Allveefotograafia meistrid nimega

Täna (2024. jaanuaril) kuulutati välja 80,000. aasta DPG Masters Underwater Imaging Competition võitjad, kes võivad omavahel jagada 31 XNUMX USA dollari väärtuses auhindu.

Iga-aastane konkurss on mõeldud piltidele ja lühifilmidele ning USA-s asuv korraldaja DivePhotoGuide ütleb, et "tuhanded fotograafid ja filmitegijad kümnetest riikidest" postitasid kaheksa pildi ja ühe video kategooriasse.

Võistlustöid hindas kuuest allveefotograafist koosnev žürii: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad ja Andy Sallmon. Väidetavalt annetatakse 15 protsenti sisseastumismaksudest otse merekaitsemeetmetele

DPG Grand Master 2024 oli Kanada videograaf Eiko Jones, kelle film Journey öeldi, et ta on "hiilgavalt jäädvustanud" lõhe dramaatilist elutsüklit Kanada jõgedes ja võitis lühifilmide kategoorias esikoha.

Jonesi pikemate jadade koostamisest Jõe südamelöögid, ütles filmitegija: "Minu eesmärk selle lühifilmi loomisel on näidata uskumatut teekonda, mille Vancouveri saare Campbelli ja Quinsam Riversi lõhe oma elutsükli lõpule viivad.

"See on triumf vastaste ja takistuste üle, mis on kestnud aastatuhandeid Briti Columbia ja USA rannikul."

(Pilditud kaameraga Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, Aquatica & Nauticami korpused, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe ja Keldani videotuled).

Allpool on teiste kategooriate kuld- ja hõbekanded (välja arvatud kuld ainult portfellis):

Traditsiooniline / kuldne:

Mobula Dance autor Vanessa Mignon (Austraalia)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon oli Bajas California, Mehhiko, lootes olla tunnistajaks oma kuulsale mobula kiirte agregatsioonile. «Olime näinud lahel üksikuid rühmitusi rändamas, kuid madalas vees polnud nähtavus kuigi suur. Seega otsustasime suunduda merele, otsides sügavamat ja sinisemat vett.

"Peatult nägime seda, mida lootsime: veest välja hüppavaid mobulasid. Hüppasime sisse ja leidsime üheskoos ringi tiirleva ja ujuva tiheda mobulapalli, ilusa hüpnootilise tantsu.

"Olen tunnistajaks sellistele suurtele kogunemistele nagu Bajas California teatud aastaaegadel võiks arvata, et mobula kiirtega läheb hästi. Kahjuks näitab IUCNi punane nimekiri, et üldine elanikkond väheneb, ja loetleb need hämmastavad kiired haavatavateks.

(Pilditud kaameraga Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticami korpus. f/4, 1/500th, ISO 500)

Traditsiooniline / hõbe:

The Dark Side autor Renata Romeo (Itaalia)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Pilt on tehtud Egiptuses Marsa Alamis. "Kontrollsukeldumise lõpus, kui tegin oma rühmaga ohutuspeatuse paadi all, vaatasin sukeldujate ümber, rifi lähedal ja liivases põhjas," räägib Romeo. «Nägin midagi keskvees ujumas ja ei tundnud alguses ära, mis see oli.

«Jõudsin sellele lähemale ja üllatuseks nägin, et see on pantritorpeedo! See oli esimene kord 15 aasta jooksul, kui nägin torpeedot nii kaugel liivast, mitte põhjas ujumas. Tavaliselt jäävad nad põhja ja katavad end päevasel ajal kamuflaažiks liivaga.

"Kohandasin kiiresti oma strobe ja kaamera sätteid, sest torpeedo liikus kiiresti ja mul oli täpselt nii palju ruumi, et end selle alla suruda, et paar pilti teha, enne kui see kiiresti sügavamasse vette ujus. Lõpuks ometi sain näha tema "teispoolt"!"

(Pilditud kaameraga Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, Easydive Leo3wi korpus, kaks Inon Z-330 strobe. f/11, 1/200th, ISO 200)

Makro / kuld:

Werefish autor Andrea Michelutti (Itaalia)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Oli sügavalt liigutav olla tunnistajaks stseeni, kus skorpionkala õgib sisalikukala,“ ütleb Michelutti selle foto kohta, mis on tehtud Anilaos, Batangas Filipiinidel.

"Lasu saamiseks keskendumine ei olnud lihtne. Kaader tabab teravat kontrasti looduse ilu ja selle karmi reaalsuse vahel. Snooti kasutati minu stroobi valguse koondamiseks, hoides tausta tumeda ja pealetükkimatuna.

(Pilditud Sony RX100 Mark VII, Marelux korpusega, Inon Z-330 strobobiga, Snooty Optical Snootiga. f/11, 1/500th, ISO 100)

Makro / hõbe:

Wen Chou Wu (Taiwan) The Little Devil In the Mouth

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

"Usun, et enamik sukeldujaid on keelt söövat täi sotsiaalmeedias näinud," ütleb Wen, kes pildistas Taiwani kirdeosas. “See liigub lõpuste kaudu kala suhu, asendades lõpuks keele ja muutudes kala osaks.

Ühel päeval 2024. aasta augustis, kui tegin 5-meetrist ohutuspeatust, märkasin ühes augus peituvat blennyt ja tegin aja veetmiseks paar fotot. Ma ei leidnud pildistamise ajal blenny kohta midagi ebanormaalset, kuid kui vaatasin oma fotosid arvuti hiljem märkasin, et sellel oli ka "väike koletis" suus!

"Arvasin, et keelt sööv täi piinab kalu, kuid näis, et nad elavad koos üsna harmooniliselt, mistõttu see foto ühtaegu nii armas kui ka rahutust tekitav.”

(Pilditud kaameraga Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, AOI korpus, AOI +15 makrodioptrid, kaks SUPE D-Pro strobodi. f/18, 1/160th, ISO 100)

Lainurk / kuldne:

Massimo Zannini "Donatello mahuti" (Itaalia)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora Apuani Alpides Toscanas, üks Itaalia kuulsatest Carrara marmorikarjääridest, pakub areenilaadset tausta imelisele Itaalia alpivesilikule (Ihtüosaura alpestrisapuana),” ütleb Zannini.

"Kuigi karjäär toodab endiselt tuntud valget ja sinakashalli marmorit, välditakse kaevandamist looduslikust basseinist, kus pesitseb nende värviliste vesilaste koloonia – see on südantsoojendav näide haavatava liigi kaitsmisest."

(Pilditud Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticami korpusega, kahe SUPE D-Pro strobiga. f/14, 1/200th, ISO 125)

Lainurk / hõbedane:

Big Baby, Brittany Ilardi (USA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"See on tõesti väga suur laps!" ütleb Ilardi. "Mitte midagi peale naeratuse pärast ujumist selle eriti uudishimuliku küürvasikaga Prantsuse Polüneesia kristallselgetes vetes. Talvel on Polüneesia saared täis rändavaid vaalu, kes tulevad sigima ja oma lapsi kasvatama.

„Sel konkreetsel päeval oli meil uskumatult vedanud, et leidsime vaid viis minutit pärast paadi vettelaskmist ema ja vasika. Libisesime vette ja meid tervitas see uudishimulik noor emane, kes kindlasti ei teadnud isikliku ruumi tähendust. Ta ujus minu ümber ringe, tuli ikka ja jälle lähedale, et öelda "tere", kuni ema otsustas, et on aeg minna.

(Pilditud kaameraga Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, Nauticami korpus, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Üle-alla / kuldne:

Konn, autor Luc Rooman (Belgia)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

"Kahepaiksete külgetõmme on minu jaoks endiselt väga tugev, kuigi nende pildistamine nõuab palju kannatlikkust, kuna nad ei ole üldiselt eriti tahtlikud subjektid," räägib Rooman Antwerpenis tehtud fotost. «Kuid pärast mitu tundi vees viibimist leidus lõpuks konn, kes jäi liiliapadjale paigale.

"Tõepoolest, see tahtis selgelt, et temast pilti tehtaks: iga kord, kui liikusin, et konna erineva nurga alt pildistada, pöördus ta minuga kaasa."

(Pilditud kaameraga Nikon Z7 II + 16–35 mm f/4, Isotta korpus, Subtronic strobid. f/13, 1/200th, ISO 100)

Üle-alla / hõbe:

Pink On Yellow autor Martin Stevens (Ühendkuningriik)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

"Ühendkuningriigis lillelillasid stingermeduusid tavaliselt ei kohta, kuid 2024. aastal ilmus neid suvel ja varasügisel tohutul hulgal edelaosas," ütleb Stevens. Siiski polnud ta veel ühtegi näinud, kuni ühel päeval asuti pildistama ja filmima Cornwallis Falmouthis asuvates mõõnabasseinides.

„Jõudsime randa, et leida sadu meduusid, kes tugevate kaldatuulte tõttu basseinides ujumas ja ujumas. Läksin koju, vahetasin end omaks märg kostüüm, ja seejärel snorgeldasin veepiiril asuvates basseinides, kuhu kogunes palju erkroosasid meduusid. Nad lõid kauni kontrasti kollasele merevetikale, erksatele värvidele tormise halli taeva taustal.

(Pilditud OM-süsteemiga OM-5 + Olympus 7–14mm Pro, Isotta korpus, kaks Sea&Sea YS-D3 II strobodi. f/13, 1/200th, ISO 400)

Kaitse/kuld:

Matthew Mak lämbumine (Kanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak jahtis Mehhikos Magdalena lahes Baja osariigis söödapalli ning see oli meelitanud fregate, vöötjaid ja California merilõvisid. "Merilõvide rühmas oli see isane. Tema kaela oli takerdunud see, mis näis olevat kalavõrgu praht. Vaatamata koefitsientidele nähti teda edukalt jahti pidamas, mõistlikus seisukorras ja mitte kõhnana.

"Kohtusime temaga kahel erineval peibutuspallil, kus ta entusiastlikult tegevusest osa võttis. See oli uskumatult südantlõhestav näha, kuidas ta oli takerdunud, aga ka tähelepanuväärne, kuidas ta ikkagi hakkama sai.

"Meie ookeanidesse koguneb murettekitavalt palju plastijäätmeid ja see pilt tuletab meelde, kuidas see mõjutab elusloodust ja keskkonda. Hoolimata sellest, kuidas loomad võivad kohaneda, peame oma mõju planeedile paremini vähendama, kui tahame selle elanikega harmooniliselt koos eksisteerida.

(Pilditud Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite korpusega. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Looduskaitse / hõbe:

Viimane tindiprits, autor Pasquale Vassallo (Itaalia)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

"Üks minu hiljutistest fotoprojektidest on olnud kalavõrkude mõju dokumenteerimine kohalikule merekeskkonnale," ütleb Vassallo, kes viibis selle võimaluse avanedes Ischia saarel. "Sellel võttel püüab lõksus seepia kogu oma jõuga võrgust vabaneda, laseb välja tindijoa, justkui üritaks hävitada kohutavat lõksu, millesse ta on takerdunud.

“Eriti suvel tulevad seepiad ranniku lähedale, et muneda, kuid suur osa neist püütakse kinni, võttes vähemalt kudemisvõimaluse ära.

"Mõnel kaluril on lubatud rannikul kala püüda ja reeglitest kinni pidada. Teised tegelevad ülepüügiga ja näivad vähe austust keskkonna vastu.

(Pilditud kaameraga Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, Seacami korpus, kaks Seacam 160D strobe. f/22, 1/160, ISO 250)

Mustvesi / kuld:

André Moyo (Prantsusmaa) "Argonaudi tõus"

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

"Määratamatust sügavusest, kus valgus hääbub ja valitseb vaikus, alustab argonaut teekonda pinna poole," ütleb Moyo. „Oma õrna kestaga ümbritsetuna, loodusliku arhitektuuri meistriteosena, tõuseb see salapärase vooluga kaasas.

"Nagu sügavusest triiviv unenägu, kohtab ta hõljuvat lehte, mis on tema eksirännakutel ebatõenäoline kaaslane. Tundmatust puust eraldunud leht justkui tantsiks, juhindudes vee kapriisidest. Koos triivivad nad – sillerdav kest ja looduse õrn häll – ühinevad vaikses tantsus. Nautilus, sügavuste rändur, joondub lehe kergusega, justkui pakuks ookean ise põgusa luulehetke. See kõik juhtus Anilaos Filipiinidel.

(Pildistatud kaameraga Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, Seacam korpus, Fotocore GTX strob. f/25, 1sec, ISO 100)

Mustvesi / hõbe:

Näljane kaheksajalg, autor Dennis Corpuz (Filipiinid)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

See oli järjekordne Anilaos tehtud võidupilt. "Oleme oma meeskonnaga harjunud oma mustaveesukeldumiste ajal olema tunnistajaks süvamereloomade suurejoonelisele vertikaalsele rändele," ütleb Corpuz. „Ühel konkreetsel sukeldumisel jäi mulle silma väike kaheksajalg ujumine juhusliku ja ebaühtlase mustriga. Uudishimulikuna ujusin lähemale, et asja uurida ja märkasin pisikest krabi, kes püüdis meeletult põgeneda kaheksajalg.

"Mul õnnestus kõhklemata jäädvustada paar kaadrit sellest intensiivsest suhtlusest enne kaheksajalg taandus tagasi sügavustesse. See oli suur õnn olla tunnistajaks sellisele huvitavale loomade käitumisele.

(Pildistatud kaameraga Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, Sea&Sea korpus, Fotocore GTX strobe. f/25, 1/250th, ISO 250)

Kompaktne / kuldne:

Toas Andrea Michelutti (Itaalia)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"See sinine trevally (Carangoides ferdau), mis asub a Thysanostoma thysanura meduusid demonstreerivad oma sümbiootilist suhet, kommensalismi vormi, ”ütleb Michelutti selle teise Anilao kaadri kohta.

"Kala saab meduusist kasu, saades kaitse ja peavarju, kasutades seda kaitsekilbina kiskjate eest. Vastutasuks kogevad meduusid kaudseid eeliseid, näiteks parasiitide või prahi eemaldamine tänu kala olemasolule.

(Pildistatud Sony RX100 Mark VII-ga, Marelux korpusega, Inon ZM80 lainurkdioptriga, kahe Inon Z-330 strobidega. f/10, 1/250th, ISO 250)

Kompaktne / hõbedane:

Ghostpipes autor Enrico Somogyi (Saksamaa)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

„Dauini [Filipiinide] vetes sukeldudes märkasin paari arlekiin-kummituskala, kes liikusid hoovuses elegantselt edasi-tagasi,” räägib Somogyi. «Nende kehad särasid mahedates värvides ja sobisid ideaalselt ümbritsevaga.

“Vaatasin lummatult, kuidas nad mänglevalt üksteise ümber ujusid, justkui esitaksid salajast tantsu. Päike paistis läbi vee ja lõi maagilise valgusemängu. Positsioneerisin end nii, et jäädvustasin taustal sukeldujat ja esiplaanil olevat piibukummipaari.

“Kontrast sädeleva valguse ja õrna kala vahel oli hingemattev. Kui ma päästikut vajutasin, teadsin, et olen jäädvustanud ainulaadse hetke – veealuse maailma ilu ühel pildil.

(Pilditud Sony RX100 Mark VII, Fantasea korpusega, Nauticam EMWL 160° objektiiviga, kahe Backscatter Mini Flash (MF-2) strobidega, kahe DIY snootiga, Weefine WED-5 monitoriga. f/8, 1/800th, ISO 125)

Portfell / kuld:

Ümber maailma, autor Filippo Borghi (Itaalia)

Borghi portfoolio eesmärk oli näidata erinevaid maailma piirkondi, et näidata erinevate mereloomade käitumist nende loomulikus keskkonnas.

"Alates suurtest imetajatest kuni mikroskoopiliste olenditeni, kes hõljuvad ookeanihoovuses, ulatuvad katsealused Vahemere sügavustest Lõuna-Austraalia pinnani ja Antarktika külmade veteni India ookeani soojade veteni," ütleb ta:

"Mikkala püüab kinni torpeedokiire, demonstreerides oma muljetavaldavaid jahioskusi", Giannutri saar, Itaalia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Erksavärvilised hiiglaslikud seepiad, kes kogunevad kudema, demonstreerivad oma tähelepanuväärseid kamuflaaži- ja suhtlemisoskusi", Wyalla, Lõuna-Austraalia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Uudlik leopardhüljes lööb nii põnevas kui ka sürreaalses suhtluses mänguliselt hambad välja", Antarktika poolsaar (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Ema küürvaal imetab ja suhtleb oma noore vasikaga", Réunioni saar (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Mere iguaan, istub kivisel substraadil, toitub vetikatest", Galapagose saared, Ecuador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Läbipaistev kaheksajalg vastne, vaevalt sõrmeotsa suurune, sirutab ja tõmbab oma pisikesi kombitsaid kokku, otsides toitu”, Lembehi väin, Indoneesia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Kõik võitnud ja palju kiidetud tööd koos nende taustalugudega leiate aadressilt DivePhotoGuide'i veealune võistlus lehekülge.

