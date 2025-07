Miks peaksid isegi sukeldumisprofessionaalid CESA-de suhtes ettevaatlikud olema

Uus uuring CESA-de (kontrollitud hädaolukorras ujumise tõusud) füsioloogilise mõju kohta sukeldujatele treeningolukordades on näidanud, et need harjutused võivad põhjustada kopsude stressi isegi siis, kui väliseid märke ei pruugi olla.

CESA-d on standardne sukeldumisohutusprotseduur kopsude ülepaisumisest tingitud vigastuste vältimiseks gaaside puudumise korral. Prantsusmaal asuva uurimisrühma sõnul on harjutusega seotud kopsuriskid aga varem halvasti dokumenteeritud.

Selles öeldakse, et CESA-dega seotud juhtumite tüsistused on ulatunud kergetest sümptomitest, nagu köha ja hemoptüüs (vere köhimine), kuni raskete tagajärgedeni, nagu pneumotooraks, pneumomediastinum (õhk või gaas kopsude vahel) ja ajuarteri gaasemboolia.

CESA treeninguhuvilised väidavad, et vigastused on tekkinud peamiselt valest tehnikast, eriti ebapiisavast väljahingamisest, ning rõhutavad instruktorite pideva jälgimise vajadust kogu tõusu vältel.

Järelevalve all

Uuringu autorid, sukeldumismeditsiini spetsialistid Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid ja Arnaud Druelle, väidavad, et intsidente on esinenud isegi range järelevalve all, mis viitab sellele, et väljahingamistehnikast kaugemale ulatuvad mehaanilised tegurid võivad kopsude koormusele kaasa aidata.

Nende uuring viidi läbi kahes etapis, kaasates eraldi kogenud sõjaväesukeldujate rühmi Prantsuse sõjaväesukeldumiskoolis Saint-Mandrieris Lõuna-Prantsusmaal. Nad kasutasid avatud tsükliga sukeldumist 18 °C merevees, kandes kalipsosid, ja hingasid sisse nitrox 40.

Esimeses etapis paluti seitsmel sukeldujal sooritada kaks avaveesukeldumist 10 meetri sügavusele. Üks oli kontrollsukeldumine, mille käigus hingati normaalselt läbi... regulaatorja teine CESA sukeldumine, mis hõlmab pidevat väljahingamist ilma suuotsikuta tõusul.

Enne ja pärast iga sukeldumist said teadlased ultraheli abil kopsukomeete ehk ULC-sid, mis näitavad suurenenud ekstravaskulaarset kopsuvett, nagu see esineb kopsuödeemi või interstitsiaalse kopsuhaiguse korral.

Teises etapis tegid neli sukeldujat CESA-d 5 ja 10 meetri sügavuselt, et registreerida oma „ventilatsioonikineetikat“ – kiirust ja efektiivsust, millega keha kohandab oma hingamissagedust ja -sügavust, et rahuldada füüsilise aktiivsuse muutuvaid hapnikuvajadusi.

Stress kopsudele

Kuigi ühelgi sukeldujal ei esinenud mingeid sümptomeid, suurenesid nende kopsude üldlevinud kopsuarvud pärast CESA-sukeldumist märkimisväärselt – kuigi mitte pärast kontrollsukeldumist. See viitas sellele, et CESA-sukeldumised põhjustasid subkliinilist kopsustressi, kusjuures analüüs näitas üksikute sukeldujate vahel märkimisväärset varieeruvust.

ULC-de abil tuvastatud mõõdukas ekstravaskulaarse kopsuvee kogunemine oli tõenäoliselt seotud rõhu ja mahu kõikumistega tõusu ajal.

„Need leiud näitavad, et isegi treenitud sukeldujad ei seo väljahingamispingutust järjepidevalt gaaside paisumisega, mis võib potentsiaalselt suurendada mehaanilist koormust kopsudele,“ väidab meeskond. „CESA koolitus võib seega terveid inimesi allutada vaiksele alveolaarstressile, mis rõhutab vajadust täiustatud jälgimisvahendite ja individuaalse ventilatsiooni hindamise järele tõusutreeningu ajal.“

Nüüd tahavad teadlased kindlaks teha, kas korduv kokkupuude selliste lühikeste stressiteguritega, nagu võib esineda sukeldumisspetsialistidel, võib põhjustada pikaajalist alveolaarset vigastust või soodustada inimestel hilisemaid kopsuprobleeme.

„Need leiud seavad kahtluse alla oletuse, et sümptomite puudumine võrdub vigastuse puudumisega,“ ütlevad nad. „Need toetavad tekkivat „vaikse alveolaarkahjustuse“ kontseptsiooni, mis võib ulatuda sukeldumisfüsioloogiast kaugemale laiematesse kliinilistesse olukordadesse.“

Uuringut saab lugeda aadressil Journal of Applied Physiology

Samuti Divernetis: MIKS PEAKSID SNORGELDAJAD SURMADE SONDI SÜDAMELE VÕTMA, IPO JÄLJELJANUD SOOVITATASID TUGEVALT SUKeldumisest loobuda, KAHTLUSTATUD DCI-d? NEURO KONTROLLIDE LÄBIVIIMISE KUIDAS SIIT