„Nagu tekiilaampsud”: sügavsukeldumine uputab sukelduja kindlustusnõude

Nõude esitamine reisikindlustuspoliisi vastu, mis katab dekompressioonihaiguse (DCI) korral sukeldumise kuni 30 m sügavusele, on üks asi – aga mis saab siis, kui oleksite juba juhtumi toimumise päeval varem ohutult sooritanud sügavama sukeldumise? Stsenaariumi katsetati hiljuti Austraalias.

Paar oli eelmisel aastal (10) sõlminud ühise reisikindlustuse 2023-päevaseks reisiks määratlemata ülemere sihtkohta. Poliis oli naispartneri nimel ja abisaajaks oli meessukelduja, kes toetas DCI-d ja keda nimetati ainult JC-ks. Sukeldumine kuni 30 m sügavusele oli poliisi tingimuste kohaselt lubatud.

17. oktoobril sooritas JC 39 m sukeldumise, jättis ühetunnise pinnase intervalli ja tegi seejärel teise sukeldumise 29 m kõrgusele, misjärel tal hakkas halb ja minestas.

Kohale kutsuti arst (dr EG), kes diagnoosis DCI ja määras ravi, mistõttu JC partner esitas hiljem nõude seoses sellega kaasnenud märkimisväärsete meditsiiniliste ja täiendavate reisikuludega.

Mitsui Sumitomo Insurance keeldus väljamaksmisest, väites, et kui JC poleks varasemat sukeldumist väljaspool poliisi tingimusi, poleks DCI-d toimunud ja pooltevaheline vaidlus läks Austraalia finantskaebuste asutuseni (AFCA) ombudsman.

Poliitikaomanik väitis, et kuna DCI tekkis alles pärast madalamat lubatud sukeldumist, tuleks väljamakse osas arvesse võtta ainult seda – kuid AFCA toetas Mitsui Sumitomot selle tõlgendusega seotud probleemis.

"JC osales tegevuses, mis oli poliitika tingimustega välistatud ja mille tulemusena tekkis halb enesetunne," otsustas ombudsman. "Oleks ebaõiglane nõuda kindlustusandjalt nõude tasumist olukorras, kus ta ei ole nõustunud selle tegevusega seotud riski katma."

3 peamist riskitegurit

Dr EG raportis kindlustusandjale pärast arstliku läbivaatuse läbiviimist tuvastati kolm peamist riskitegurit, mis aitasid kaasa sukelduja DCI-le: sügavus, sukeldumiste kordamine ja dekompressioonpeatuste rakendamine.

Rõhu kasvades suureneb ka õnnetuste oht, ütles dr EG, järeldades, et DCI ei toimunud mitte ainult 29 m sukeldumise tõttu, vaid ka kahe sukeldumise kombinatsiooni tõttu.

Teine meditsiiniekspert dr MN väitis, et DCI risk korreleerus tugevalt sellega, kui tõhusalt juhtis keha dekompressioonistressi pärast mitut sukeldumist, kusjuures "kokkupuude" tähendab päevast sukeldumistegevust.

JC oli 15. ja 16. oktoobril osalenud ühe sukeldumispäevadel, kuid tema kahepaagiga kokkupuudet 17. päeval võis pidada „mõõdukalt provokatiivseks”, mistõttu on raske seostada sümptomite ilmnemist ainult viimase sukeldumisega.

"Kui tuua analoogia, nii nagu mitme tequila ampsu tarbimine mõjutab järk-järgult inimese seisundit, ei saa me nimetada viimast ampsu haiguse ainsaks põhjuseks," ütles dr MN.

Partneri argument, et puuduvad veenvad tõendid selle kohta, et 39 m sukeldumine oli JC DCI ainus põhjus, lükati ümber otsusega, et see toimus tõenäoliselt päeval – ja võib-olla ka eelnevatel päevadel – sooritatud sukeldumiste kumulatiivse mõju tõttu. .

39 m sukeldumine muutis nõude ja AFCA kehtetuks kinnitas kindlustusandja otsus.

