualung FREEFLEX vabasukeldumine Wetsuit 2mm

See ülikond on loodud tõsistele vabasukeldujatele, aga sobib suurepäraselt ka sukeldumiseks. Tänu tihedale istuvusele ja ülivenivale neopreenile pakub see oma paksuse kohta üllatavalt head soojapidavust.

Parim reisimiseks:

Neljas element 3mm Xenos Shortie

Suurepärane universaalne jope: piisavalt soe enamiku troopiliste sukeldumiste jaoks, ülimugav, kergesti sisse ja välja saadav ning vastupidav. Elukohasõbralik, sukeldumiskeskuste poolt heaks kiidetud ja stiilne ilma silmatorkamata.

Parim eelarvega:

Seac Carezza 2mm täisülikond

Selle hinna juures on peaaegu ebaviisakas seda mitte teha. Üllatavalt paindlik täisülikonna kohta, pakub see head igakülgset kaitset naha ja päikese eest ning kerget termilist puhverdamist. Ei mingeid lisandeid, aga ka mitte jama.

Viimane sõna

Õige troopilise taime valimine märg kostüüm Või löögikaitse puhul on oluline sobitada funktsioon tingimustega ja isikliku maitsega. Vees, mille temperatuur on 26 °C või kõrgem, on isolatsioonivajadus tavaliselt suhteliselt väike, kuid nahakaitse päikese, hõõrdumise ja mere nõelamiste eest on suur. Lööve- või nõelamisülikond on ideaalne sukeldumiskohtades, kus puutute kokku meduusidega või peate pikka aega pinnal ootama või kaldal ujuma; lühikesed kalipsod pakuvad lisakaitset neile, kes seda vajavad. Tihti on parim kombinatsioon – kerge, kuid päikesekaitse päevaks ja neopreen hilisemaks päevaks. Ja kui ootamatult jahedaks läheb, on vaja veel ühte komplekti. See muudab pakkimissuuruse veelgi olulisemaks!

Ostmisel tuleks arvestada õmbluste tüüpidega (tasane või liimitud), UPF-kaitseklassiga ja materjali venivusega, et tagada sukeldumisrakmete all mugavus. Hoolika valiku ja hoolega jääte kaitstuks ja stiilseks nii oma 2025. aasta sukeldumispuhkusel kui ka edaspidi.

