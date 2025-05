Nikon Z6III veealune ülevaade

See kaamera on mitmekülgne hübriidkaamera veealuste fotograafide ja videograafide jaoks – ja Nikoni tagasitulek oma tavapärasele kujule, teatab ajakirja peatoimetaja NIRUMPAM NIGAM. Veealune fotograafia Bluewater Photo giid ja president, kes tegi kõik siinsed fotod

Nikoni Z6III täiskaader peegelkaamera ühendab endas täiustatud tehnoloogia ligipääsetavate funktsioonidega, pakkudes võimsat, kuid kasutajasõbralikku kogemust. See sobib eriti hästi Nikoni peegelkaamerate kasutajatele, kes kaaluvad üleminekut peegelkaamerale, kuna see pakub uuendusi autofookuse, pildistabilisaatori ja videosalvestuse osas – kõik olulised täiustused on päritud... Nikoni Z9 ja Z8 seeria.

Z6III uhkeldab sellega, mida reklaamitakse kui "maailma esimest osaliselt virnastatud CMOS-sensorit", mis on loodud töötlemiskiiruse suurendamiseks ja rulluva katiku efekti minimeerimiseks.

Hiljutised sensoritestid näitavad aga madalamate ISO-väärtuste korral dünaamilise ulatuse väikest vähenemist võrreldes Z6II-ga, mis võib mõnele fotograafile muret tekitada. Veealused pildistajad, eriti need, kes pildistavad suure kontrastsusega lainurkstseene (näiteks „päikesepalle“), võivad seda äärmuslikel juhtudel märgata.

Me viisime Z6III põhjaliku testimise läbi Ikelite Z6III veealuses korpuses sukeldumise ajal. lemmik kohalikud sukeldumiskohad lõunaosas California, nihutades dünaamilise ulatuse piire, et demonstreerida kaamera toimivust valdkonnas, kus seda on kõige rohkem kritiseeritud. Tänan Dave'i Diving Catalinast selle arvustuse toetamise eest – vaadake tema uut veoautot Avaloni sukeldumispargis!

Ikelite korpuses oleva Nikon Z6III ja Canoni 8-15 mm kalasilmobjektiiviga (f/16, 1/160, ISO 100) jäädvustatud suure dünaamilise ulatusega pruunvetikametsa stseen.)

Nikon Z6 III põhispetsifikatsioonid

24.5 MP täiskaader osaliselt virnastatud CMOS-sensor

Viieteljeline sisseehitatud pildistabilisaator (kuni kaheksa astet)

EXPEED 7 protsessor kiirema jõudluse tagamiseks

Z-objektiivi kinnitus (ühildub F-kinnitusega objektiivide ja FTZ-adapteriga)

14 kaadrit sekundis sarivõte mehaanilise katikuga ja 20 kaadrit sekundis elektroonilise katikuga

6K/30p, 5.4K/60p ja 4K/60p ülediskreetitud videosalvestus

N-Logi, N-RAW ja ProResRAW salvestus

Täissuuruses HDMI 2.1 pistik

1/200 sekundiline sünkroonimiskiirus

Täiustatud autofookus objekti tuvastamise ja jälgimisega

Hämaras valguses autofookuse tundlikkus kuni -10 EV-ni

10.46 astme dünaamiline ulatus ISO 100 juures

Kaks kaardipesa: CFexpress tüüp B ja UHS-II

Mõõtmed: 14 x 10 x 7.5cm

Kaal: 670g

Uue anduri lähemalt uurimine

Sarnase lahutusvõimega kui eelkäijatel on Z6III varustatud Nikoni esimese "osaliselt virnastatud" sensoriga, mille lugemiskiirus on 3.5 korda kiirem kui Z6II-l. Rulluv katik on peaaegu kadunud, mis on eeliseks kiiresti liikuvate objektide, looduse ja muude stseenide jäädvustamisel. veealune fotograafia.

Oodake teravamaid pilte delfiinidest, haidest või purikaladest, kuigi nende kiirus tavaliselt kaamera jõudlust proovile paneb.

Meie dünaamilise ulatuse test näitas dünaamilise ulatuse väikest vähenemist, kuid enamik veealuseid fotograafe seda ei märkaks. Sellel fotol oleks pidanud olema madalam säritus, kuid saime siiski korraliku detailsuse taseme (f/13, 1/30th, ISO 100)

Üks miinus on Z6III oma. vähendatud dünaamiline ulatus madalamate ISO-väärtuste juures. Enamikus valgustingimustes fotograafid seda tõenäoliselt ei märkaks. Paljud veealused keskkonnad nõuavad aga võimalikult suurt dünaamilist ulatust.

Meie testimine jõudis järeldusele, et õigesti säritatud fotol on dünaamilise ulatuse kadu raske märgata; ülesäritatud fotol (üle) taastamine oli veidi keerulisem kui Nikon Z6 või Z6II puhul. Meie arvates soodustab see pigem õigete fototehnikate kasutamist kui on kaamera puudus.

Nikon Z6 III jäädvustas selles stseenis nii valguskiiri kui ka detaile varjudes paksu vetikavõra all. Pildistatud Ikelite Z6III korpusega (f / 13, 1/30 sekundit, ISO 100)

Täiustatud autofookus

Üks Z6III olulisemaid täiustusi on autofookus. Kuigi Z6-l ja Z6II-l olid head autofookuse süsteemid, jäid nad sageli maha konkurentidest, nagu Sony ja Canon. Kuna Z6III kasutab sama autofookuse süsteemi nagu Nikoni lipulaevadel Z8 ja Z9, on jälgimine ja objekti tuvastamine palju kiirem ja täpsem.

Veealuse testimise ajal tuleks väikestele või kiiresti liikuvatele objektidele, näiteks vees hõljuvale pürosoomile, teravustada avatud vesi (alla) oli kiire ja usaldusväärne, muutes selle veealuse makro- ja tegevusfotograafia jaoks revolutsiooniliseks fotograafia.

Ma ei saa piisavalt rõhutada, kui palju parem on autofookuse süsteem võrreldes Nikon Z6 II omaga. Isegi autofookuse kast on väiksem ja täpsem kui Z6 II-l.

Nikoni Z6III kaamera teeb keerulistes tingimustes, näiteks ..., pildistades kvaliteetsemaid pilte. mustvee sukeldumineSee täpsustase asetab Nikoni taas konkurentsi Sony a7 IV ja Canoni R6 Mark II hinnaklassis 2,500 dollarit (1,911 naela).

Nikon Z6 III autofookus on kiire ja terav – tohutu edasiminek võrreldes originaalsete Nikon Z6 ja Nikon Z 6II-ga. Sellel fotol kasutatud Nikoni 105 mm Z makroobjektiiv on aeglasem kui F-kinnitusega versioon, kuid Z6III autofookus oli enam kui vastuvõetav (f/16, 1/160 sekundit, ISO 100)

Sisseehitatud pildistabilisaator (IBIS)

Z6III viieteljeline IBIS, mis pakub kuni kaheksat astet korrektsiooni, on veel üks oluline esiletõstetav omadus. See võimaldab fotograafidel pildistada pikema säriajaga, ilma et kaamera rappumine tekitaks liikumisest tingitud hägusust.

See on eriti kasulik veealuste fotograafide jaoks, kes pildistavad hämaras, kus on vaja kõrgemaid ISO-väärtusi või tingimustes, kus pikemad säriajad aitavad jäädvustada rohkem ümbritsevat valgust dramaatiliste lainurkvõtete tegemiseks.

Meie katsete ajal pruunvetikametsades Catalina Island, suutsime jäädvustada teravaid ja hägususeta pilte 1/30 sekundiga – see on tunnistus Z6III IBIS-võimekusest. Veealuste videograafide jaoks muudab see stabiliseerimine käeshoitava filmimise palju sujuvamaks, pakkudes kvaliteetset filmimaterjali.

Kelpmetsa võra all pole palju ümbritsevat valgust. Z6III täiustatud sisseehitatud pildistabilisaator võimaldas mul vähendada säriaega 1/30 sekundini ilma kaamera rappumisest tingitud liikumisest tingitud hägususeta (f/13, 1/30, ISO 100)

Kaamera tagantvaade

Kategooria juhtivad videofunktsioonid

Nikoni Z6III särab ka videote osas. See toetab 6K/30p ja 4K/60p ülediskreeditud videosalvestust ning pakub N-Log, N_RAW ja ProRes RAW vormingute valikuid. See paindlikkus sobib ideaalselt tipptasemel videote tootmiseks ning võimalus filmida 4K/60p resolutsiooniga ilma kärpimiseta muudab selle konkurentsivõimeliseks valikuks keskmise hinnaklassi täiskaaderkaamerate jaoks.

Kuigi Nikonil on sügavamates veealustes tingimustes käsitsi valge tasakaalu seadistamisega ajalooliselt raskusi olnud, suutsime sukeldumiste ajal kuni 18 meetri sügavusel saavutada kindlaid tulemusi. Kuigi värvid ei vasta ikka veel päris Sony või Canoni kaamerate omadele, on Nikon selles vallas märkimisväärselt paranenud.

Kahtlemata kavatseb Nikon pärast REDi omandamist lähitulevikus keskenduda videoinnovatsioonile.

Veealused korpused

Tänu Nikoni Z-seeria kaamerate populaarsusele on mitmed tippbrändid juba välja andnud Z6III korpused, sealhulgas anodeeritud alumiiniumist korpuse. Nauticam Nikon Z6III veealune korpus ja polükarbonaat Ikelite Nikon Z6III veealune korpus.

Ikelite korpus, mida me oma testides kasutasime, on eriti tähelepanuväärne oma kasutajasõbralike juhtnuppude, uuendatud valikuketta disaini poolest, mis muudab kasutamise kinnastega hõlpsamini võimalikuks, ning sisseehitatud laadimis- ja andmeedastusava poolest. Ootame peatselt uusi tooteid ka teistelt suurematelt tootjatelt, näiteks Marelux, Isotta ja aquatica.

Ikelite Nikon Z6III veealune korpus Catalina saarel

Soovitatavad veealused objektiivid

Z6III mitmekülgsus laieneb ka objektiivide ühilduvusele, pakkudes nii Z- kui ka F-kinnitusega objektiive (läbi Nikoni FTZ-adapter) toimivad vee all erakordselt hästi. Siin on mõned parimad valikud:

Makroobjektiivid:

Nikon Z 105mm f/2.8 makroobjektiivÜks teravamaid makroobjektiive saadaolevatest, kuigi veidi aeglasem kui F-kinnitusega versioon. Tänu täiustatud autofookusele on see minu parim valik makrofotograafiaks. fotograafia.

Nikon F 105mm f/2.8 makroobjektiiv (FTZ-adapteriga): Kiirem, kuid mitte nii terav kui Z-kinnitusega objektiiv. F 105mm sobib ideaalselt häbelike makroobjektiivide lähedalt pildistamiseks tänu suurenenud töökaugusele.

Nikon F 60mm f/2.8 makroobjektiiv (FTZ adapteriga): Lähem teravustamine teeb sellest minu lemmikvaliku mustvee pildistamiseks fotograafia. Samuti saate 154° vaatevälja, kui see on ühendatud Kraken KRL-09s lainurkkonverter.

Nikon Z 105mm makroobjektiivi ja Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100) abil jäädvustatud anemooni suu tekstuurid.)

Lainurkobjektiivid:

Nikoni F 8-15mm kalasilmobjektiiv (FTZ-adapteriga): Minu lemmik kalasilm-objektiiv pakub laia vaatenurka nii lähivõtete kui ka riffide jäädvustamiseks. Ideaalne riffiobjektide värviliste detailide jäädvustamiseks.

Nikon Z 14-30mm sirgjooneline lainurkobjektiiv: Ideaalne kaugemal asuvate objektide, näiteks delfiinide ja haide, teravate nurkadega pildistamiseks. Objektiiviga kasutamisel muutub see kalasilmobjektiiviks. Nauticam FCP-1.

Nikoni 8-15 mm kalasilmobjektiivi ja FTZ-adapteriga ning Nikon Z6III kaameraga (f/14, 1/100, ISO 100) jäädvustatud lainurkstseen.)

Kokkuvõte: Nikoni tagasitulek oma endisele kujule

Nikon Z6III on Nikoni peeglita kaamerate teekonnal oluline samm edasi, pakkudes suurepärast tasakaalu fotode ja videote jäädvustamise funktsioonide vahel. Selle täiustatud autofookus, sisseehitatud pildistabilisaator ja videovõimalused teevad sellest tugeva konkurendi sama hinnaklassi Sony ja Canoni mudelitele.

Veealuste fotograafide ja videograafide jaoks pakub see tööriistu, mis on vajalikud kvaliteetsete ja professionaalsete piltide ja videote jäädvustamiseks isegi keerulistes tingimustes.

Kuigi dünaamilise ulatuse vähenemine on tekitanud mõningaid probleeme InternetisMeie testid näitavad, et see pole enamiku veealuste stsenaariumide puhul takistuseks. Õige särituse korral annab Z6 muljetavaldavaid tulemusi, muutes selle üheks parimaks keskklassi täiskaaderkaameraks turul.

GNikon Z6III kaameraga jäädvustatud orgoonia pehme korallriffi maastik (f/14, 1/100, ISO 100))

Retsensent Nikon Z6III veealune ülevaade 12 Veealune fotograaf ja kalandusteadlane Nirupam Nigam kasvas üles Los Angeleses ja tegeles veealune fotograafia kohalikel Kanalisaartel. Ta omandas Washingtoni Ülikoolis kraadi vee- ja kalandusteadustes ning üldbioloogias ning kõrvaleriala Arktika uuringutes. Pärast Beringi mere ja Vaikse ookeani põhjaosa laevadel kalandusvaatlejana töötamist sai temast ajakirja peatoimetaja. Veealuse fotograafia juhend ja veealuse foto- ja videojaemüüja president Bluewateri fotoVaata tema fotograafia at www.photosfromthesea.com

