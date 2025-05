SeaLife SportDiver S mahutab telefonid 30 meetri kaugusele

SeaLife SportDiver S on uus veealune korpus, mis on loodud nutitelefonide kaitsmiseks kuni standardse harrastussukeldumise sügavuseni 30 m. Eelmisel SportDiveri mudelil põhinev korpus ühildub väidetavalt kõigi iPhone'ide (sh Max suurustega) ja enamiku Android-telefonidega.

SeaLife'ilt on uudsed ka kaks sukeldumislampi (alla).

Polükarbonaadist, roostevabast terasest, kõvaanodeeritud alumiiniumist ja optilise kvaliteediga klaasist valmistatud SportDiver S korpus kaalub 641 g ja pakub vee all olles peaaegu neutraalset ujuvust, olenevalt sees olevast telefonist.

SportDiver S-il on vedru ja kummist haardeavad, mis hoiavad erineva suurusega nutitelefone kindlalt paigal ja pakuvad täiendavat põrutuskaitset. Korpus ühendub telefoniga automaatselt Bluetooth Low Energy (LE) 5 juhtmevaba tehnoloogia abil.

Tootja sõnul peaks käsitsemine olema lihtne isegi kinnastega

Suur katiku hoob ja tagumised juhtnupud on loodud nii, et neid oleks lihtne kasutada isegi sukeldumiskindaid kandes, ütleb ta. Scubapro, mis levitab SeaLife'i tooteid Ühendkuningriigis ja Euroopas. See võimaldab juhtida kaamera seadeid, näiteks foto/video, suum, särituse reguleerimine, automaatne/käsitsi teravustamine, valge tasakaal, objektiivi valik ja RAW/JPEG-režiim.

Sisemus peaks kaitsma tundlikke komponente ja elektroonikat kahjustuste eest, kui pärast sukeldumist ukse avamisel veepiisad sisse peaksid sattuma. Udu vältimiseks saab kasutada SL911 Moisture Muncher kapslit.

Paigaldatud on veesensorid ja alarmid

Korpusel on kaks lekkealarmi, mis näitavad sisemist niiskust ja jälgivad sisemist vaakumrõhku. Sukeldumiseelne rõhutest annab ekraanile hoiatuse, kui veekindlus peaks halvenema.

Vajadusel saab sukeldumise ajal lisada või eemaldada valikulise värvikorrektsioonifiltri ning saadaval on ka valikulised objektiivid ja 52 mm/67 mm objektiivikinnitus. SportDiver S korpusega on kaasas SeaLife SportDiver kaamerarakendus iOS-ile ja Androidile.

Seadet saab laiendada veealuse Sea Dragoni abil. foto-videotuled ja lainurk-/makroobjektiivid. SportDiver S-il on lisatarvikute kinnitusriba koos kolme standardse 1⁄4-20 statiivikinnitusega.

Lisatarvikute kinnitusriba

Väidetavalt sobib uus korpus enamiku nutitelefonidega (Tobias Friedrich)

SportDiver S-i toiteallikaks on kaks AAA-patareid, mis väidetavalt suudavad tagada enam kui 50-tunnise pideva tööaja. Korpuse välismõõtmed on 21.3 x 12.57 x 5.48 cm ja sisemised mõõtmed 16.5 x 8 x 0.97 cm, kuid telefonimudeli ühilduvust saab kontrollida... sobivuse juhend SeaLife'i veebilehel.

Võrreldes olemasoleva suurema ja raskema SeaLife SportDiver Ultraga on sellel mudelil 130 m sügavuspiirang, punane filter ja seitse lisatarvikute kinnitust. Sealife SportDiverSi hind on 249 naela.

SeaLife Sea Dragon minituled

SeaLife Sea Dragon Mini 1600 sukeldumislamp

SeaLife'ilt on uudsed ka kaks sukeldumislampi, Sea Dragon Mini 1600- ja 1200-luumenilise Power Kit versioonina.

Kompaktne Sea Dragon Mini 1600 on sukeldumissügavuseks kuni 100 m ja kasutab Luminus SFT-40 LED-i. See on loodud ühendama heleduse kitsa pika ulatusega valgusvihuga (4.5° vee all), mis muudab selle sobivaks kaugvaatluseks ja mereelustiku tutvustamiseks teistele sukeldujatele.

Lambil on anodeeritud alumiiniumkorpus ja see on loodud ühe käega kasutamiseks viie režiimi – täisvõimsus, poolvõimsus, veerandvõimsus, 1-sekundiline vilkumine ja SOS – vahel vahetades.

Komplektis on 18650 3500mAh liitiumioonaku ja USB-akulaadija. Aku peaks täisvõimsusel pakkuma 1-tunnist tööaega. Akul on laadimisnäidik ja ohutusventiil rõhu tekkimise vähendamiseks aku kahjustumise korral. Mini 1600 maksab 180 naela.

Sea Dragon Mini 1200 toitekomplekti hind on 160 naela. See kasutab samuti Luminus SFT-40 LED-i ja pakub kitsast, fokuseeritud valgusvihku 6° veealuse valgusvihu nurgaga. Aku on 18650 2600mAh seade, kuid 108mAh akuga on täisvõimsusel võimalik saavutada 3500 minutit tööaega.

