Kurb silm särab ÜRO WOD fotokompositsioonil

12. aastavõistluse võitjad foto ÜRO maailma ookeanide päeva võistlus kuulutatakse täna (8. juunil) välja Nice'is toimuva ÜRO maailma ookeanide päeva pidustuste raames, kus žürii valib tuhandete amatöör- ja professionaalsete fotograafide esitatud tööde hulgast välja neli esikoha võitjat.

Selle aasta võistlusel olid eelmiste aastate kategooriad – Suured ja väikesed veealused näod, Veealused meremaastikud ja Veepealsed meremaastikud – ning uus lisand „Ime: mis meid hoiab“ („Sustaining What Sustains Us“), mis on ka 2025. aasta ÜRO maailmavaatepäeva teema.

Kategooria võitjad on Andrey Nosik (Venemaa), Dani Escayola (Hispaania), Leander Nardin (Austria) ja Rachel Moore (USA). Moore'i foto, mis oli kategoorias „Imeline“ tipus ja mida on näha ülal, tehti eelmisel aastal Mo'oreas Prantsuse Polüneesias ja sellel on kujutatud küürvaala Sweet Girl silma.

„Neli päeva pärast seda, kui ma selle intiimse hetke jäädvustasin, sõitis kiiresti liikuv laev talle otsa ja tappis,“ ütleb Moore. „Tema surm on südantlõhestav meeldetuletus 20,000 XNUMX vaalast, kes igal aastal laevade kokkupõrgete tagajärjel hukkuvad.“

„Me kasutame tema lugu, et propageerida tugevamat kaitset ja esitada petitsioone Tahiti ja Mo'orea ümbruses vaalapüügihooajal rangemate kiiruspiirangute kehtestamiseks. Loodan, et Sweet Girli pärand annab hoogu tõelistele muutustele, et kaitsta neid uskumatuid loomi ja vältida edasist mõttetut kaotust.“

Võistluse kohtunike hulka kuulusid allveefotograafid Ipah Uid Lynn (Malaisia), William Tan (Singapur) ja Marcello Di Francesco (Itaalia) ning prantsuse loodusfotograaf Vanessa Mignon. Alates võistluse loomisest 2014. aastal on seda kureerinud Belgia allvee- ja loodusfotograaf Ellen Cuylaerts.

Wonder: Toetades seda, mis meid toetab

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Imede kategoorias saavutas Moore'i järel teise koha Hispaania fotograafi Luis Arpa Toribio foto noorest sulgkalast Indoneesia Lembehi väinas. See tehti aeglase säriajaga, nihutatud valgusega ja tahtliku kaamera pööramisega, et luua liikumise ja dramaatilise efekti tunnet.

Noortel sulgjastel nahkhiirkaladel on silmatorkavalt mustad kehad, mille kontuur on erkoranž, kuigi nad kaotavad selle värvuse kuude jooksul küpseks saades. „Selle pildi jäädvustamine nõudis kahe sukeldumise jooksul kannatlikkust ja järjepidevust, kuna need aktiivsed noored kalad otsivad pidevalt pragudes varju, mis muudab pildistamise eriti keeruliseks,“ ütleb Toribio.

Kolmandaks kategoorias osutus foto Kuubal Jardines de la Reina haide varjupaigas tehtud foto. USA-st pärit Steven Lopez kujutas Kariibi mere riffhaid, kes lookles läbi pinna lähedal asuvate siidiste haide rühma.

Kasutades aeglast katiku kiirust ja välklampi, kui hai järsult pööras, „hägustus liikumine laineliseks kaareks üle pea, mida valgustasid päikeseloojangu kuldsed toonid“.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Suured ja väikesed näod

„Suured ja väikesed näod“ kategooria võitja Andrey Nosik märkas Jaapani meres, umbes 80 km kaugusel Vladivostokist, Jaapani sõjakapslit. „Leidsin selle uhke kala umbes 30 meetri sügavuselt laevahuku ahtri alt,“ ütleb ta. „See liik ei paista sukeldujaid kartvat – vastupidi, talle meeldib tähelepanu – ja ta üritas isegi mu kaamera kuplikujulisel aknal istuda.“

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Itaaliast pärit Giacomo Marchione tuli selles osas teisele kohale. „Ühel minu paljudest mustveesukeldumistest Anilaos Filipiinidel märkasime giidiga umbes 20 meetri sügavusel midagi ebaregulaarselt liikumas, mille suurus oli umbes 10–15 cm. Saime kiiresti aru, et see oli haruldane tekk.“ kaheksajalg.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

„Kui me lähenesime, avas ta oma kauni vaiba, paljastades oma mitmevärvilise mantli. Mul õnnestus enne teele asumist paar pilti teha.“ Väidetavalt esineb sellel liigil looduses üks äärmuslikumaid sugulisi suurusedimorfisme, emased kaaluvad kuni 40,000 XNUMX korda rohkem kui isased!

Kolmandaks tuli Lars von Ritter Zahony Saksamaalt: „Reisid Antarktika poolsaarele pakuvad alati hämmastavaid kohtumisi leopardhüljestega,“ ütleb ta. „See isend lähenes mulle julgelt ja hambaid paljastades ning rõhutas innukalt, et see Antarktika osa on tema territoorium. See pilt on tehtud videvikus, mille tulemuseks on üsna meeleolukas atmosfäär.“

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Veealused meremaastikud

Veealuste meremaastike kategoorias jäädvustas võitja Dani Escayola külastuse meduuside järvele Indoneesias Raja Ampat saare lõunaosas toimunud pardareisil: „Miljonite meduuside keskel olemine, kes on kiskjate puudumise tõttu oma nõelamisvõime kaotanud, oli üks hingematvamaid kogemusi, mis mul kunagi olnud on.“

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Teisel kohal oli Gerald Rambert Mauritiuselt, kes jäädvustas puhastusjaamas puhkava raideparve, keda meelitasid ligi sealsed tugevad hoovused. „Mõned raid harjusid sukeldujatega ära, mis võimaldas selliseid lähedasi kohtumisi,“ ütleb ta.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

„Kahjuks on pärast eelmisel aastal toimunud tugevat pleegitamist, mille all riffid siin kannatasid, sellised kogunemised haruldaseks muutunud ja ma kardan, et ma ei pruugi seda samas kohas enam näha.“

Kolmanda koha saavutanud Hispaaniast pärit Pedro Carillo ütleb, et Kanaari saartel Tenerife põhjarannikul asuv La Rapadura avastati alles 1996. aastal, kuid see on „üks maailma hämmastavamaid veealuseid maastikke, mis on pidevalt planeedi parimate sukeldumiskohtade hulgas“.

„Need kõrguvad basaltsambad on tekkinud vulkaaniliste protsesside tagajärjel, mis toimusid 500,000 XNUMX kuni miljon aastat tagasi,“ ütleb Carillo, kes paigutas modelli Yolanda Garcia keskkonda.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

„See vapustav loodusmälestis asub piirkonnas, kus mereelustikku on mõjutanud kunagi levinud ebaseaduslik kalapüük, ning sellel on nii geoloogiline kui ka ökoloogiline väärtus ning teadlased ja veealused fotograafid seisavad selle kaitsmise eest.“

Veepealsete meremaastike kategooria võitja Leander Nardin pildistas lennukist rahulikku järve, mida ümbritsevad kuivad luited ja mida toidab õrn oja Lääne-Austraalia Shark Bay lähedal asuval kaugel rannikualal.

„See pilt paljastab võimsad kontrastid ja varjatud ilu kohas, kus maa ja ookean kohtuvad, tuletades meile meelde, et ookean on kogu elu allikas ja et kõik looduses on sügavalt seotud,“ ütleb Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Kolimine Nice'i

Varem on ÜRO maailmapäeva korraldatud ÜRO peakorteris New Yorgis, kuid sel aastal koliti üritus Prantsusmaale, et see toimuks vahetult enne... ÜRO ookeanikonverents, mis toimub Nice'is 9.–13. juunini.

Võidufotosid esitletakse konverentsil otseülekande vahendusel paneeldiskussioonil 11. juunil La Baleine'i Agoras. Neid eksponeeritakse ka galeriinäitustel NEO VogelArtLabis Nice'is ja Explorer's Clubis (New York) terve nädala jooksul.

Võistlust koordineeris ÜRO ookeaniasjade ja mereõiguse osakond. DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global ja UNESCO valitsustevaheline okeanograafiakomisjon.

Tasuta ja avalikkusele avatud üritus kutsub igal aastal fotograafe üle maailma üles edastama ookeani ilu ja ÜRO maailma ookeanide päeva teema olulisust. Kõik osalejad peavad allkirjastama 14 eetikaalast kohustust sisaldava harta. fotograafia.

Iga kategooria parimad tööd koos varasemate aastate võitjatega leiate aadressilt võistluse virtuaalgalerii.

