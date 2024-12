Vaalad võivad elada palju kauem, kui teadlased arvasid

at 9: 05 am

GREG BREED Alaska Fairbanksi ülikoolist ja PETER CORKERON Griffithi ülikoolist väidavad, et vaalade potentsiaalne eluiga on varasemate hinnangutega võrreldes kahekordne.

Parempoolsed lõunavaalad nende eluiga ulatub üle 100 aasta ja 10% võib elada kauem kui 130 aastat, vastavalt meie avaldatud uuele uuringule ajakirjas Teadus ettemaksed. Mõned neist vaaladest võivad elada kuni 150-aastaseks. See eluiga on peaaegu kaks korda pikem kui 70–80 aastat, milleks nad tavapäraselt arvatakse.

Põhja-Atlandi parempoolsed vaalad Samuti arvati, et nende maksimaalne eluiga on umbes 70 aastat. Leidsime aga, et see kriitiliselt ohustatud liikide praegune keskmine eluiga on vaid 22 aastat ja harva elavad nad üle 50 aasta.

Need kaks liiki on väga tihedalt seotud – vaid 25 aastat tagasi peeti neid üheks liigiks –, seega eeldame, et neil on sama pikk eluiga.

Me omistame Põhja-Atlandi parempoolsete vaalade pikaealisuse järsu erinevuse inimeste põhjustatud suremusele, mis on peamiselt tingitud püügivahendite takerdumisest ja laevade löökidest.

Ellujäämise kõverad näitavad, et emased vaalad võivad elada väga vanaks, kuid inimesed põhjustavad Põhja-Atlandi vaalade surma oma potentsiaalist kaugel. Võrdluseks on joonistatud USA naiste ellujäämise kõver, mille on hinnanud sotsiaalkindlustusamet (Greg Breed)

Tegime need uued vanusehinnangud kasutades üksikute emaste vaalade tuvastamist mitme aastakümne jooksul. Üksikuid vaalu saab aastast aastasse fotode järgi ära tunda.

Kui nad surevad, lakkavad nad fotograafiast ja kaovad. Neid fotosid kasutades töötasime välja nn ellujäämiskõverad, mida teadlased nimetavad, hinnates tõenäosust, et vaalad vananedes fotolt kaovad. Nende ellujäämiskõverate põhjal saime hinnata maksimaalset potentsiaalset eluiga.

25 aastat tagasi näitasid Arktika põlisrahvaste vaalaküttidega töötavad teadlased, et vöörvaalad võivad elada kuni isegi üle 200 aasta.

Nende tõendite hulka kuulusid kivist harpuunipunktide leidmine, mida ei olnud kasutatud alates 1800. aastate keskpaigast ja mis olid kinnitatud traditsiooniliste vaalapüüdjate poolt hiljuti tapetud vaalade rüpes.

Pika elueaga loomad kipuvad paljunema äärmiselt aeglaselt – Põhja-Atlandi vaalad (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Kütitud vaalade silmadest pärinevate valkude analüüs andis täiendavaid tõendeid nende pika eluea kohta. Nagu õiged vaalad, arvasid teadlased enne seda analüüsi, et vöörvaalad elavad umbes 80-aastaseks ja et inimesed on kõige kauem elanud imetajad.

Sellele aruandele järgnenud aastatel püüdsid teadlased välja selgitada, mis on vöörvaalade puhul ainulaadne, mis võimaldas neil nii kaua elada. Kuid meie uus analüüs kahe vibupeade lähisugulase pikaealisuse kohta näitab, et ka teistel vaalaliikidel on potentsiaalselt äärmiselt pikk eluiga.

Miks see on oluline

Metsloomade eluea pikkuse mõistmine mõjutab oluliselt nende parimat kaitset. Väga pika elueaga loomad paljunevad tavaliselt äärmiselt aeglaselt ja sünnituste vahele võib minna mitu aastat.

Vaalade elulugu – eriti vanus, millal emased pesitsevad, ja vasikate vaheline intervall – on tugevalt mõjutatud nende potentsiaalsest elueast. Kaitse- ja majandamisstrateegiatel, mis ei kavandata vastavalt, on suurem tõenäosus ebaõnnestuda.

See on kliimahäirete eeldatavaid tagajärgi arvestades eriti oluline.

Lõunavaala ema ja vasikas (Martin Etsebeth)

Mis pole veel teada

Seal on palju teisi suuri vaalu, sealhulgas sini-, uime-, sei-, küür-, hall- ja kašelottid. Nagu vibu- ja paremvaalad, olid ka need peaaegu hävitatud vaalapüügiga.

Teadlased oletavad praegu, et nad elavad umbes 80 või 90 aastat, kuid seda me uskusime vööri- ja paremvaalade kohta, kuni andmed tõestasid, et nad võivad elada palju kauem.

Kui kaua võivad need teised vaalaliigid elada? Tööstuslik vaalapüük, mis lõppes alles 1960. aastatel, eemaldas vanad vaalad maailma vaalapopulatsioonidest. Kuigi paljude vaalapopulatsioonide arv taastub, pole pärast tööstusliku vaalapüügi lõppu sündinud vaalade vananemiseks olnud piisavalt aega.

On võimalik, isegi tõenäoline, et ka paljudel teistel vaalaliikidel on pikk eluiga.

Milliseid muid uuringuid tehakse

Teised uuringud näitavad, et vanemate inimeste kaotus populatsioonidest on nähtus, mis esineb enamiku suurte loomaliikide puhul.

See vähendab paljude liikide paljunemisvõimet. Teadlased väidavad ka, et see tähendab loomade kultuuri ja tarkuse tõelist kaotust, mis halvendab nende ellujäämispotentsiaali muutuvates tingimustes.

Mis järgmiseks

Soovime paremini mõista, kuidas vaalapüük mõjutas vanade isendite arvu praegustes vaalapopulatsioonides ja ennustada, millal vanade isendite arv taastub vaalapüügi-eelsele tasemele.

Esialgsed tulemused näitavad, et vaalapopulatsioonide tõelise taastumiseni võib kuluda veel 100 aastat, isegi nende liikide puhul, mille populatsioone on praegu sama palju kui enne vaalapüüki.

Põhja-Atlandi parempoolsete vaalade puhul näitavad meie uuringud, et isegi siis, kui populatsioon kasvas, ei olnud võetud majandamismeetmed piisavad, et vältida nende vaalade liiga noorte surma.

