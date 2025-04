Canon EOS R5 Mk II kaamera ülevaade

See seade on toonud kaasa olulisi uuendusi Canoni lipulaeva mudelisse, ütleb NIRUPAM NIGAM, kes on seda vee all läbi teinud ja kõik siin fotod teinud. Nigam on USA-s asuva Underwater Photography Guide'i peatoimetaja ja Bluewater Photo president

Viimase nelja aasta jooksul pole Canoni R5 populaarsus lakanud. Selle murrangulise kaamera järglane on Canon EOS R5 Mk II. Võrreldes R1-ga peame R5 Mk II Canoni omaks tõsi lipulaevkaamera tänu oma suuremale lugemiskiirusele, täiustatud automaatse teravustamise süsteemile ja 8K/60p RAW-videosalvestustele.

Tundub, et Canon R9 Mk II-l on (peaaegu) kõik, millel puudub ainult A5 III globaalne katikusüsteem. Kindlasti on veealuse pildistamise jaoks need täiustused päris põnevad. Lõppude lõpuks on R5 II esimene peeglita kaamera, mida oleme kasutanud ja mis jälgis järjekindlalt ja edukalt kalu, merilõvisid ja kõike nende vahel.

Kas need täiustused on piisavalt olulised, et õigustada uuendamist? Canon R5 Mk II vastu lülitumine on ilmselge otsus, kui olete omast kinni hoidnud DSLR Canon 5D Mark IV. Kui pildistate praegu vee all Canon EOS R5-ga, mis on üks maailma populaarsemaid allveekaameraid, peate R5 Mk II versioonile üleminekul rohkem tähelepanu pöörama.

Kõik muudatused näevad paberil suurepärased välja. Kuid R5 Mk II testimine ühe veealuse korpusega, mis alles hakkab turule jõudma, on ainus viis kindlaks teha, kas need uuendused on selles valdkonnas sama tähelepanuväärsed või mitte.

Testisime R5 Mk II-d Ikelite korpuses Port Hardys, Briti Columbias veealuse fotograafia töötoa ajal. Isegi kehvemates sukeldumistingimustes andis see suurepäraseid tulemusi. Bluewater Photo, Bluewater Travel ja UB Diving toetasid seda arvustust.

Kapuutsiga nudiharu pildistatud kaameraga Canon EOS R5 Mk II Ikelite korpuses ja Canoni 8–15 mm kalasilmobjektiiviga (f/22, 1/160th, ISO 200)

Canon R5 Mark II tehnilised andmed

Uus 45-megapiksline täiskaader tagant valgustatud virnastatud CMOS-sensor

RF objektiivi kinnitus

DIGIC X protsessor koos DIGIC Acceleratori kaasprotsessoriga

30 kaadrit sekundis RAW sarivõttega pildistamine elektroonilises katiku režiimis

1/250 mehaaniline välklambi sünkroonimiskiirus, 1/160 elektrooniline välklambi sünkroonimiskiirus

Eelsarivõtte režiim

Uued Dual Pixel Intelligent AF ja AF režiimid: Action Priority, täiustatud Canon Eye Control AF

Täiustatud kehasisene pildistabilisaator

8K/60p ja 4K/120p videosalvestus

RAW ja C-Log2 salvestusvõimalus

Kaks kaardipesa: CFexpress Type B ja UHS-II

5.76 miljoni punktiga OLED elektrooniline pildiotsija

LP-E6P aku täiustatud väljundvõimsusega

Mõõdud: 138.5 101.2 x x 93.5mm

Kaal: 746g

Soovitatav jaehind: 4,299 dollarit (3,300 naela)

Klassikaline külmavee rifistseen, mis on pildistatud kaameraga Canon R5 Mark II. Autofookus oli erakordne – isegi hämaras (f/11, 1/50th, ISO 400)

EOS R5 Mk II vs EOS R5

Esmapilgul on kaks Canoni kaamerat suhteliselt sarnased, neil on sarnased mõõtmed ja juhtnupud ning 45 MP sensor. Kered on aga piisavalt erinevad, et iga kaamera nõuab kordumatut veealune korpus.

Võrreldes kahte kaamerat, leiame, et kõige muljetavaldavamate uuenduste hulka kuuluvad uus automaatse teravustamise süsteem, silmade liikumise kontrolliga AF, uus virnastatud andur koos sarivõtte ja kiirema lugemiskiirusega, kiirem 8K video kaadrisagedus ja C-Log2 salvestus.

Kui algsel R5-l on suurepärane autofookus, siis kui soovite pildistada maailma parima süsteemiga, võib Mk II olla parim valik. Kui teile meeldib rohkem videoid teha ega kasuta veel Canon EOS R5, kaaluge Mk II uskumatuid tehnilisi omadusi.

Peame ootama, et teada saada, kas Mk II uued veealused korpused ühilduvad jahutusaku käepidemega, nii et seni jääb R5 C mõne jaoks atraktiivsemaks.

R5 Mk II üks suurimaid eeliseid võrreldes R5-ga on see, et vees leiduvad osakesed ajavad teie pideva automaatse teravustamise servojälgimise väiksema tõenäosusega sassi.

Peamised omadused

Tugeva uute funktsioonide komplektiga, mis näevad paberil head välja, analüüsime Canon EOS R5 Mk II põhifunktsioone, sealhulgas seda, mis need on, mida nad on mõeldud saavutama ja kas need on meie veealuse fotograafia välitestide funktsionaalsed täiustused.

Canon EOS R5 Mk II

Täiustatud lugemiskiirus

Veealuse fotograafia uusim suundumus on kiiremate lugemiskiiruste saavutamine, mille on tekitanud sellised uuendused nagu Sony globaalne katik koos Sony a9 III-ga.

Kuigi R5 Mk II-l ei ole globaalset katikut, kompenseerib see tänu DIGIC Acceleratori kaasprotsessorile kiire andmeedastusega andurilt protsessorile. Selle kiiruse oluline komponent on selle uus 45-megapiksline virnastatud andur.

See täiustatud andur vähendab märkimisväärselt rulluva katiku efekti, mille tulemuseks on kiirelt liikuvate objektide teravamad pildid elektroonilise katiku kasutamisel ja videomaterjali moonutuste vähendamine. Meie allveekatsetes oli isegi käeshoitav video märkimisväärselt stabiilne.

Virnastatud sensori eeliseks on ka kaamera muljetavaldav sarivõtte võimalus – RAW-vormingus kuni 30 kaadrit sekundis. 45-megapikslise kaamera puhul on see tähelepanuväärne.

Kui strobe kasutavad veealused fotograafid ei pruugi alati nii suuri kiirusi vajada, siis Mk II suudab strobidega sünkroonida isegi elektroonilises katikurežiimis (sünkroonimiskiirus on piiratud 1/160 s). Kiiresti taaskasutatavate strobode (nt Sea & Sea YS-D3 Duo või Marelux Apollo III) kasutamine muudab kiirete objektide jäädvustamise pimedas vees hõlpsamini saavutatavaks isegi väiksema strobovõimsusega.

Kuid nagu ka teiste virnastatud sensoriga kaamerate puhul, nagu Nikon Z8 või Z6 III, võib dünaamilises vahemikus olla lisakiiruse osas väike kompromiss.

Petapiksli esialgsed testid näitavad, et R5 Mk II näitab pisut rohkem müra võrreldes algse R5-ga, kuigi meie veealuste võtete ajal oli erinevus vaevumärgatav. See ei valmista enamikule fotograafidele muret, kuigi sageli väga suure dünaamilise ulatusega stseene pildistavad (nt lainurkvõtted koos päikesesaadetega) võivad eelistada jääda originaalse R5 juurde.

Sellegipoolest on Mk II teiste tippmudelite, nagu Nikon Z8, Sony a9 III ja Nikon Z6 III seas isegi päikesepallide jaoks oma koht.

Kuigi Canon R5 Mk II andur on virnastatud, toodab see siiski suurepärast professionaalset pildikvaliteeti. See pilt näitab anduriga võimalikku dünaamilist ulatust (f/22, 1/250th, ISO 200)

Maailma parim autofookussüsteem

EOS R5 Mk II on vaieldamatult turule toonud parima automaatse teravustamise süsteemi. Kuigi Canoni Dual Pixel autofookus on juba kõrgelt hinnatud – sageli võrreldes Sony objekti tuvastamise automaatse teravustamise jälgimisega –, toob see uus iteratsioon veelgi rohkem uuendusi.

Kõige olulisem edasiminek allveefotograafide jaoks on Mk II võime ignoreerida objekte, mis mööduvad jälgitava objekti eest. Sellest on palju abi mitme kala või liikuvate objektide pildistamisel.

Meie sukeldumiste ajal Vaikse ookeani loodeosa häguses vetes, kus osakesi oli ohtralt, püsis kaamera järjekindlalt ja probleemideta soovitud objektil lukustatuna. Veelgi enam, kui panime kaamera laia automaatse teravustamise alaga automaatse teravustamise servo sisse, polnud tal probleeme kalade ja merilõvide tuvastamise ja jälgimisega.

Canoni silmakontrolliga autofookus, mis ilmus esmakordselt mudelil R3, on olemas ka mudelil R5 Mk II. See funktsioon võimaldab teil fookuspunkti lihtsalt objekti vaadates liigutada. Kahjuks ei tööta see tehnoloogia sukeldumismaski või suurendatud pildiotsija kasutamisel piisavalt hästi, et olla allveefotograafidele kasulik.

R5 Mk II-l polnud probleeme nende kiirete tähemerilõvidega (f/13, 1/250th, ISO 320) fookuse saavutamisega)

8K video täiustused ja salvestusvõimalus

Canon tutvustas algse R8 väljalaskmisega 5K videosalvestust peeglita kaameras. Nüüd on see tehnoloogiale üles ehitatud, pakkudes Mk II-l 8K videot kiirusega kuni 60 kaadrit sekundis, pannes selle samale tasemele mudelitega nagu Nikon Z8 ja Z9.

Mk II pakub ka täiustatud kehasisest pildistabilisaatorit, muutes käeshoitava veealuse video palju sujuvamaks, nagu on näidatud meie testimise käigus jäädvustatud videotes.

8K eraldusvõimega video jäädvustamine pakub lisapaindlikkust, eriti makropiltide pildistajatele, kes saavad kärpida 4K-ni, et saada tihedamat kadreerimist või täiendavat b-rolli. Mk II suudab salvestada ka kuni 120 kaadrit sekundis 4K-s, mis sobib suurepäraselt aegluubis võtete tegemiseks ja lisa stabiliseerimiseks.

Lisaks toetab see RAW-video salvestamist ja uut C-Log2 profiili. Logiprofiilid jäädvustavad eredate ja varjude kohta rohkem detaile, pakkudes suuremat dünaamilist ulatust ja muutmise paindlikkust. Kui RAW-video on tavaliselt reserveeritud tipptasemel produktsioonivõtetele, on C-Log2 profiil paljude videograafide jaoks väärtuslik tööriist.

Ülekuumenemise mure

Mure tekitas originaalse Canon R5 kalduvuse üle kuumeneda kõrge eraldusvõime ja kaadrisagedusega salvestamisel. Meie esialgsetes testides võis R5 20K või 8K/4p video salvestamisel vastu pidada vaid umbes 120 minutit. Püsivaravärskendus parandas seda hiljem ja Canon R5C kavandati nende probleemide kõrvaldamiseks täiustatud jahutusega.

Mk II-l on valikuline jahutustarviku käepide, kuigi pole selge, kas veealused korpused seda toetavad. Kuigi me ei teinud selle ülevaatuse ajal täielikku ülekuumenemise testi, ei kuumene Mk II ühelgi meie sukeldumisel 4K/60p videot filmides üle.

Veealused korpused

Nagu nii populaarse kaamera väljalaskmisel oodata oli, pakuvad tipptootjad veealuseid korpuseid. Nauticami anodeeritud alumiiniumist seade, samuti Marelux ja Ikelite R5 Mk II polükarbonaadist korpus, on saadaval Bluewater Photo'is ja varsti tuleb kindlasti rohkem korpuseid.

Ikelite Canon R5 Mk II veealune korpus

Veealused läätsed

Veealused pildistamise objektid on sama mitmekesised kui neid pildistavad fotograafid, mistõttu on vaja objektiive. Olenemata sellest, kas teile meeldib makro- ja supermakro, eelistate jäädvustada suuremaid loomi ja maastikke või soovite oma piltidele kunstilisemat hõngu anda, leiate oma EOS R5 Mk II-ga sidumiseks ideaalse objektiivi.

Makro

Väikeste või isegi mikroskoopiliste olendite pildistamiseks vee all on vaja makroobjektiivi. Canoni entusiastid suunduvad ühte neist populaarseimad makrofotograafia sihtkohad soovivad oma R5 Mk II-ga kaasa panna ühe Canoni ühilduvatest makroobjektiividest:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: parim häbelike olendite pildistamiseks, võimaldades pikemat töökaugust. Supermakropiltide tegemiseks saate lisada ka makrodioptri. Suurendus on RF-ga võrreldes EF-ga suurem, võimaldades teil jäädvustada fotosid muljetavaldava suhtega 1.4:1. Pange tähele, et Canon RF 100mm sfäärilise aberratsiooni kontrollrõngast ei soovitata veealuseks pildistamiseks.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (koos EF-EOS R-adapteriga): veel üks suurepärane võimalus väikeste, häbelike objektide jäädvustamiseks, kasutades suuremat töökaugust. Makrodioptriga kombineerituna on see ka ülimakropildistamise oluline tööriist.

Canoni RF 85 mm f/2.8 makroobjektiiv: kuigi see võib hea hinnaga tunduda hea valik, on selle automaatne teravustamine vee all praktiliselt kõlbmatu selle üllatavalt aeglaselt liikuva teravustamissilindri tõttu.

Seastar nahk jäädvustatud Canon R5 Mk II ja EOS 100 mm makroobjektiiviga

Soovitatavad märjad dioptrid

Nauticam Super Macro Converter: üks teravamaid ja tugevamaid dioptriid turul, see aitab teil jäädvustada teravaid makro- ja supermakrofotosid. Supermakro jaoks kasutage seda Canoni 100 mm f/2.8 makroobjektiiviga.

Kraken +13 Diopter ja Weefine +13 Diopter: Suurepärased võimalused suure suurendusega – need kaks dioptrit pakuvad Nauticamiga sama kvaliteeti soodsama hinnaga.

Bluewater +7 Diopter: Soovitatav algajatele, Bluewater +7 võib olla väiksema suurendusega, kuid sobib kasutamiseks keskklassi objektiividega ja annab täiendava suurenduse Canoni 100 mm makroobjektiivile. Lugege meie täielikku juhendit veealuste makromärgläätsede kohta.

Lainurk-kalasilm-objektiivid

Jäädvustage ülilaia vaatevälju, kasutades lainurk-kalasilmobjektiivi, mis sobib ideaalselt maailma kõige suurejoonelisemate korallriffide pildistamiseks. Kalasilmobjektiiviga tehtud pilte seostatakse sageli fotode nurkades esinevate moonutustega; see moonutus väheneb aga loomulikult vee all valguse murdumise tõttu.

Canoni EF 8–15 mm f/4L ümmargune kalasilm (koos EF-EOS R-adapteriga): parim valik täiskaader kalasilmobjektiivide jaoks, millel on valikulised vinjetid. Oodake lahedaid, kunstipäraseid 8 mm vinjete ja 15 mm suumimisel vinjetivaba pilte.

Need koondatud anemoonid pildistati Canoni EOS R5 Mk II ja Canoni 8–15 mm kalasilmobjektiiviga

Sirgjoonelised lainurkobjektiivid

Valige sirgjooneline lainurkobjektiiv põneva topograafia või suurte loomade jäädvustamiseks ilma kalasilmaga tekitatud moonutusteta. Sirgjoonelised lainurkobjektiivid sobivad suurepäraselt haidega sukeldumiseks, vaaladega ujumiseks või objektide kaugelt jäädvustamiseks.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: See on meie parim valik lainurkobjektiivi ja EOS R5 sidumiseks tänu selle uskumatule nurgateravusele. See tekitab 14 mm vinjete, seega peaksite seda kasutama nagu 16–35 mm.

Canon EF 16-35 f/2.8 III ülilai suumobjektiiv (koos EF-EOS R-adapteriga): kui teil pole eelarvet, on see suurepärane valik.

Canoni EF 16–35 mm f/2.8L II lainurkobjektiiv (koos EF-EOS R-adapteriga): Canoni täiskaadrite enimmüüdud objektiiv on aastaid olnud, see objektiiv pakub nurgateravust, kiirust ja mõistlikku hinda.

Canoni EF 11–24 mm f/4L ülilainurkobjektiiv (koos EF-EOS R-adapteriga): Turu kõige laiem objektiiv, samas kui kopsakam ja kallim pakub perspektiivi tohutute vrakkide ja ulatuslike riffide pildistamiseks.

Kas Canon R5 Mk II sobib teile?

Kui teie pildistamisel oleks kasu tipptasemel automaatse teravustamise jälgimissüsteemist, on Canon R5 Mk II turu parim, mis võimaldab pildistada oma objekti, ignoreerides samal ajal vaatehäireid.

Punane Iiri lord pildistatud kaameraga Canon EOS R5 Mk II Ikelite korpuses (f/11, 1/50th, ISO 400)

Videograafid, kes otsivad suurepärast eraldusvõimet 8k video ja 60 kaadrit sekundis, leiavad, et EOS R5 Mk II sobib ideaalselt (eeldusel, et see peab vastu ülekuumenemise katsetele).

Lõpptulemus? Kui otsite parimat Canoni kaamerat, mida saate veealuseks pildistamiseks osta, siis see on see. Otsige üles algne arvustus veealuse fotograafia juhendis.

