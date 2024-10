Mõne jaoks on õnne: 13. Ocean Art fotokonkurss algab

13. korda toimuv veealune ookeanikunst foto Los Angeleses asuv korraldaja võistlus on nüüd avatud ja auhinna koguväärtus on 60,000 46,850 USA dollarit (c XNUMX XNUMX naela). Veealune fotograafia Guide (UPG) ütleb, et see on endiselt üks maailma suurimaid ja prestiižsemaid selliseid üritusi.

Võistlustöid saab vastu võtta kuni selle aasta 30. novembrini (kaasa arvatud) ning võitjad kuulutatakse välja jaanuari alguses.

Konkurss on suunatud kõigile, alates amatöör- kuni professionaalsete fotofotograafideni üle kogu maailma, kus on võimalus osaleda 14 kategoorias, et tagada fotograafia distsipliini ja kaameratüüpide kõigi aspektide kaasamine.

Cutie Guardian, teine ​​koht eelmise aasta Nudibranchsi kategoorias, autor Yen-po Huang

Populaarsed kategooriad hõlmavad lainurk-, makro- ja mereelu käitumist koos kolme vastava kompaktkaamerakategooriaga. Spetsialiseerunud on mustvalge, mereelu portree, külm/parasvöötme vesi, mustvesi, veealune kaitse ja nudioksad.

Veealune mood ja veealune digitaalne Kunstikategooriad pakuvad kahte lisakategooriat, mis pakuvad osalejatele täielikku vabadust järeltöötluses.

Veealune digitaalne Kunst, teine ​​koht Ice-Cream Nudis, autor Francisco Sedano Vera

Korduvate võistluskohtunike hulka kuuluvad allveefotograafid Tony Wu, Marty Snyderman ja Mark Strickland ning uueks täienduseks on Ipah Uid Lynn. UPG kirjeldab teda kui "tõusvat tähte Malaisia ​​allveefotograafi, kes toob meie võistlusele uue vaatenurga valdkonnas, mis võib kasu saada naiste suuremast esindatusest".

Ocean Art auhindu pakuvad mitmed sukeldumiskeskused, live-lauad ja foto-käigukastide tootjad puhkuse ja varustuse näol. Iga kategooria võitjad saavad järjestada auhindu, mida nad soovivad saada, mistõttu on tõenäolisem, et edukad võistlejad sobivad täpselt.

Lisateavet sisenemise kohta Ookeani kunst 2024 võistlus UPG veebisaidil.

Samuti Divernetis: Tehisintellektiga MITTE Ahvida: OOKEANI KUNSTI AUHIND 'PUHAS FOTOGRAAFIA', KAHEKALAJAEMA ESITAB OOKEANI KUNSTIKONKURSIL, OOKEANIKUNSTI VÕISTLUSEL PAISTAS SILMA HAUGI VÕITLUS, KAHEKALAJASE SELFI KÜHVID OOKEENI KUNSTI bassein