Emaarmastus valib 2025. aasta veealuse fotograafi

Pärast 6,750 pildi läbimist, mille on sisestanud kogu maailmast pärit allveefotograafid, leppisid kolm kohtunikku kokku oma otsuses, mille kohaselt 2025. aasta Underwater Photographer of the Year (UPY) konkursi võitja on Alvaro Herrero.

Kogenud allveelaevade fotograafidest koosnev rühm, kelle ülesandeks oli otsustada, olid Peter Rowlands, Tobias Friedrich ja Alex Mustard ning võitjad kuulutati välja eile õhtul (19. veebruaril) Londoni kesklinnas toimunud auhinnatseremoonial, mille korraldas Kroonivara, mis haldab Inglismaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa merepõhja.

Hispaania fotograaf Herrero oli oma fotoga Ühendkuningriigis toimuval iga-aastasel konkursil Wide Angle kategooria esikohal olnud Särav Bond, mis kujutab erilist suhet küürvaala ja tema vastsündinud vasika vahel Prantsuse Polüneesias.

David Alpert valiti oma pildi eest Briti aasta allveefotograafiks 2025 Uudishimulik pitser, Lundy saarelt maha võetud.

Teised esiletõstmised, mis võivad olla allpool näidatud võitjate ja teise koha saavutajate hulgas, on Shunsuke Nakano Näo väljalülitamine, mis näitab meeldejäävat vastasseisu kahe Aasia lambapea vahel ja Abdulaziz Al Salehi portreed Hydration, vaade kõrbes joovatele kaamelitele, mis on võetud veepiiri altpoolt.

Bryant Turffs võitis kompaktse kategooria Raba ilu, GoPro kaader eelajaloolisest meriahvenast, samas kui Korea fotograaf Ruruka sai nimeks Padi Aasta 2025. aasta veealune fotograaf Veealune Aurora, sukelduja mehhiklase mitmevärvilistes vetes cenote.

Sakslaseks sai Robert Marc Lehmann Save Our Seas Foundation Aasta merekaitsefotograaf 2025 oma eest 1 sisse 200,000,000, häiriv pilt Indoneesia kaluritest, kes veavad kaldale suurt tiigerhai.

UPY konkurss korraldati esmakordselt 1965. aastal, kui Phil Smith valiti aasta allveefotograafiks. Tänapäeval on sellel 13 kategooriat, sealhulgas kolm Briti vetes tehtud fotode jaoks. Iga kategooria kaks parimat fotot on toodud allpool koos kohtunike kommentaaridega ning tulemuste ja võistlusreeglite täielikud andmed leiate aadressilt UPY veebisait.

Lainurga võitja ja aasta allveefotograaf 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Hispaania) / UPY 2025

„Igal aastal reisin ma lõunatalvel Prantsuse Polüneesiasse, et pildistada neid majesteetlikke loomi,“ rääkis Mekan oma võidupildist, mis on tehtud Mo'oreas ja mida on näidatud ülal. "Minu lemmik kellaaeg on varahommik, sest valgus on pehme ja nurga all, mis võimaldab mul leida ideaalse nurga, et selgelt määratleda nende loomade kuju sinisega.

"Minu jaoks on see foto selline, mis näitab ema armastust oma vasika vastu, edastades nii meie ookeanide hapruse kui ka ilu ning paljastades ühe hämmastavatest liikidest, kellega me oma kodumaailma jagame."

"Milline löök!" kommenteeris kohtunik Tobias Friedrich. «Tavaliselt näeme UPY võistluste hindamisel palju küürvaalapilte, kuid see pilt pani meid kohe peatuma. See näitab tõesti fotograafi tipptaset, kes näeb hetke ja tunneb pärast seda õige pildi ära, sirvides neid ekraanil. arvuti.

"Vasakust ülanurgast tulev valgus ning küürvaala ja vasika täiuslik liikumine, lisaks suurepärasele kadreeringule ja kompositsioonile teevad sellest tõeliselt teenitud üldvõitja."

"Südantsoojendav suhtlus ema ja beebi vahel mõlema majesteetliku looma suurepäraselt ajastatud poosis, kes näevad oma veealuses kodus nii mugavad välja," ütles Alex Mustard. “Foto kutsub meid vaatlema, andes vaaladele ruumi nii kaadris kui ka fotograafilt. Odavalgus on dramaatiline, samas kui vari, mida vasikas oma emale heidab, on peen.

„Mekan võitis 2022. aastal aasta merekaitsefotograafi tiitli kõige kurvemate küüruliste piltidega; see meeliülendav pereportree on ideaalne kontrapunkt.

Peter Rowlands lisas: „Üldine võidupilt esindab meid kui võistlust ja meie kogukonda kui hobi/sporti/elukutse maailmale laiemalt terve aasta ja vahel on nende vahel väga raske otsustada, kuid sel aastal ütleb see õrn, kuid võimas uurimus ema ja vasika sidemest minu jaoks kõik, mis meie maailmas on suurepärane ja hea.

"Me seisame silmitsi oma väljakutsetega, tõsi, kuid kasvav vaalapopulatsioon kogu maailmas näitab, mida on võimalik saavutada."

(Pilditud kaameraga Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, Isotta korpus, loomulik valgus. f/8, 1/640th, ISO 1100)

Lainurk teine ​​koht

Eeterlik kuumaastik © Alvaro Herrero ehk Mekan (Hispaania) / UPY 2025

See näitab ühte fotograafi lemmikkoopaid Yucatáni poolsaarel Tulumis, Mehhikos. "Koobastes hingajate kasutamine võimaldab veeta palju rohkem aega nende sügavuste uurimisel ja täiustab minu fotosid, kuna see annab meile võimaluse stseeni täpselt valgustada," ütleb Mekan.

"Mulle mitte kiirgades aitame kaitsta ka koopa tunnuseid ja häirida palju vähem osakesi, mis on eriti kasulik harvemini esinevate kohtade pildistamisel. Rebreatherid pakuvad ka palju tõhusamaid dekompressiooniaegu. Selle ruumi valgustamiseks kasutasime kahe BigBlue videovalgusti 60,000 XNUMX luumenit sooja valgust.

"Cenotes luua veealuse maailma kõige suurejoonelisemaid maastikke, kuid sellele ligipääs nõuab põhjalikku koolitust, spetsiaalset sukeldumisvarustust ja tõelist pühendumist juba enne pildistamist,” kommenteeris Mustard.

"Me saame palju cenote võtteid, kuid see eristub tõesti nii selle suurepärase ruumi kvaliteedi kui ka valgustuse ja kompositsiooni fotograafilise kvaliteedi poolest.

(Pildistatud Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, Isotta korpusega, BigBlue COB 30.000 5.6 PII. f/1, 30/2000th, ISO XNUMX)

Makrovõitja

Magic Backlight © Paolo Bondaschi (Itaalia) / UPY 2025

Filipiinidel Anilaos Secret Bays sukeldumise lõpus märkas Bondaschi veel kahte allveefotograafi ja andis oma giidile märku, et nad kontrolliksid, mida nad pildistavad. «Pärast aru saamist, et see on üks mu lemmikobjekte, karvane krevett, ootasin kannatlikult oma järjekorda ning kasutasin aega võtte planeerimiseks ja ettevalmistamiseks.

“Valisin pildistamiseks profiilis, snootiga taustvalgustusega. Minu giid ja mu sõber mängisid olulist rolli snooti valguse asjatundlikul haldamisel. Pärast paari proovivõtet õige seadistuse leidmiseks sain lõpuks foto, mida otsisin.

"Täiuslik teostus ja pilt!" ütles Friedrich. „Mulle meeldib minimalistlik lähenemine teemale, mis on pisike ja millest pole lihtne teravat pilti saada.

"Karvaste krevettide ideaalne asend on peaaegu liiga hea, et olla tõsi, kuid need loomad on väga kidurad ja jõudsime järeldusele, et see on loomulik täiuslikkus, mida rõhutab ka fotograafi väga selektiivne valgustus."

(Pildistatud kaameraga Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + märgobjektiiv AOI UCL-90 PRO, Marelux MX-R7 korpus, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200th, ISO 100)

Makro teine ​​koht

Pimestav Donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt oli olnud Indoneesias Balil ja tahtis sealt lahkuda ainulaadse pildiga Doto greenamyeri, “Üks silmatorkavamaid teemasid Tulambenis. Lõin nudiharule dramaatilise hõõguva efekti oma stroobi ja snootiga ning lõpetasin kaadri, valgustades kompositsiooni tasakaalustamiseks vastuvõtva hüdroidi peene sinise valgusega.

"Tänan teid minu uskumatule giidile Rudolfi Sikomele Alam Batus, et hoidis tõrvikut paigal, et tagada selle pildi taustvalgus, ning produktiivse ja lõbusa nädala eest. fotograafia! "

"Selle nudioksa üksikasjalikud mustrid sobivad ainult selle pildi valguse ja kompositsiooni täpse juhtimisega," ütles Mustard. "Merenälkjas istub õrna hüdroidi peal, mis liigub hoovuses. Sellise täiusliku raami loomine pidi nõudma tohutut pühendumist.

(Pilditud Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, Nauticam NA-A1 korpusega, Backscatter MF-2 ja OS-1 Snootiga, taskulambiga ja sinise geeliga. f/22, 1/200th, ISO 160)

Vrakkide võitja

Sügav vrakk © Alex Dawson (Rootsi) / UPY 2025

. Pärsia lahe laevastik nr 31 Egiptuses Shaabruhr Umm Qammaris asuv vrakk asub umbes 104 meetri sügavusel riffil. Kui alus uppus, kiilus see rifi seina ja väikese rifi vahele, nii et selle all on läbiujumine. "Me tegime selle pildi tegemiseks 25-minutilist põhjaaega ja umbes kaks ja pool tundi dekopeerimist," ütles Dawson.

"Kahtlemata üks mu lemmikfotosid kogu konkursi jooksul," kommenteeris Mustard, "ja nagu ma nüüd teada saan, ka üks meie sügavamaid fotosid. See pilt on täis seikluslikkust, peenelt viimistletud kompositsioon, mis tõmbab teid huvipakkuvate kihtide kaupa, esiplaanil olevatest korallidest kuni kalapilvedeni vraki kohal.

“Arusaadav kvaliteet, kui tead, et selle pildistas eelmise aasta aasta allveefotograaf!”

(Pildistatud NikonZ9 + 8-15 kalasilmaga, Nauticam Z9 korpus, ümbritsev valgus. f/4.5, 1/80th, ISO 800)

Vrakid Teise koha omanik

Süvamere linnud © Wojciech Dopierala (Poola) / UPY 2025

"Aqaba on enamiku sukeldujate seas hästi tuntud ja oli aastaid minu soovide nimekirjas," ütles Dopierala Jordaanias Lockheed L-1011-500 TriStar vrakist tehtud pildi kohta. "Lõpuks lõi Carlos Diesel (agar vabasukelduja, mida näete sellel fotol) koostöös Diverse Diversi sukeldumiskeskusega suurepärase võimaluse.

"Meil vedas, et saime nädala jooksul Aqaba vrakkide ümber sukelduda. See foto tehti meie teisel külastusel selles konkreetses sukeldumiskohas.

“Idee tuli ootamatult meie aja lõpul. Tegime sellel löögil ainult ühe katse. Õnneks tegi Carlos suurepärase töö. Vaadates stseeni, oli mul juba enne päästikule vajutamist tunne, et see on ilmselt reisi parim kaader.

"Mulle meeldivad värsked pildid, mis vabasukeldumine fotograafia toob kohale veealune fotograafia tervikuna,” ütles Sinep. "Sellise täiusliku kompositsiooni ja hetke loomine nõuab eriti kõrgeid oskusi, kui nii fotograaf kui modell on hinge kinni hoidmas."

(Pilditud Sony A1 + 12-24 f4, SeaFrogs A1 korpusega, ümbritseva valgusega. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Käitumise võitja

Näoga maha © Shunsuke Nakano (Jaapan) / UPY 2025

Need kaks isast aasia lambakarva pildistati Jaapanis Niigatas Sados. "Selle liigi ainulaadne vorm on iseloomulik isastele, kes moodustavad haaremeid ja nõuavad sigimisperioodil territooriume," ütles Nakano.

“Vasakpoolne on haaremikuningas, kes on oma territooriumi kaitsnud üle 10 aasta ja on hinnanguliselt üle 30 aasta vana, parempoolne aga noor väljakutsuja.

“Kuigi olin piltide jäädvustamist hoolikalt planeerinud, oli 2024. aasta hooaega tavapärasest keerulisem ennustada ja vaatamata sellele, et pesitsushooajal viibisin seal nädal aega, sain seda vaatepilti jälgida vaid korra, vaid 10 sekundit.

"Ja see oli ainus foto, mis mul õnnestus teha. Vaatepilt, kuidas nad oma toretsevates valgetes riietes võitlesid, oli nii suurepärane, et mäletan seda siiani eredalt.

"Täiuslikult ajastatud, et tabada hetk, mil võistleja esitab kuningale väljakutse," ütles Rowlands. „Võitlus hierarhia eest on tugevaim käitumisvorm. Hästi valgustatud ja ilma segava taustata pilt kargas kohe välja ja oli jätkuvalt see, mis võitis väljakutsujaid.

(Pilditud kaameraga Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, Nauticami korpus, Inon Z330. f/16, 1/250th, ISO 200)

Käitumine Teise koha koht

Hetk © Eduardo Acevedo (Hispaania) / UPY 2025

november-detsember Magdalena lahel Bajas California, Mehhiko on Acevedo sõnul parimad kuud sinise marliiniga heade kohtumiste saavutamiseks. "Siiski on nendest kaladest eluslooduses tugevate kujutiste saamine väga keeruline, sest nad ründavad sardiinid ja makrelli väga suure kiirusega."

"Sellel fotol on hetk, kui sinine marliin põrkub ja hirmunud koolkond hajub," ütles Mustard. "Meile meeldis, et fotograaf oli vaatamata pildistamisvõimaluse lühidusele tähelepanelik lisama kompositsioonile nii ilusat peegeldust."

(Pilditud Canon 5D MK IV + 15 mm, Seacam korpusega. f/9, 1/500th, ISO 400)

Portree võitja

Niisutamine © Abdulaziz Al Saleh (Kuveit) / UPY 2025

See võidukas pilt on tehtud Kuveidis Al Wafra kõrbes. "Mul oli umbes poolteist aastat olnud mõte pildistada vett joovaid kaameleid," ütles Al Saleh, kes polnud kunagi varem sellist pilti teinud.

«Ilm oli kriitiline ja parimate võimalike kaadrite tegemiseks kulus mitu nädalat. Esimesel nädalal olid kaamelid veidi kõhklevad, kas vett juua, kui minu kaamera oli vee all ja vaid vähesed kogunesid jooma, mida ma ei tahtnud. Kuid mitme päeva pärast olid kaamelid mind ja mu varustust juba vastu võtnud.

"Pärast esimest nädalat kaameleid tulistades vahetasin probleemide tõttu fiiberoptiliste kaablite asemel strobode jaoks elektroonilised sünkroniseerimisjuhtmed – ja lõpuks tulid kaadrid kokku."

"Selline rõõmus pilt ja kaamelite portree üllatasid meid kindlasti meeldivalt," ütles Rowlands. "Suurepärane silmside, hästi valitud nurk ja pinnamoonutused annavad teile palju vaatamisväärset ja madalam, lapsemeelne, räige suu lisab kvaliteetsele fotole südantsoojendava lõpu, mis on palju enamat kui lihtsalt pilkupüüdev objekt."

(Pilditud kaameraga Nikon Z8 + Nikkor 8–15 mm kalasilm, Nauticam NA-Z8 korpus, kaks Inon Z330. f/18, 1/100th, ISO 100)

Portree teine ​​koht

Amazonase jõe delfiinide siluett © Hussain Aga Khan (Šveits) / UPY 2025

„Veetsin kaks nädalat Brasiilias Manauses, kus umbes 10 operaatorit toidavad jõedelfiine, mis tõmbavad turiste. Käisime nelja elanikuga pontooni juures pringlid ja rand, mis tõmbab ligi seitse inimest päevas.

"Saapad näevad teiste delfiinidega võrreldes väga ebaharilikud välja, uskumatult pikkade rostradega – jämedate karvadega – pisikeste silmade ja paksu kehaga. Siin oli idee püüda saada ootamatu vaade üllatavast loomast, kellest enamik inimesi pole kunagi kuulnud. Tahtsin ka teha selgeks, et nad elavad metsa võra all Coca-Cola värvi vees.

"Nende delfiinide iga päev kahe nädala jooksul nägemine muutis nende pildistamise järk-järgult lihtsamaks, kuna saime tuttavaks nende kuju, liikumise ja käitumisega ning teatud määral isegi üksikute tegelastega."

"Pilkupüüdev sümmeetria on kombineeritud minimalistlike graafiliste elementide ja piiratud värvipaletiga, et luua võimas kompositsioon, mis annab selgelt edasi jõedelfiini ebatavalise anatoomia ja elupaiga," märkis Mustard. "Kõik see ja ka ilusas valguses."

(Pildistatud kaameraga Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, Nauticam NA-R5 korpus, loomulik valgus. f/9, 1/125th, ISO 1250)

Korallriffide võitja

Värvikaleidoskoop © Catherine Holmes (UK) / UPY 2025

Holmesi asukoht oli Gorgonian Passage Wayil Batani saarel, Misool Raja Ampatis, Indoneesias. “Mul vedas, et leidsin täiuslikud tingimused selge vee ja kalasöötkaladega, kes keerlesid suure korallkommi kanjonite vahel, mida kaunistasid rohelised pehmed korallid. Minu eesmärk oli jäädvustada elust ja värvidest kubisev riff, et inspireerida meid kõiki seda väärtuslikku elupaika kaitsma.

"See pilt karjub lihtsalt "korall"!" ütles Friedrich. "Samuti on haruldane näha korallrifi vertikaalset pilti, mis toimib hästi. Valgusjaotus pildil on täiesti ilus ja riff täis värve.

(Pilditud kaameraga Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12mm, Nauticami korpus, Retra Pro strobid koos difuusoritega. f/11, 1/160th, ISO 320)

Korallriffide teine ​​koht

Kariibi mere riffihai aiad © Jenny Stock (UK) / UPY 2025

"Täides oma raami lillade merefännide ja poorse merepulgaga, seadsin end merepõhja madalale, varjates ennast ja oma kaamerat nii palju kui võimalik, lootes tiirleva Kariibi mere riffihai lähedalt mööda pääseda," ütles Stock. "Kõrval olles ootasin ideaalset hetke.

“Lõpuks ujus see olend elegantselt minu kaadrisse, tema värin oli taustal näha, lisades mu pildile dramaatilist sügavust.

"Jardines de la Reina Kuubal on olnud edukalt kaitstud rahvuslik merepark alates 1996. aastast. Tänapäeval on kalapüügi ja külastajate arv piiratud ning selle 90 miili pikkune riffide saarestik on tuntud puutumatute korallide ja õitsva mereelu poolest. Kariibi mere riffihaid võivad kasvada kuni 3 meetri pikkuseks ja on riffide ökosüsteemis ühed suurimad tippkiskjad.

"Suurepärane näide sellest, kuidas tipukiskjad kaitsealuses merepargis õitsevad," ütles Rowlands. "Dramaatiline madal nurk rõhutab põhiobjekti jõudu ja lisavalgus külmutab tegevuse ja toob esile tervislikud värvid."

(Pilditud kaameraga Canon 5D IV + 16–35 mm, Nauticami korpus, tagatuled. f/14, 1/125, ISO 800)

Must-valge võitja

Delfiinide tagaajamine © Enric Gener (Hispaania) / UPY 2025

"See pilt jäädvustati Punase mere põhjaosas vabasukeldumise ekspeditsiooni ajal, et otsida pudelninadelfiine," ütles Gener. «Hetk kujutab intiimset paaritumisrituaali, kus mitu isast – pildil neli näha, kuigi teised olid läheduses – ajasid mänguliselt emast taga.

"See oli dünaamiline ja rituaalne väljapanek, kus isased astusid sõbralikesse lahkhelidesse ja aeg-ajalt paaritusid emasloomaga, nende kehad ühinesid korraks vaid mõneks sekundiks. Nimelt ei üritanud emane põgeneda; ta osales aktiivselt, mängis kaasa ja ootas neid.

"Kogu grupp ujus graatsiliselt ja aeglase, tahtliku tempoga, luues lummava veealuse stseeni."

"See pilt näitab must-valge määratlust fotograafia; kompositsioon elavneb läbimõeldud üleminekuga monokroomseks,” kõlas Friedrichi otsus. "Fantastiline pilt."

(Pilditud kaameraga Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, Seacami korpus, loomulik valgus. f/4, 1/500th, ISO 160)

Must-valge teine ​​koht

Water Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

See pilt tehti Los Angelese olümpiamängudel USA olümpiamängude kunstilise ujumise meeskonna jaoks LA Expo keskuses. “Ürituse fotograafina sain meeskonda pildistada nii vee all kui ka maalt,” rääkis Rokop.

"Selles võttes teeb ujuja enne meeskonna 2024. aasta Pariisi olümpiamängude rutiinide tutvustamist soojenduseks, seistes basseini põhjas ja tehes hingamisharjutusi.

"Kunstilistel ujujatel on uskumatu kopsumaht ja nad suudavad teha selliseid ebatavalisi tegusid nagu basseini põhjas seismine. See oli ainus ujuja, kes soojenduseks basseinipõhja niimoodi kasutas ja ebatavaline vaatepilt köitis kohe mu tähelepanu. Pilt tekitas rahu ja rahulikkuse tunde.

"Täpne kompositsioon, mis töötab nii hiilgavalt must-valgelt, luues kauni pildi, mis on täidetud veealuse maailma vaikusega," ütles Mustard. "Me ei teadnud seda hindamise ajal, kuid meile meeldib eriti, et seda pilti vaadeldi ja seda ei poseeritud."

(Pilditud kaameraga Canon R3 + 35 mm, Ikelite korpus, loomulik valgus. f/3.2, 1/1000th, ISO 125)

2025. aasta parim veealune fotograaf

Aurora veealune © ruruka (Korea) / UPY 2025

"Ma reisisin esimest korda kaks aastat tagasi Mehhikosse Cancuni võtetele ja sellest ajast alates olen selle võlu võlunud," rääkis Ruruka. "Nendel päevadel külastan end sageli Cancunis. Minu elukohast on see väga pikk teekond – umbes 24 tundi lennukiga –, kuid see koht ühtib ideaalselt minu suunaga. fotograafia ja pakub erinevaid pildistamisvõimalusi.

"Selle konkreetse foto jäädvustamiseks külastasin seda vihmasel suvehooajal ja töötasin modellina kohaliku Korea giidiga."

“Erakordne pilt kõrge tehnilise tasemega ja selle täiuslik järeltöötlus!” ütles Friedrich. “Tuukelduja on kuldses lõikes hästi positsioneeritud, olles samas mitte millegi ees. Koopasse langeva väljast tuleva valguse tasakaal on lihtsalt suurepärane kordus ja näitab, mida pilt endast kujutab.

(Pilditud kaameraga Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, Nauticami korpus, loomulik valgus. f/9, 1/60th, ISO ISO 800)

Üles ja tuleval teisel kohal

Hiiglaslikud lähikohtumised © Christian Hut (Singapur) / UPY 2025

"Tonga küürvaalade pildistamine oli minu soovinimekirjas olnud pikka aega ja see ei valmistanud kindlasti pettumust," ütles Hut. "Iga kord, kui satute vette, on see erinev, igal vaalal on ainulaadne isiksus ja nende suhtumine ujujatesse muutub sageli päeva jooksul.

“Kõige põnevamad on muidugi kohtumised, kus vaalade uudishimu ühtib sinu omaga, ja see oli selgelt nii selle emme-vasikaspaari puhul. Saime nendega mitu tundi veeta, kui nad Vava'u saartel ringi liikusid, vaheldumisi reisides, puhates ja mängides.

"See kaader, mis tehti siis, kui paar ületas madala rifi, on üks mu lemmikpiltidest sellest hämmastavast päevast."

"Milline ema ja vasika unistuste kohtumine!" ütles Sinep. "Riff annab vaaladele fantastilise mastaabitaju, näidates tõeliselt nende suurust, lisades kompositsioonile huvi ja visuaalset sügavust. Rääkige sellest, et kõik kokku tuleb…”

(Pilditud Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 mm, Nauticami korpusega, loomuliku valgusega. f/11, 1/250. ISO 800)

Kompaktne võitja

Raba ilu © Bryant Turffs (USA) / UPY 2025

Turffs jäädvustas selle pildi ühes oma lemmikpaigas Evergladesi rahvuspargis, mida köitis selle eelaimduslik keskkond, "selge vesi, läbi küpresside filtreeruv valgus ja nii kohalikud kui ka sissetoodud kalaliigid".

"Olen seda kohta korduvalt külastanud, püüdes jäädvustada erinevaid objekte ja õiget valgust," ütles ta. „Veetasemed on erinevatel aastaaegadel väga erinevad, mõnikord täiesti kuivavad.

„Kalaliigid on pidevas muutumises ja selles asukohas domineerib sageli eksootika. Iroonilisel kombel ei olnud ma sel korral liiga palju mõelnud ja nautisin maastikku, kui see Florida garderoob end ideaalselt minu GoPro kaadrisse paigutas.

"Vapustav kolmemõõtmeline kompositsioon, mis asetab selle harvanähtava Florida gari oma soode elupaika," märkis Mustard. "Ausalt öeldes on hämmastav, et see pilt on tehtud lihtsa GoPro kaameraga, näidates, kui paljudel inimestel on juba olemas kõik varustus, mida neil on vaja ilusate veealuste fotode tegemiseks."

(Pildistatud GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x ülilai objektiiviga, GoPro Supersuit korpusega, loomulik valgus. f/2.8, 1/180th, ISO 791)

Kompaktne teise koha omanik

Hiiglaslik konnakala © Enrico Somogyi (Saksamaa) / UPY 2025

"Filipiinidel Anilaos sukeldudes leidsime selle kauni hiiglasliku konnakala umbes 15 meetri sügavuselt," ütles Somogyi. “Proovisin saada värvilise taustavalgusega pilti, taustal väikesed kalad ja päike. Pärast paari kaadrit sain selle pildi ja olin väga rahul.

"Suur pilt väikesest kompaktsest, täiuslikult valgustatud ja piisavalt palju täiendavaid esiletõstmisi, mitte liiga räige," võttis Rowlands kokku. "Päikesepaiste ja väikeste kalade plõks loob muljetavaldava kombinatsiooni, mis täiendab meie valitseva Compacti tšempioni komplekti."

(Pilditud kaameraga Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, Fantasea korpus, kaks Backscatter MF2 strobodi. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Briti veekogude lainurga võitja ja Briti aasta allveefotograaf 2025

Uudishimulik pitser © David Alpert (UK) / UPY 2025

Alpert peab Põhja-Devoni "lihtsalt üheks Suurbritannia kaunimaks rannajooneks. Kõrged sakilised kaljud, mida tuiskab andestamatu meri. Maailma suuruselt teise tõusulaine muutusega tõuseb väljuv vool vastu laineid ja Atlandi ookeani põhjaosast sisse veerevat tuult. Seisa tagasi ja imesta.

„Sukeldumisaknad on piiratud, seega asusin eelmisel aastal kaks kuud piirkonnas, uurides erinevaid kohti. See kaader kujutab hallhüljest Lundy saare lähedal, mis on olnud merekaitseala alates 1973. aastast.

"Hülged on veetlevalt uudishimulikud olendid, interaktiivsemad kui ükski teine ​​liik, kellega olen üle maailma sukeldunud. Lühidalt, minust saab üks väheseid privilegeeritud, kes ületab silla tundlike metsloomade maailma.

"UPY võistlusel näeme tavaliselt palju hülgepilte, eriti Briti kategooriates," ütles Friedrich. "Varem olin ma nende piltide jaoks pehme puudutus, kuid nüüd, kui olen nii palju näinud, on mu standardid väga kõrged.

"See pilt on aga tõeliselt jahmatav! Nii hästi raamitud merevetikates ja madalas vees tagant tuleva valgusega. Kompositsiooni lõpetab pitseri uudishimulik pilk fotograafile. Suurepärane portree.”

(Pilditud kaameraga Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, Nauticami korpus, kaks Inon Z330 strobodi. f/8, 1/200th, ISO 200)

Briti vete lainurk- teine ​​koht

Kähar kaheksajalg (Eledone cirrhosa) Pehme koralliga © Simoni tempel (UK) / UPY 2025

"Minu kohtumised kaheksajalgadega Ühendkuningriigis on tavaliselt planeerimata," ütles Temple ja see Šotimaal Lochcarronis toimunud kohtumine polnud erand. «Oli mai algus ja nähtavus halb. Valisin oma kõige laiema objektiivi ja plaanisin koos üleujutusega mööda riffi triivida, jäädvustades pehmete korallide vahel kõike, mis võimalik.

„Sukeldumise keskel tõusis vool ootamatult, muutes meie õrna triivi kiireks sõiduks. Siis ma nägin seda: kaheksajalg kõrgel rifi seinal. Löösin tugevalt vastu voolu, tõstes kaamera üles, kui see mind rahulikult jälgis.

"Mõõn oli järeleandmatu ja mul õnnestus vaid neli lasku, enne kui see mu eemale tõmbas. Triivides heitsin veel viimase pilgu tagasi. Kaheksajalg jäi meie kohtumisest muljetavaldamatuks, kuid jäi levialast välja.

"Suurepärane kaader Ühendkuningriigi ikoonilisest teemast, mida meie rannikul üha rohkem nähakse," kommenteeris Rowlands. "Pehme valgustus tõstab esile pastelsed värvid ja maastik taandub kaadrist, et luua sügavust, mida täiustab suurepärane silmside ja klassikaline poos."

(Pildistatud Nikon D500 + 10.5 mm, Aquatica korpusega, Inon Z-240 Type 4 strobe. f/8, 1/125th, ISO 400)

Briti vete makrovõitja

Hitch Hiker © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

„Aeg-ajalt olen selle meduusaga kokku puutunud Neoturris pileata in avatud vesi kuid polnud ühest korralikku fotot teinud,” rääkis Bolt sellest kohtumisest Šotimaal. „Sel korral võtsime aga mu semuga konkreetselt nende ja teiste sarnaste olendite sihtmärgiks Ühendkuningriigi „mustvee” fotograafia võimaluste ideed.

"Paljudest-paljudest piltidest, mis ma sel päeval tegin, näitas see meduusa kella sees vastne koorikloom. Selle jäädvustamise mõlemal küljel olevad kaadrid näitavad, et vastskrabi (või homaar) asub tegelikult kellukese välisküljel, kuid hetkel oli see minust täiesti vastasküljel – sellest tuleneb ka läbipaistva keha sees olemine.

"See on ilus ja harva nähtud meduus, kuid vau-hetk saabub tõesti siis, kui märkate läbi läbipaistva kellukese autostopitavat krevetti," ütles Sinard. "Vapustav, üllatav ja uudne."

(Pilditud OM Systems OM-1 + Panasonicu 45 mm makroga, AOI korpusega, kahe Sea&Sea YS-D3 Duo strobidega. f/13, 1/250th, ISO 250)

Briti veekogude makro teine ​​koht

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (UK) / UPY 2025

See pilt on tehtud Inveraray's, Loch Fyne'is Šotimaal. "See sait on tuntud selle poolest, et see on koduks paljudele ilusatele ilutulestiku anemoonidele madalas sügavuses, kuid sellel on ka vana betoonplokkidega kaetud toru, mis on koduks paljudele elustikule, sealhulgas kükitavale homaarile.

"Need kükitavad homaarid leitakse tavaliselt tagurpidi klammerdumas rahnudel / üleulatuvatel osadel ja kaovad kohe, kui kaamera päästikule vajutatakse. Sellel öisel sukeldumisel nad aga tiirutasid lagedale ja ei paistnud midagi selle vastu, et paar pilti teha.

„Need kükitavad homaarid näitavad kõige eredamat fluorestsentsi, mida ma vähilaadsete puhul näinud olen, ja mul oli selle sukeldumise puhul väga hea meel, et sain kogu looma kaadrisse jäädvustada. Fluorestsentsi jäädvustamiseks kasutasin oma stroobidel ergastusfiltreid ja objektiivi ees olevat kollast barjäärifiltrit.

"Jamesi fluorestseeruv uurimine Briti vetes on selle tehnikaga pildistamisel paljastanud veel ühe vapustava objekti," ütles Mustard. "Natuke rohkem kontrasti töötlemisel, pisike kärpimine ja vertikaalsuunas pööramine ning see tõeliselt meeldejääv kaader oleks võinud minna lõpuni..."

(Pilditud OM-süsteemiga OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, AOI korpus, kaks Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea filtrit. f/6.3, 1/50th, ISO 500)

Briti Waters Living Together võitja

Rusty Haven © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

See Šotimaa Lochcarronis tehtud pilt "näitab looduse võimet halvast olukorrast parimat ära kasutada", ütles Bolt. "Raudplokk ja raske kett hoiavad tegelikult pinnal väikest praami, kus kohalikud kammsukeldujad oma varustust hoiavad.

"Praam ise on täiesti omaette ujuv rifisüsteem ja ka ankruplokid on meelitanud palju liike.

"Tegelikult harjutasin teistsuguse jaoks veealune fotograafia konkurents, kui selle võtte tegin. Paar päeva enne igapäevast "splah in" võistlust oli see krabi pidevalt sellel positsioonil või väga lähedal. Kahjuks polnud sel päeval seda kuskil näha. Minu õnneks tähendas see aga, et sain oma praktikafotosid UPY jaoks kasutada!

"Hästi valitud nurk, mis sisaldab piisavalt tausta, et ühendada visuaalne sügavus asukohaga," ütles Rowlands. "Aheld, mis algavad esiplaanil võimsalt, taanduvad seejärel õrnalt stseenist välja, mille tipuks on kaadri ülaossa sisenevad väikesed uudishimulikud kalad. Väärt võitja."

(Pilditud OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, AOI korpusega, kahe Sea&Sea YS-D3 Duo strobidega. f/7.1, 1/50th, ISO 640)

Briti Waters Living Together teise koha koht

Hingake sügavalt sisse © Guy Trees (UK) / UPY 2025

"Merevetikate fotosünteesi käigus meie ümber otsime lainete all varjupaika kiire igapäevaelu eest, kus on vaikne," ütles Trees Portlandis Balaclava lahes tehtud fotost. "Me lõdvestume, meie pulss aeglustub; paljudele inimestele pakub ookean koht rahu leidmiseks.

„Ilma eelneva seadistamiseta ja ainult ümbritseva valgustuseta jäädvustab see foto vabasukelduja rahulikus hetkes, kui ta läbi pruunvetikate läbib. Liiga vara tõuseme õhku."

"Ilus maastik, mis on kokkuvõttes väga kena modellipositsiooniga," võttis Friedrich kokku. „Kaadri atmosfäär ja kena kadreering on tõeliselt hästi tehtud, modell naeratab ja on nii kenasti riides. Ainult uimed oleksid võinud ka kaadris olla, muud pole kritiseerida!"

(Pilditud kaameraga Nikon D850 + 14–24 mm f2.8, Nauticami korpus, loomulik valgus. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Save Our Seas Merekaitse aasta fotograaf

1 / 200,000,000 XNUMX XNUMX © Robert Marc Lehmann (Saksamaa) / UPY 2025

"See tiigerhai on vaid üks umbes 200 miljonist haist, kes kaotavad igal aastal oma elu inimeste käe läbi," ütles Lehmann Indoneesias tehtud foto kohta. «Alates kuueaastasest (35+) eluaastast olen haid intensiivselt uurinud. Kõigi nende aastate jooksul pole peaaegu midagi muutunud ja see on masendav.

„Haid kaitsevad oma elupaika, merd, oma ökoloogilise funktsiooni kaudu tervisepolitseina. Iga päev sõltub merest üle miljardi inimese ja me kõik hingame sisse hapnikku, mida suures osas meres toodetakse. Kui jätkame meie suurimat ja tähtsaimat elupaika valvavate loomade väljajuurimist, võtame ära oma elatise.

"Ja seepärast olen võidelnud selle eest, et inimesed näeksid ja mõistaksid haid läbi minu silmade. Iga kord, kui ma sellise foto jäädvustan, on see valus, kuid piltide kaudu saan inspireerida miljoneid inimesi mõistma haid ja nende olukorda ning midagi muutma.

Alex Mustard kirjeldas võtet kui vapustavat lugu jutustavat pilti, kus neli meest tõmbavad selle tohutu ookeanikiskja maale. Valgus on ilus, kompositsioon kaasahaarav ja ajastus, mis tabab kalamehe žesti, on ideaalne.

«Kuigi igapäevane ja enamikus kohtades seaduslik, paljastab foto peatamiseks käe sirutav mees, mida tema südametunnistus nende tegemiste kohta arvab. Võimas fotograafia. "

(Pilditud kaameraga Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF to RF Mount. f/5.6, 1/6400th, ISO 1000)

Save Our Seas Merekaitse aasta fotograaf, teine ​​koht

Paadilöögi ohver © Henley Spirers (Suurbritannia) / UPY 2025

See pilt on tehtud Mehhiko Bajas California Sur, kus merikilpkonna laip pakub avaookeani akent elule ja surmale. "Kilpkonna kilbikilpkonna lõhed andsid selgeid tõendeid selle kohta, et see hukkus paadilöögi tõttu – see oli ebaloomulik surm ja terav meeldetuletus, et need loomad peavad jagama ookeani üha kasvava inimkonnaga," ütles Spiers.

“Isegi surmas sai kilpkonnast eluaegne anum. Kaugel merel muutub iga naturaalne või inimtekkeline flotsami osake ümberpööratud päästeparveks. Väikesed kalad kasutavad kiskjate eest peitmiseks mis tahes struktuuri, mida nad leiavad. Siin on kalade noorkalad kiiresti varjupaigaks võtnud kilpkonna laguneva surnukeha.

"See on omaette karm, sõnumis olev teema, kuid ülespoole suunatud nurk tekitab visuaalselt muljetavaldavaid peegeldusi, millele lisandub õrn pind," ütles Rowlands. "Pilt, millel on nii palju visuaalseid detaile, kuid ainult üks sõnum. Täiuslik ja kohutav võrdsetes mõõtudes. ”

(Pilditud kaameraga Nikon D850 + Nikonos 13mm, Nauticami korpus, loomulik valgus. f/22, 1/500th, ISO 800)

