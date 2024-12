Uepi saare 5 parimat sukeldumiskohta

Uepi saare 5 parimat sukeldumiskohta ja kuidas neid pildistada

Uepi saar asub vapustava Marovo laguuni põhjapoolsel tõkkerahul ning on ideaalses asukohas, et pääseda ligi parimatele sukeldumiskohtadele, mida see tuntud piirkond pakub. Põhjas paiknevate New Georgia Soundi toitaineterikaste hoovuste ja lõunas asuva laguuni bioloogiliselt mitmekesise vete tõttu on mõned neist uskumatutest paikadest kuurordist vaid viieminutilise paadisõidu kaugusel!

Kohalikud teadmised on nende paikade parimal võimalikul viisil sukeldumiseks hädavajalikud ning üle 30-aastase kogemusega Uepi omanikud Jill ja Grant Kelly koos oma pühendunud sukeldumismeeskonnaga teavad neid kohti nagu oma viit.

Mul on vedanud, et olen peaaegu kõigil saitidel isiklikult juhendanud nii Jill kui ka Grant, ja tahaksin jagada oma viit lemmikut – koos näpunäidetega, kuidas neid pildistada!

#1 Uepi punkt

Uepi Point asub Charapoana Passage'i loodetipus, Uepi saare ja lähedalasuva Charapoana saare vahel, ja seda peetakse laialdaselt Marovo laguuni selle osa sukeldumiskohaks – ja seda mõjuval põhjusel.

"Punkt" on üks paljudest paikadest piki põhjapoolset barjääri, kus iidsed geoloogilised murrangujooned on kergitanud saari ja nikerdanud läbikäigud laguuni. Charapoana Passage'i ainulaadne laius, sügavus ja veealune topograafia loovad ideaalse keskkonna New Georgia Soundi sügavate basseinide toitaineterikkale veele, mis voolab läbi riffi ja toidab seda.

Nendest toitainetest tulvil hoovustest pühkituna pakub Uepi punkt pilgu veealusesse maailma, nagu emake loodus seda ette nägi. Kohtate vapustavaid pehmeid korallisid, tohutuid merelevikuid, mis filtreerivad rikkalikku vett, ja silmipimestavat mereelusikku, sealhulgas muljetavaldava hulga hallid riffihaid, kes patrullivad sinisel.

Siin on nii palju vaadata, et võib olla keeruline otsustada, millele keskenduda, kuid minu jaoks on Uepi Point erakordne lainurksukeldumine. See särab tõeliselt varahommikul või hilisel pärastlõunal saabuva mõõna ajal. Praegusel ajal muudab saidi elavamaks kombinatsioon New Georgia Soundi selgemast veest ja pehmest, nurgelisest valgusest.

Uepi Pointi sukeldumisel toetun oma Nikon Z8 kaamerale, mis on ühendatud mitmekülgse Z14-30 mm objektiiviga. 14 mm laiusega sobib see suurepäraselt suurte merefännide ja elavate koralliaedade jäädvustamiseks. Objektiivi suurepärane suumiulatus ja suhteliselt lähedane teravustamisvõime võimaldavad teha mitmesuguseid kompositsioone, võimaldades pildistada mitmesuguseid objekte – seda kõike ühe sukeldumisega!

#2 Uepi küünarnukk

Uepi küünarnukk tähistab saare põhjapoolseimat punkti, mis ulatub kõige kaugemale New Georgia Soundi ja seega on parim võimalus märgata ookeanihoovustes mööda sõitvaid pelaagilisi liike.

"Küünarnukil" on kaldus sein, mis sukeldub Heli sügavustesse. Seda seina kaunistavad vapustavad merefännid, erksad merepiitsad ja suurepärased pehmed korallid.

Fotograafia vaatenurgast on Uepi Elbow erakordne lainurksukeldumine. Seinal olevate silmatorkavate objektide rohkus nõuab nende õigluse jagamiseks laiobjektiivi ja kindlasti ei taha te makroobjektiiviga vahele jääda, kui pelaagiline liik ilmub!

See tähendab, et neile, kes naudivad makrofotograafiat, pakub seina rikkalik ökosüsteem lugematuid võimalusi avastada korallide vahel peidus olevaid väiksemaid põnevaid objekte.

Minu jaoks on aga Uepi küünarnukki kõige parem uurida lainurkseadistuse abil. Pöördun taas oma Nikon Z14-30 mm objektiivi poole, mis jäädvustab seina elava elu hiilguse, hoides mind valmis ootamatuteks kohtumisteks mööduvate pelaagiliste liikidega.

# 3 Charapoana punkt

Charapoana Point asub Charapoana saare tipus, otse üle Uepi Pointi käigu, ja on nagu veidi vähem dünaamiline vaste oma kuulsale naabrile.

Charapoana Pointi põhjakülg pakub palju avastamist, kuna mereelustik on tihedalt koondunud selle punkti ümber, kus hoovused ümber nurga pühivad. Minu meeldejäävamad kogemused on aga olnud punktist mööda ja edasi kanalisse, kus veed on varjetum.

Üllataval kombel paljastab see rahulikum piirkond sageli hulgaliselt põnevaid teemasid, nii suuri kui ka väikeseid.

Fotograafiliselt on Charapoana Point mitmekülgne, pakkudes võimalusi nii lainurk- kui ka makrofotograafiaks. Isiklikult eelistan siin sukelduda, mis on varustatud lainurk-makroga ja minu jaoks on minu jaoks mõeldud Nikoni 8–15 mm kalasilm-suumobjektiiv, mis on ühendatud väikese kuplipordiga.

See algselt Nikoni digipeegelkaamerate jaoks loodud objektiiv töötab minu Nikon Z8 peeglita kaameraga FTZ-adapteriga kasutamisel sujuvalt. 8 mm puhul tekitab objektiiv ümmarguse kalasilma efekti ja 15 mm puhul toimib see tavalise kalasilmana – kumbki pole ideaalne lainurk-makro jaoks.

Kohanemiseks kasutan Kenko 1.4 telekonverterit, mis nihutab fookusvahemiku tõhusalt 14–22 mm suumile, kui see on ühendatud väikese kuplipordiga, ja pakub suurepärast mitmekülgsust lainurk-makrofotograafia jaoks.

Äärmiselt lähedalt teravustada võimaldav objektiiv võimaldab teil jõuda otse koostööobjektideni, jäädvustades neid koos ümbritsevaga, et luua ainulaadseid pilkupüüdvaid pilte. Kanali alguses asuv varjatud ala on nende objektide leidmiseks eriti tänuväärne koht, muutes selle minu lemmikpiirkonnaks uurimiseks ja pildistamiseks.

#4 Uepi Tere tulemast Jetty

Ükski Uepi külastus poleks täielik ilma kohtumiseta Marovo laguuni hallrahhaide kooliga Welcome Jetty juures.

Peakanali serval asuv sadamasild on kõige parem sissetuleva loode korral sukelduda. Unustamatu kogemuse võti on positsioneerida end otse sadamasilda ette umbes 5 meetri kõrgusele ja oodata kannatlikult. Sukeldujatega harjunud ja loomult uudishimulikud haid lähenevad sageli uurimisele.

Jill ja Grant Kelly on Marovo haidega sukeldunud ja snorgeldanud üle 30 aasta ning väidavad, et pole kunagi tundnud end nende poolt ohustatuna. Tegelikult, nagu Jill seda kirjeldas, on haid sukeldujate läheduses mõnusad ja uudishimulikud, sest nad pole neid kunagi ohustanud!

Fotograafiliselt teevad haid silmapaistvaid objekte. Nende uudishimu viib nad sageli vapustavate lainurkvõtete tegemiseks piisavalt lähedale. Klassikaliste lainurkkompositsioonide jaoks soovitan kasutada Nikoni Z14-30 mm objektiivi või Nikoni 8-15 mm kalasilma koos lainurga makroseadistusega, et jäädvustada silmatorkavaid lähifookusega pilte, mis näitavad nii haid kui ka nende ümbrust.

#5 Deku Dekuru

Viimaseks, kuid kindlasti mitte vähem tähtsaks, on vapustavalt fotogeeniline Deku Dekuru, suurepärane koobaste ja ujumisvõimaluste sari, mis asub Uepi kuurordist umbes 25 minuti kaugusel.

Neid koopaid on kõige parem uurida hilishommikul või varajasel pärastlõunal, kui päike on kõrgel taevas ja päikesevalgus voogab läbi ülaltoodud avade, heites valgustid, mis valgustavad veealust maastikku peaaegu eeterlikul viisil.

Koobastesse sisenemine on täiesti ohutu, kuid nendes navigeerimiseks on vaja asjatundlikku juhendit, et tagada parimate marsruutide ja vaadete kogemine.

Deku Dekuru on põhiline lainurksukeldumine, nii et koobaste ning valguse ja varju koosmõju jäädvustamiseks võtke kindlasti kaasa oma kõige laiem objektiiv.

Don Silcock

Don on sukelduja vanemreisitoimetaja ja asub Indoneesias Balil. Tema veebisait www.indopacificimages.com pakub laiaulatuslikke asukohajuhendeid, artikleid ja pilte Indo-Vaikse ookeani piirkonna parimate sukeldumiskohtade ja "suurte loomade" kogemuste kohta kogu maailmas.

