Noored naised Fidži veespordis teejuhiks

Kristallselge vee ja vapustavate maailmatasemel korallriffidega Fidži on pikka aega olnud varjupaigaks sukeldumishuvilistele, kes otsivad võrratut bioloogilist mitmekesisust. Tänapäeval on põnev saartelt pärit noorte naiste kasvav arv, kes murravad tõkkeid ja juhivad akvalangi- ja veespordiringkondades. Need tõusvad tähed ei nihuta mitte ainult oma spordiala piire, vaid inspireerivad ka tulevasi tüdrukute ja noorte naiste põlvkondi sukelduma. Tehke silmad ette ja astuge ookeanile.

Meeskond aadressil Volivoli rannakuurort, Fidži kogenuim ja kvalifitseerituim sukeldumiskuurort on pühendatud noorte Fidži naiste kasvatamisele ja näitamisele, et meri pole ainult poistele. Sellised sportlased nagu Asivina (Intern), Suliana (Sukeldumismeister), Zara (Master Diver), Adi (Intern) ja Kelera (Divemaster) löövad rahvusvahelisel areenil laineid, tõestades, et Fidži naised on vees sama osavad ja julged kui mujal maailmas.

Need noored naised muudavad Fidži soonorme ja julgustavad rohkem tüdrukuid võtma uimed ja maski ning alustama teekonda veealusesse maailma. Koos 19 kolleegiga lõpetasid need 5 noort naist hiljuti ka piiratud meistriklassi 6 (RME6) kaptenite kursused Volivoli Beach Resorti, Ra Divers Fiji ja Fidži mereohutuse ameti (MSAF) ühisettevõtte raames.

Lisaks oma füüsilisele võimekusele kasutavad need naised oma platvorme, et propageerida keskkonnakaitset. Ookeani haldajatena on nad esirinnas säästvate tavade edendamisel ja teadlikkuse tõstmisel Fidži õrnade mereökosüsteemide kaitsmise tähtsusest.



Tänu nende teedrajavate noorte naiste kasvavale mõjule paistab Fidži tulevik veespordis helge. Mida rohkem tüdrukuid saab oma õnnestumistest inspiratsiooni, võime lainete all näha veelgi suuremat naissukeldumisprofessionaalide tõusu, ookean on nende vallutamiseks ning nad teevad seda jõu, oskuste ja stiiliga.