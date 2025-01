IPO ellujäänutel soovitatakse tungivalt sukeldumine lõpetada

Rahvusvahelised sukeldumismeditsiini eksperdid on esitanud ühise seisukoha keelekümbluskopsuturse (IPO) teemal, mis on hakanud puudutama nii sukeldujaid kui ka snorgeldajaid ja muid pinnal ujujaid.

Ja üks peamisi järeldusi on see, et spetsialistide rühm soovitab tungivalt eelneva kahtlustatava või kinnitatud IPOga sukeldujatel enne edasist surugaassukeldumist põhjalikult järele mõelda.

Nende sõnul peaksid sellised sukeldujad konsulteerima sukeldumismeditsiinis hästi tundva arsti või kardioloogiga, enne kui nad kaaluvad oma vees tegevuste jätkamist – sest ühe intsidendi üleelamine ei viita sellele, et nad järgmise üle elaks.

Eksperdid ütlevad, et sukeldujaid, kes on kogenud IPO-d, tuleks põhjalikult uurida, et tuvastada haigusi, mis neid haigusseisundile eelsoodumusena tekitasid, kuna sellel võib olla tulevase sukeldumisega mitteseotud mõju. On leitud, et IPO esineb sukeldujatel, kellel on muude vaevuste hulgas märkimisväärne koronaarhaigus, südameklapi haigus, kardiomüopaatia ja neeruarteri stenoos.

Meditsiinieksperdid, kes kuuluvad mõjukasse Vaikse ookeani lõunaosa allveemeditsiini ühingusse (SPUMS) Neil Banham, David Smart ja Simon J Mitchell koostasid aruande, konsulteerides Ühendkuningriigi sukeldumismeditsiini komiteega (UKDMC) liikmed Peter Wilmshurst, Mark S Turner ja Philip Bryson.

Kõik osalesid maikuus Fidžil SPUMSi 52. teaduslikul aastakoosolekul peetud seminaril, et seda teemat arutada.

Avalduse eesmärk on anda praktiseerivatele arstidele juhiseid IPO ja sukeldumise kohta ning eelkõige hädaolukordade lahendamise kohta ning selle kohta, kas sukeldujad on soovitavad naasta spordiga tegelema pärast episoodi, kus IPO on diagnoositud või mille puhul seda kahtlustatakse tugevalt.

IPO riskitegurid

IPO on vedeliku kogunemine kopsudesse, mis mõjutab kannatanu hingamisvõimet ja võib olla surmav. Kuna hapnik ei satu verre ja organism ei suuda süsihappegaasi väljutada, esineb haigusseisund ka pinnal ujujatel ning akvalangistidel võib hingamisaparaat halveneda.

Seni tuvastatud IPO isiklikud riskitegurid hõlmavad eelnevat episoodi; olles naine; vanus; ja kannatab avalduse kohaselt hüpertensiooni ja/või olemasoleva südame-veresoonkonna haiguse all.

Välisteks teguriteks on külmem vesi; regulaatorid, mis põhjustavad liigset negatiivset sissehingamisrõhku; taashingajad; tugev pingutus ja liigne hüdratsioon. Tõusud võivad samuti olla problemaatilised, eriti avatud vooluringil, kui hüpoksiaga seotud sümptomid tekivad või süvenevad tõusul ja/või pärast pinnale tõusmist hapniku osarõhuna (PO). 2 ) väheneb.

Kui IPO episoodi üle elanud sukeldujad otsustavad hoolimata arsti nõuandest uuesti sukelduda, peaksid nad seda tegema alles pärast rahuldavat ravi või tuvastatud seotud haiguse või riskitegurite lahendamist, väidavad eksperdid.

Samuti peaksid nad olema teadlikud võimalikest riskide maandamise strateegiatest, nagu näiteks ainult kvaliteetse, hästiistuva termilise kaitse kasutamine ning vajadusest vältida vee all rasket pingutust, pea kohal viibimist või dekompressioonsukeldumist.

Nad peaksid sukelduma ainult siis, kui on kindlad, et hädaabihapnik on kergesti kättesaadav, ning peaksid vältima sukeldumiseelset ülehüdratsiooni, samal ajal kui CCR-sukeldujad peaksid hoiduma seljale kinnitatud vastukopsude kasutamisest.

Sukeldumissügavuse piiramine ei ole vastuvõetav IPO riskide maandamise strateegia, nõustuvad eksperdid, kes rõhutavad, et IPO ja dekompressioonihaiguse (DCI) vahel pole teadaolevat seost.

Kui sukeldujal tekib sügaval sukeldumisel IPO, võtab pinnale tõusmine ja veest väljumine kauem aega. Samuti toob see kaasa täiendavaid riske, eriti avatud ahela puhul, nagu PO 2 väheneb ja pea-üles hoiak vees toob kaasa alarõhuhingamise.

Kuna IPO kogemise ja sellele järgneva hüpertensiooni vahel on kindlaks tehtud seos, peaksid IPO üle elanud sukeldujad laskma oma vererõhku regulaarselt kogu elu kontrollida.

Märgid ja sümptomid

IPO sümptomiteks võivad olla köha; õhupuudus; vahutav mõnikord roosa röga; niiske või põrisev hingeõhk ja vilistav hingamine; pingetunne rinnus; tsüanoos ja hüpokseemia (madal vere hapnikusisaldus); segadus; agitatsioon; teadvusetus ja südame-hingamise seiskumine.

Sukeldujad peaksid olema teadlikud märkidest, millele tuleb tähelepanu pöörata nii endas kui ka kaaslases: need, mis on loetletud ülal, samuti kiire hingamine, mis ilmneb väljahingatavatest mullidest avatud vooluringil või kiiresti langevast manomeetrist; ekslik arvamus, et gaasid ei hingata või hingamisaparaat ei tööta korralikult; paanika ja sund tõusta.

IPO intsidendi kahtluse korral soovitatakse sukeldujatel sukeldumine kohe lõpetada ja võimalikult kiiresti veest lahkuda.

Kuigi tõusud tuleb läbi viia ohutult, võib vajaduse korral ohutuspeatused ära jätta, nagu ka kohustuslikud dekompressioonipeatused rasketel juhtudel, mille puhul tuleb hapnikku manustada niipea kui võimalik. BC-sid ei tohiks pinnal üle pumbata ja sellest tuleb koheselt teavitada päästeteenistusi.

Kannatanu rindkere tuleks toetada püsti hingamise tõhususe tagamiseks ning eemaldada kitsad sukeldumisvarustus ja märgülikond, kuigi sukeldujat tuleb hoida soojas.

Meditsiinitöötajatele pakutakse täiendavaid kliinilisi juhiseid erakorralise ravi ja tulevase sukeldumise hindamise kohta ühine seisukoht, mille SPUMS avaldas hiljuti aastal Sukeldumine ja hüperbaarmeditsiin, Vol 54.

