Mono saavutab Ocean Art fotokonkursi

13. korda toimuva Ocean Art Underwater Photography Competition võitjad on selgunud ning 2024. aasta võistlus toob töid rohkem kui 90 riigist, mis korraldaja sõnul näitab laiemat haaret kui kunagi varem.

Parima näituse auhinna pälvis Eduardo Labat Mehhiko lähedal asuvas Revillagigedo saarestikus tehtud mustvalge kaadri Dancing Whitetips eest.

USA-s asuv ürituse korraldaja tõstis esile mustvalge kategooria Veealuse fotograafia juhend (UPG) osutus sel aastal väga konkurentsivõimeliseks. Looduskaitse kategooria tõsteti esile ka selle eest, et juhtis tähelepanu kummituspüügi laastavale mõjule.

"Tänavune Ocean Art konkurss oli midagi erakordset," kommenteeris konkursi korraldaja Nirupam Nigam. UPGBluewater Photo peatoimetaja ja president.

"Need pildid teevad rohkem kui võidavad auhindu; need köidavad südameid ja meeli, jõudes miljoniteni kogu maailmas ja tuletades meile meelde meie ühist vastutust kaitsta ookeani ilu. On au näha võistluse ulatust ja mõju iga aastaga kasvamas. Võitnud piltide ulatus põhineb sellel, et neid esitleb hinnanguliselt 250+ ülemaailmset meediaväljaannet, näiteks Divernet.

Hindamiskomisjoni kuulusid nagu tavaliselt fotograafid Tony Wu, Marty Snyderman ja Mark Strickland, kuigi nendega ühines uus paneeli liige Ipah Uid Lynn, et hinnata veealuse digitaalkunsti ja veealuse moe kategooriaid.

Ocean Art jagas üle 60,000 14 USA dollari auhindadena veealuse kaameravarustuse ja sukeldumisretkede näol, mille annetasid sukeldumiskuurortid ja pardaoperaatorid. Allpool on näha võidupildid kõigis XNUMX kategoorias:

Lainurga võitja:

Hwanhee Kim / Light

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

"Nädal enne selle võtte jäädvustamist sadas Cancunis [Mehhikos] tugevat vihma," ütleb Kim. "Lähedal asuva autopesula setted ja toitained uhuti sisse cenote, luues kontsentratsiooni erinevuse tõttu vapustavaid värve. Vihm on tavaliselt veealuse fotograafia jaoks väljakutse, kuid antud juhul andis see vee all harva näha olevaid elavaid toone.

“Päikesevalgus oma tugeva elujõuga tungis läbi punakate vete, paljastades maagilise hetke. Valgus toimis ühendusena maa ja veealuse maailma, aga ka looduse ja inimeste vahel. Mul oli privilegeeritud olla selle ilu tunnistajaks ja mul oli õnn, et sain seda dokumenteerida.

Auhind: Neli ööd kestev sukeldumisreis kahele Filipiinidel asuvas Atmosphere Resorts & Spas.

Pildistatud Nikon D850 + Nikon 8–15 mm Nauticami korpuses, loomulik valgus. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Makro võitja:

Adam Martin / Noor nahkhiir

(Adam Martin / Ocean Art)

See nahkhiire noorloom leiti 26 m sügavuselt Indoneesiast, Balilt Tulambenist. Snooti kasutati stroobi eraldamiseks objektist, ilma et tausta liiga palju valgustaks. Valgustus tõstab esile kala keha tekstuuri ja struktuuri, rõhutades selle graatsilisi jooni ja erksat värvi.

Auhind: Üheksaõhtune sukeldumisreis Mermaid Liveaboardidega Komodosse või Raja Ampati

Pildistatud Sony A7RV + Canon 100 mm Macroga Nauticami korpuses, Inoni stroboskoobiga. 1/250, f/13, ISO 320

Mereelu käitumise võitja:

Yoichi Sato / Born From Mouth

(Yoichi Sato / Ocean Art)

“Südameõhtul, kui enamik olendeid magas sügavat und, oli isane Ostorhinchus rightuptus, olles läbinud nädalase inkubatsiooniperioodi, võttis kogu oma energia kokku ja vabastas väriseva liigutusega suust vastsete sülemi,” räägib Jaapanis Kagoshimas Minamisatsumas võtte jäädvustanud Sato. "Selleks, et kaladel oleks võimalikult vähe stressi, jälgisin protsessi hämaras punases valguses.

«Luugimise hetkel kasutasin spetsiaalse seadistusega punast valgustust, mis lülitas punase tule välja kohe, kui strobovi eelsähvatus tuvastati. See seadistus kõrvaldas tõhusalt punase valguse häired fotol, tagades, et pilt jäädvustas hetke võimalikult loomulikult.

Auhind: Seitse ööd 12 sukeldumisega kahele Meridian Adventure Dive Resortis, Raja Ampat, Indoneesia.

Pildistatud kaameraga Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM Nauticami korpuses, kaks INON Z330, üks RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Portree võitja:

Stefano Cerbai / Erakordne saatmine

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

„Olin oma mesinädalatel Austraalias ja paljude uskumatute paikade seas, mida külastasime, oli Lõuna-Austraalia, kus mul oli võimalus sukelduda ja otsida tabamatut searagonit – looma, kelle nägemisest olin aastaid unistanud.

"Mul oli uskumatult vedanud mitte ainult selle leidmisel ja vaatlemisel, vaid ka pildile jäädvustamisel, millel ta kandis oma mune, mida see kaitses selili saba lähedal."

Auhind: Ikelite DS230 veealune strobo modelleeriva valgusega.

Pildistatud Nikon D7200 + Tokina 10/17-ga Isotta korpuses, Ikelite stroboskoobiga. f/16, 1/160th, ISO 250

Coldwater võitja:

James Emery / Uudishimulik kormoran

(James Emery / Ocean Art)

„Montereys [Californias] sukeldudes pildistasin Metridiumi põlde, kui märkasin kormorani meie poole ujumas. Minu üllatuseks hakkas see mu naise pead nokitsema, kuid ta oli täiesti segane.

«Ujusin kiiresti üle, et paar võtet teha, ja siis nihkus kormorani tähelepanu peegeldusele minu kaamera kuppelpordis. See jäi meie juurde umbes 20 minutiks, ujudes õhku, enne kui naasis meid uuesti vaatama. See oli kordumatu ja mänguline hetk, mis andis mulle pilguheit kormorani uudishimu.

Auhind: $300 Ultralight kinkekaart

Pildistatud Sony A7III + Canon 8-15mm Metabonesi adapteriga Nauticami korpuses, Kraken KS160 strobidega. 1/80, f/13, ISO 500

Nudiharu võitja:

Borut Furlan / Kapuutsiga nudioksad

(Borut Furlan / Ocean Art)

"See oli minu esimene külastus Vancouveri saarele 2024. aasta oktoobris ja minu esimene visiit Kanadasse üldse," ütleb Furlan. "Mul polnud selle piirkonna kohta palju teadmisi, mistõttu otsustasin selle mitmekesisuse tõttu kasutada enamiku sukeldumiste puhul lainurksuumobjektiivi.

«Kui jõudsin kapuutsiga nudioksadega kaljametsa, olin lihtsalt šokis. Ma pole kunagi varem näinud nii palju nudioksi ühes kohas. Neid oli palju tuhandeid ja neid oli kõikjal, põhjas, kalja peal ja isegi ujumas. Pildistasin neist sadu erinevaid pilte ja see on üks sellest seeriast.

Auhind: kuni 10 ööd Okeaanias Walindi Plantation Resortist, PNG

Pildistatud kaameraga Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (teisendatud Seacamiks), kahe Seacam 150D strobiga. 1/40, f/14, ISO 400

Blackwateri võitja:

Kyungshin Kim / Jaht

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

"Ma jäädvustasin selle kaadri eelmise aasta novembris Anilaos [Filipiinid] mustas vees sukeldumisel," ütleb Kim, kes oli alguses märganud kahte kalmaari kokkukleepumist ja oletanud, et nad paarituvad. "Lähemal uurimisel sain aru, et nad ei paaritu – üks kalmaar sõi teist, väiksemat kalmaari.

"Teadaolevalt tegelevad kalmaarid kannibalismiga, kuid harva võib näha, et väikesed kalmaarid üksteist mustas vees sukeldumise ajal söövad. Jälgisin ja jälgisin neid hoolikalt ning õnnestus jäädvustada paar fotot.

“Umbes 10 minuti pärast hakkas väiksema kalmaari värvus tuhmuma. Lõpuks vabastas see musta tinti. Varsti pärast seda kadus söömise lõpetanud kalmaar aeglaselt kaugusesse, tema saagiks saanud kalmaar aga vajus mere pimedasse sügavusse.

Auhind: El Galleoni / Asia Diversi seitsme öö sukeldumispakett Puerto Galera sukeldumiskuurordis Filipiinidel

Pildistatud Nikon Z8 + 60 mm makroga Nauticami korpuses, kahe Kraken S160 ja ühe Weefine 5000 valgustiga. 1/200, f/20, ISO 200

Veealuse kaitse võitja:

Kimber Greenwood / Plastikusse uppumine

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

See High Springsis tehtud pilt loodi osana Florida Springsi nõukogu teadlikkuse tõstmise projektist vee villimise mõjust kohalikule Florida Springsile. Veevillimistehastes (nt need, mis asuvad mõne minuti kaugusel allikast, kus see pilt tehti) toodetakse iga minut üle 300 pudeli vett.

"Need pudelid ei satu mitte ainult prügilasse ja viivad meie keskkonda mikroplasti, vaid ka "allikavee" villimine põhjustab Floridia põhjaveekihist vee kadu, mis vähendab veetaset ja veevoolu, põhjustades keskkonna halvenemist. allikad ja jõed,” ütleb Greenwood.

"Selle pildi jaoks kasutatud pudelid annetas kohalik looduskaitseaktivist, kes tõmbas need kohaliku villimistehase tootmislindilt maha." Pilte kasutatakse sotsiaalmeedias ja trükireklaamides, et julgustada inimesi üle minema korduvkasutatavatele veepudelitele.

Auhind: kaks Mareluxi Apollo S Strobe'i pluss Lumilink

Pildistatud kaameraga Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500 f/3.5, ISO 400

Underwater Digital Art võitja:

Unkoo Kim / Desire

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Lõuna-Koreas Jeju saarel Seogwipos asuv meri on Kimile südamelähedane, kuid pole kaugeltki ideaalne keskkond veealuseks pildistamiseks, sageli hägune ja tugevate hoovustega. "Seogwipo vett on veelgi mõjutanud meretemperatuuri tõus, subjektide vähesus ja muud tegurid," ütleb Kim, kes ei olnud kindel, kuidas sealsete mereloomade ilu jäädvustada, enne kui otsustas kasutada nende esiletõstmiseks taustana valgust.

"Tegin selle pildi aasta parimal hooajal. Eestvaatepildi jäädvustamiseks sinisest hanagobist veetsin lugematuid tunde neid jälgides ja neile lähedale jõudes. Kujutades ette sinise hana goby dünaamilist koosmõju bokeh-tuledega, kasutasin eelnevalt ettevalmistatud tööriistu ja modifitseeritud vintage-objektiivi, et kombineerida mitut säritust ilutulestiku bokeh-piltidega.

"Kuigi ilutulestikupiltide jäädvustamine ei ole eriti keeruline, nõuab see põhjalikku ettevalmistust, pingutust, harjutamist ja, mis kõige tähtsam, aega, et luua katsealustega side."

Auhind: Marelux SOFt Lite Snoot plus dokk.

Pildistatud Nikon D850 + 60 mm makroobjektiiviga / Bell & Howell Filmovara muudatusega Nauticami korpuses, kahe Ikelite DS230 stroboga, Sofirni veealuse laternaga. 1/160, f/11, ISO 100

Mustvalge võitja + näituse parim:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Ocean Art)

"See oli meie päeva viimane sukeldumine, pärastlõunal päikesevalguse kadumisega," ütleb Labat. Roca Partidas [Revillagigedos, Mehhiko] koguneb enamik valgetipphaisid väikestesse rühmadesse kogu kivimoodustise erinevatel servadel.

Kivist mõnel kaugusel hakkas moodustuma suur hulk valgetipuid, kümned moodustasid umbes 8 m sügavusel tiheda rühma, kuid ei jahti ega käitunud agressiivselt.

"Pärast seda, kui olin selle haruldase sündmuse tunnistajaks formatsiooni perifeeriast, tõusin aeglaselt üles, et hõljuda selle kohal. Seal ma selle pildi tegin. Ülalt vaadates tundus, et haid ujusid sünkroonis ringjate liigutustega. Seda oli ilus tunnistada.

"Otsustasin selle pildi puhul kasutada mustvalget nii selle tõttu, kuidas sellises stiilis moodustise geomeetria välja nägi, kui ka loomuliku kontrasti tõttu, mida võib hai otste ja ülejäänud kehade suhtes hinnata must-valge värviga. .

Auhind: Neli ööd kahele koos 7 sukeldumisega All 4 Divingis / Akaya Balis

Pildistatud kaameraga Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye Nauticami korpuses, Sea & Sea YS-D3 DUO strobidega. 1/160, f4.0, ISO 640

Veealuse moe võitja:

Lucie Drlikova / Elagu kuninganna!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

Kuri kuninganna alates Lumivalge muinasjuttu tõstavad sellel fotol tema deemonid, mis on osa Drlikova isiklikust projektist “Once Upon a Dream in Waterland”, mille kallal ta on töötanud seitse aastat.

"See projekt tähistab naasmist minu lapsepõlveunistuste juurde – kõik kostüümid, stseenid ja rekvisiidid on käsitsi valmistatud," ütleb ta. Pilt tehti Tšehhis Aquapalace Praha 8 meetri sügavuses basseinis.

Auhind: $400 Bluewater Photo kinkekaart

Pildistatud Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 Nauticami korpuses, Subtronic strobidega. 1/160, f/8, ISO 500

Kompaktse lainurga võitja:

Marco Lausdei / Jaht öösel

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Sukeldudes Maldiividel kuulsal Maya Thila paigal, märkas Lasdei tsükliliselt liikuvat valgetipphaid, keda tõmbas silmnähtavalt hõbekalapilv, mis paiknes piki thila langust.

"Kasutades katteks lähedalasuvat rändrahnu, peitsin oma mullid hoolikalt ja minimeerisin, püüdes jõuda võimalikult lähedale, ilma et kiskja käitumist häiritaks," räägib ta. "Kui hai oli minu kohalolekuga harjunud, ootasin, et üks tema tsüklilistest liigutustest viiks ta välguulatusse.

"Ajastasin võtte nii, et see jäädvustaks mitte ainult hai, vaid ka potentsiaalse saaklooma pilve vältimatut liikumist. Kaader tehti alt-üles nurga alt, kaasates meelega merepinda, et lisada pildile sügavust ja dimensiooni. Selle võtte õnnestumiseks oli oluline mõista subjekti harjumusi ja käitumist.

Auhind: Seitsmeõhtune reaalajas reis edasi Bilikiki Saalomoni Saartel

Pildistatud Sony RX100m5 + Seafrog kupliga Seafrog korpuses. 1/160, f/10, ISO 200

Kompaktmakro võitja:

Naomi Springett / Longnose Hawkfish

(Naomi Springett / Ocean Art)

„Meie mesinädalateks ühinesime otse pardal tehtud sukeldumisretkega Suurele Vallrahule. See foto on tehtud reisi ühel ilusaimal sukeldumisel: õitsev korallipomm koos rikkaliku makroeluga. Uhkelt mustal päikesekorallil istuv pikkmunakal ei olnud minu kohaloleku pärast liiga mures ja istus minu suureks rõõmuks piisavalt kaua paigal, et saaksin paar fotot teha, enne kui ta minema ujus.

"Kuna paljud troopilised kalad on kaamerakindlad, oli see haruldane maiuspala. Must päikesekorall on üks mu lemmikkorallidest; rikkalikud rohelised värvid andsid sellele silmatorkavale kalale kontrastse tausta.

Auhind: Kaheksapäevane sukeldumisreis Galapagose saarele Aqua Andean Travel Company liveaboard.

Pildistatud Olympus TG-4-ga PT-056 korpuses, kahe Sea ja Sea stroboga. 1/40, f/8, ISO 200

Kompaktse käitumise võitja:

Naomi Springett / Mutualism

(Naomi Springett / Ocean Art)

Seda bluestreaki puhastit ja kirju sisalikukala märgati Austraalia Suurel Vallrahul, mis on vastastikuse sümbioosi näide. "Tavaliselt on sisalikalad üsna kidurad, ei salli fotograafide liiga lähedale sattumist, kuid see isend oli puhastuse ajal fotodel üsna rahul," räägib Springett oma teisest võidupildist.

"Olin üllatunud, kui nägin, kuidas väiksem kala sisalikule üle kogu sisaliku suhu tormas, näidates üles väiksemate kalade uskumatut usaldust, asudes lõpuks otse sisalikule pea otsa!"

Auhind: nagu eespool

Pildistatud Olympus TG-7-ga PT-059 korpuses, kahe Sea ja Sea stroboga. 1/80, f/13, ISO 200

Neid pilte koos kõigi teise koha ja auväärsete fotodega saab näha koos taustalugudega korraldaja kodulehel Veealuse fotograafia juhend.

