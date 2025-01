Miks peaksid snorgeldajad võtma surmasondi oma südameasjaks?

at 9: 51 am

Kaks kolmandikku Austraalias sel sajandil juhtunud enam kui 300 snorgeldamis- ja vabasukeldumissurma ohvritest olid ülekaalulised või rasvunud – ja peaaegu pooltel neist olid tervisehäired, mis oleksid soodustanud südame rütmihäiretega seotud juhtumeid.

Need ja muud murettekitavad statistikad tulenevad snorgeldamise ja vabasukeldumisega seotud surmajuhtumite suurimatest andmetest, mida eales analüüsitud, uues ülevaates 317 Austraalias aastatel 2000–2021 registreeritud surmajuhtumi kohta.

Surmapõhjuste ja vastumeetmete täpsemaks väljaselgitamiseks mõeldud uuringu viis läbi sukeldumismeditsiini spetsialist dr John Lippmann, DAN Asia-Pacific asutaja ja Austraalia ordeni auhind sukeldumise ohutuse eest. elustamine ja esmaabi.

Ülevaade põhineb Australasian Diving Safety Foundationi (mille esimees ja tegevjuht on Lippmann) ning riikliku koronaalinfosüsteemi andmetel. Uuringusse kaasati ka Monashi ülikooli rahvatervise ja ennetava meditsiini osakond ning kuninglik päästeühing.

Uuringu varasemates aruannetes on nende perioodide suundumuste kindlaksmääramiseks juba arvesse võetud 2001–2013 ja 2014–2018 andmeid.

Kuigi hinnanguliselt 88,000 15 austraallast vanuses 56 aastat ja vanemad snorgeldavad või sukelduvad igal aastal, meelitavad sellised kohad nagu Great Barrier Reef (GBR) ja Ningaloo sadu tuhandeid rahvusvahelisi külastajaid. XNUMX% kõigist surmajuhtumitest leidis aset Queenslandis, kuna paljude keskealiste või vanemate välisturistide jaoks on GBR-is snorgeldamine pinnal ämbrite nimekirjas.

Analüüs hõlmab ka üldiselt kogenumaid vabasukeldujaid ja odakalastajaid, kes surid võistlevates allveespordis või hinge kinni hoidmises.

Kõigist registreeritud surmajuhtumitest 198 ohvrit (62%) olid tõenäoliselt valdavalt pinnal snorgeldajad, samas kui 113 (36%) sooritas mingis vormis hinge kinni hoides sukeldumist.

Peamiselt meessoost

Ohvrid olid valdavalt mehed – 88% neist, mediaanvanusega 48. Naised olid tavaliselt vanemad, keskmiselt 60 aastat, samas kui vabasukelduvate meeste keskmine vanus oli 35 ja naised 58 aastat.

Paljud snorgeldamisel hukkunutest olid 50-aastased või vanemad mehed. Nad olid sageli ülekaalulised, kogenematud snorgeldajad, kellel olid olemasolevad haigusseisundid, mis võisid põhjustada südame rütmihäireid (ebaregulaarne südamerütm).

Vabasukeldujad olid seevastu tavaliselt suhteliselt noored, terved ja kogenud, kuid neil oli võimalus alluda esmasele uppumisele, mis oli sageli tingitud apnoelisest hüpoksiast (vere hapnikusisalduse vähenemine).

44% kõigist ohvritest olid välisturistid, kelle keskmine vanus oli 60 aastat; 8% olid Austraalia turistid ja ülejäänud austraallased, kes sukeldusid kohapeal. 15% ei olnud kunagi varem snorgeldanud, 24% olid kogenematud ja 33% olid väidetavalt kogenud (muude juhtumite puhul asjatundlikkust ei täpsustatud).

34% ohvritest olid snorgeldanud kommertsoperaatorite juures (peamiselt GBR-il), 63% olid vaatamisväärsustega tutvumas, 20% allveepüügiga tegelenud ja 11% sukeldumas karpide ja/või vähilaadsete kogumiseks.

Tervislik seisund

surmajärgne läbivaatuse aruanded olid kättesaadavad 92% juhtudest, kehamassiindeks (KMI) registreeriti 248 ohvri kohta. Keskmine KMI oli 27.5, 41% ohvritest klassifitseeriti ülekaalulisteks (KMI 25–29.9) ja 26% rasvunud (KMI üle 30).

Peaaegu pooltel surmajuhtumitel leitud terviseseisundite hulka kuulusid südame isheemiatõbi (IHD) ja vasaku vatsakese hüpertroofia (LVH), mis mõlemad oleksid soodustanud arütmiaga seotud snorgeldamisjuhtumeid.

Kolmandik ohvritest oli tõenäoliselt invaliidistunud südame rütmihäirete tõttu ja vähemalt 137 surmajuhtumit olid põhjustatud esmasest uppumisest, neist 34 pärast apnoelist hüpoksiat.

IHD ja LVH soodustavad paljude eakate inimeste surma snorgeldamise ajal ning Lippmann märgib, et seda riski saab sihipärase tervisekontrolli abil "mõnevõrra maandada".

Kuni 11% kõigist ohvritest uppus pikaajalisest hinge kinnipidamisest tingitud apnoelisest hüpoksiast, kaheksa basseinis ja kuus teiste inimeste läheduses, kuid neid ei jälginud tähelepanelikult. 32% sukeldusid üksi ja ainult 25% suri teise inimese juuresolekul.

Aruandes öeldakse, et riskide maandamiseks peavad vabasukeldujad harjutama kontrollitud keskkonnas ning keskenduma suuremal määral tõhusale sõpradele ja paremale järelevalvele, eriti kui nad on kogenematud.

Vabasukeldujate eelsooduvad tegurid on halb vorm, olemasolevad meditsiinilised seisundid, kogenematus, ebasoodsad mereolud, ebapiisav järelevalve ja mereandide jaht või saagikoristus piirkondades, kus sagedased suurkiskjad.

Haigusest krokodillideni

Eelnevad tervisega seotud seisundid, mis arvati põhjustanud 48% kõigist surmajuhtumitest, olid kõige sagedamini südamehaigused (112), eriti mõõdukas kuni raske IHD, LVH ja/või südame suurenemine (kardiomegaalia) (73). 56 ohvril oli nii tõsine IHD kui ka LVH/kardiomegaalia.

Vähemalt 101 hukkunut oli juba saanud arstiabi oma tuvastatud või sellega seotud seisundi tõttu. 33 raviti hüpertensiooni tõttu (neist 24-l osutus LVH ja/või kardiomegaalia), kaheksal astma, kaheksa diabeedi ja kuuel krambihoogude raviks. Alkohol või narkootikumid aitasid kaasa või põhjustasid viis surmajuhtumit.

Halb planeerimine – peamiselt otsustamine üksi snorgeldada, sõbra juurest eemale minna või halbades meretingimustes välja sõita – põhjustas tõenäoliselt 43% surmajuhtumitest. Kehvad oskused ja kogenematus põhjustasid tõenäoliselt vähemalt 26%, samas kui kõrgema riskiga tegevused, nagu pikaajaline apnoe ilma piisava järelevalveta, põhjustasid 15%.

Ühel vabasukeldujal tekkis ajuarteri gaasiemboolia pärast sukeldumist ja enne tõusmist (ilma piisava väljahingamiseta) sõbra akvalangist hingamist.

Traumade surma põhjustasid kokkupõrked haidega (9), kokkupõrked paadiga (5), krokodilliga (3), kiirte vigastus (1) ja ühel juhul kaal merel kive.

Uppumine ja arütmia

Uppumine on traditsiooniliselt registreeritud vaikimisi surmapõhjusena, kui keegi on veest toibunud, millel on kopsudele mittespetsiifiline mõju ja millel pole muud ilmselget põhjust.

Aruande kohaselt võib erinevus 61% snorgeldajate vahel, kelle surma põhjuseks oli uppumine, ja 43% vahel, kelle puhul viidati asfiksiale, kajastada juhtude arvu, kus uppumine oli sekundaarne südame arütmiaga.

Pinnasnorgeldajad olid suurema tõenäosusega invaliidistunud südamehaiguse tõttu kui vabasukeldujad (50/15%) ja vähem tõenäoline, et nad said invaliidi esmase uppumise tõttu (41/61%).

Võib tunduda üllatav, et kogu viimaste aastate diskussioonis keelekümblus-kopsuturse (IPO) või "seestpoolt uppumise" üle tuvastati see surma põhjuseks vaid neljal juhtumil. Seda seisundit võib aga olla nii raske uppumisest eristada, et paljudel juhtudel jääb see tõenäoliselt tuvastamata, nagu tunnistab Lippmann.

Südame arütmia võib esile kutsuda lihtsalt sukeldumise või sukeldumise teel, selgitatakse ülevaates. Kuna ujuvus neutraliseerib gravitatsiooni mõju, soodustab see venoosse vere ümberjaotumist jäsemetelt rindkeresse, suurendades oluliselt südame töökoormust.

Seda koormust saavad seejärel veelgi suurendada tegurid, sealhulgas treening, ärevus, külmast põhjustatud vasokonstriktsioon (veresoonte ahenemine), hingamistakistus ja kõrgenenud südame löögisagedus.

Hingamise kinnipidamine võib esile kutsuda ka arütmiaid, eriti jahedamas vees, olenemata sellest, kui noor ja terve inimene on, kuid lõplikku diagnoosi pole surmajärgne testida, et teha kindlaks, kas see on toimunud, ütleb Lippman.

Tema uuring viitab sellele, et "südame rütmihäired olid paljude nende sageli vaikivate surmade tõenäoline põhjustaja", mistõttu soovitatakse tema sõnul 45-aastastel või vanematel sukeldujatel läbida sukeldumisarstlik läbivaatus, keskendudes kardiovaskulaarsele hindamisele.

"Kuna paljud ülalkirjeldatud võimalikud südametegevuse vallandajad on levinud akvalangistidele ja snorgeldajatele, tundub mõistlik, et vanemad aktiivsed või potentsiaalsed snorgeldajad peaksid oma südametervist oma arstiga arutama," järeldab aruanne.

Täiustatud järelevalve

Lisaks soovitab Lippmann, et kui snorgeldajad, kes teavad, et neil on asjakohane tervislik seisund, kavatsevad osaleda ärilisel snorgeldamisekskursioonil, peaksid nad oma seisundist teatama, et operaator saaks pakkuda ohutusmeetmeid, nagu tõhustatud järelevalve, värviline silt snorgeldamisel või ujumisabi. .

Kuna paljud snorgeldajad on nõrgad ujujad, aitaks tema sõnul see, kui nad õpiksid kinni pidama semusüsteemist, eriti kui pidada silmas, et mõnikord eeldatakse, et määratud valvekeskused jälgivad korraga rohkem snorgeldajaid, kui on otstarbekas.

Kaubanduslike snorgeldajate operaatorid peaksid samuti olema kohustatud kandma kaasas sobivaid esmaabivahendeid, sealhulgas hapnikku, defibrillaatoreid ja omama personali nende kasutamise koolituse.

"Hoolimata oma suurepärastest võimalustest ei ole snorgeldamine healoomuline tegevus ning inimesed peaksid olema teadlikud võimalikest väljakutsetest ja ebasoodsatest eelsoodumustest ning neid vastavalt juhtima," ütles Lippmann. Divernet. Tema arvustus on avaldatud aasta International Journal of Environmental Research & Public Health.

Samuti Divernetis: SNORKEL-SURMAD ARUANDE KÜSIMUSED IPO LEIUD, PUNASED LIPUD Snorkeldajatele: KUIDAS PEATADA VAIKSED SURMAD, Snorgeldamise RÕÕM