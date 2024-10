16 u/w lähivõtted: millise valiksite teie?

Aasta lähivõttefotograafi (CUPOTY) metsloomade konkursi iga-aastasel lähivõttefotograafil (CUPOTY) konkursil osaleb 25 kohtunikku. Nüüd on avalikustatud 16 pilti, mis võistlevad veealuse kategoorias.

Kohtunike hulka kuuluvad professionaalsed fotograafid, ajakiri toimetajad, looduskaitsjad ja autorid. Kulus umbes 20 tundi Zoomi kõnesid, et kokku leppida, millised 11,681 kategooriasse sisestatud 11 2024 lähivõtte-, makro- ja mikrofotost peaksid pääsema edasi XNUMX. aasta konkursi lõppjärgusse.

100 parimat pilti ning kategooria- ja üldvõitjad selguvad alles jaanuaris. 16 veealust pilti on siin näidatud fotograafi tähestikulises järjekorras.

Nautilus (Luis Arpa)

Uudishimulik manatee (Remuna Beca)

Sinine lint (Pietro Cremone)

Kardinalkala (Laszlo Foldi)

Armasta, mitte sõda (Juri Ivanov)

Kõik on korras (Gabriel Jensen)

Puhkeaeg (Kyungshin Kim)

Hoides kinni (Ofek Liepaz)

Matš (Ferenc Lorincz)

Goby munad (Saeed Rashid)

Kaheksajalg Pudel (Saeed Rashid)

Söök (Domenico Roscigno)

Kapuutsiga nudis (Brian Skjerven)

Sümbioos merekäsnas (Jenny Slack)

Potballied merihobune (Daniel Sly)

10 kategooriat peale veealuse on loomad, ämblikulaadsed, liblikad ja kiilid, seened, putukad, intiimne maastik, selgrootute portree, taimed, stuudiokunst ja alla 18-aastastele noored. Mõned neist kategooriatest võivad sisaldada ka veealune fotograafia.

Peaauhind on 2,500 naela raha ja karikas ning iga kategooria võitja saab 250 naela (Aasta noor lähivõttefotograaf saab 700 naelast Sigma objektiivi ja trofee) koos muude auhindadega.

CUPOTY, mille 2018. aastal Ühendkuningriigis asutasid Tracy ja Dan Calder, et paljastada maailma varjatud ime, võib väita, et see on oma ala suurim võistlus. Seda toetab uudiskiri ja see korraldab kogu novembri jooksul temaatilise väljakutse. Uuri rohkem CUPOTY 6 kohta veebisaidil.

