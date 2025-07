Aasta haifotograaf: võitjad

Suurbritannias asuv heategevusorganisatsioon Shark Trust valis haide teadlikkuse päeva (14. juuli) oma 2025. aasta aasta haifotograafi konkursi võitjate väljakuulutamiseks.

34 riigist pärit tööd esindasid 76 hailiiki 1,200-st hai-, rai-, uili- ja kimääriliigist ning finalistide piltide näitus on avatud juulikuu „Hailiigi“ lõpuni Plymouthis, mis on Shark Trusti kodu.

Aasta haifotograafi 2025 tiitel läks Julian Hebenstreitile leopardhai pildi eest, mis tehti populaarses sukeldumiskohas Byron Bay lähedal Uus-Lõuna-Walesis Austraalias.

„Mäletan teravat kontrasti metsiku ja ebamugava õues valitseva maailma ning rahuliku ja vaikse veealuse maailma vahel,“ ütles ta pildi kohta. „Tegin sel päeval vabasukeldumist ja hai möödus minust umbes 15 meetri sügavusel ning just siis otsustasin proovida jäädvustada selle looma ilu parimal võimalikul viisil.“

„Valisin selle pildi, sest see tuletab mulle meelde, miks ma teen seda, mida ma teen... See ei ole ainult eluslooduse jäädvustamine; see on ookeani habras ilu edasiandmine viisil, mis paneb inimesi hoolima.“

„See foto on esmapilgul üsna lihtne, kuid selle sügavus tasub end korduva vaatamise eest ära,“ kommenteeris Simon Rogerson, kes oli koos Charles Hoodi ja Nick Robertson-Browniga üks kolmest kohtunikust.

„Indo-Vaikse ookeani leopardhai kuldne vorm on eredas kontrastis tumeda kalju ja valge liivaga. Selle väikeseks paigutamine kaadrisse loob pigem dramaatilise kui distantseeritud tunde. Minu jaoks viitab see meie allesjäänud haide ebakindlale eksistentsile, see kuldne liik esindab aardeid pimedatel aegadel.“

Hebenstreit võitis saarte turismiministeeriumilt ja Diverse Travelilt Bahama saartel haidega sukeldumis- ja majutuspaketi ning auhinna.

Briti saarte võitja

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke võitis Briti saarte kategoorias fotoga väikesest täpikashaist, kes lebas Šotimaal Loch Carronis 20 meetri sügavusel brittlestaride massil.

„Minu kohalolek tundus väga mugav, võimaldades mul erakordselt lähedale pääseda,“ ütles ta. „Mulle meeldib, kuidas see pilt jäädvustab selle piirkonna elu tihedust ja mitmekesisust, alates mitmevärvilistest brittlestaridest kuni peene mustriga kasshaideni.“

Järve kitsenemine Atlandi ookeaniga ühinemiskoha lähedal surub läbi väikese kanali tohutul hulgal toitaineterikast vett. „Vaatamata tugevatele loodete hoovustele on need kitsad kohad minu lemmikkohad Ühendkuningriigis, kus kohata väiketäpilist kasshaid,“ ütles Clarke.

Välisvõitja

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke ja väliskategooria võitja Martin Broen võitsid mõlemad Marese sukeldumisvõistluse.arvutid nende pingutuste eest. Broeni monokromaatiline poolitusvõte kujutab mobula-raide rännet Mehhikos.

Igal aastal kogunevad toitaineterikkasse California lahte tuhanded raid, kes on tuntud oma sünkroonujumise ja õhuhüpete poolest. Rännet peetakse oluliseks ökoloogiliseks sündmuseks ja viimastel aastatel on intensiivistunud kaitsemeetmed, et ohjeldada kaaspüüki, kaitsta kriitilisi elupaiku ja reguleerida turismitavasid.

„Pinna all moodustab tihe kiirteparv helendava geomeetrilise balleti, mille kehad püüavad kinni läbi ookeani filtreeruvaid päikesekiirte,“ kirjeldas Broen oma pilti. „Ülalpool hõljub vaikselt väike paat vaatlejatega, olles vaikne tunnistajaks ühele looduse graatsiliseimale vaatemängule.“

Ookeanika programmi võitja

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Shark Trust töötab ülemaailmselt haide ja raide kaitsestaatuse parandamise nimel ning lisaks tunnustati projekte, mis olid tihedalt seotud organisatsiooni käimasolevate projektidega.

Selle okeanikaprogramm on suunatud ookeanihaide ja -raide kaitsele, mida kirjeldatakse kui üht ikoonilisemat ja funktsionaalselt olulisemat liiki, mida ülepüük erakordselt ohustab.

Byron Conway, kes võitis selle kategooria pildiga siidistest haidest Kuuba Jardines de la Reina rahvuspargis veepinnal, kasutas pildile loomuliku liikumise jäädvustamiseks aeglast säriaega.

„See võimaldas mul ka Snelli akent päikeseloojangul kasutada, et valgustada ülaltvaates oleva päikeseloojangu kauneid värve ja näidata nende haide suhet pinnaga,“ ütles ta. „Meeldejääv kogemus, üks parimaid kohtumisi suurte loomadega, mis mul on olnud.“

"Elamine haidega" võitja

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

„Living With Sharks” on uus interdistsiplinaarne Shark Trusti projekt, mille eesmärk on tuvastada tekkivaid probleeme ja luua koos mõjutatud kogukondadega õiglaseid lahendusi, keskendudes rannakülastajatele, harrastuskalastajatele ja haide ja raide ökoturismi tegevustes, näiteks sukeldumises või snorgeldamises, osalejatele.

Gillian Marshi võidupilt kujutas sinihaid Cornwalli ranniku lähedal koos veealuse fotograafiga. Loomulikus valguses tehtud pilt on tehtud snorgeldamise ajal.

„Sinihaid olid julged ja uudishimulikud ning meil neljal snorgeldajana oli nendega palju häid suhteid, aga mulle meeldib eriti selle pildi juures olev suhtlus,“ selgitas ta. „On ahvatlev ette kujutada, et hai küsib fotograafilt: „Kas sa näed minu parimat poolt?““

Vahemere programmi võitja

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Shark Trusti andmetel on Vahemeri koduks ligi 80 hai- ja raidaliigile, millest vähemalt 53% on väljasuremisohus. Kolmel kontinendil 22 riigi ja enam kui 77,000 XNUMX väikelaevaga ümbritsetuna on see allutatud mitmesugusele kalanduskoormusele.

Regionaalsete partnerite võrgustiku kaudu töötav usaldusfond väidab, et selle Vahemere programm hõlmab poliitilist kaasamist, liigispetsiifilisi taastamisprogramme ja kogukonna kaasamist.

Kategooria võitja Linda Mazza ei suutnud tegelikult jäädvustada Vahemere kriitiliselt ohustatud kasshai pilti, sest nende leidmine sealt on muutunud nii keeruliseks, kuid ta riskis õigustatult, et selle argumendi esitamine võib kohtunikele muljet avaldada.

Ta leidis selle isendi Kanaari saartel Lanzarotest põhja pool asuvalt pisikeselt saarelt ja lootis, et tema toores portreteering toob esile nii isendi haavatavuse kui ka valesti mõistetud olemuse.

„Kanaari saartel elades näen enamiku oma sukeldumiste ajal ingelhaisid, aga ma polnud kunagi varem ühega sellisega näost näkku kokku puutunud. See oli tõeliselt eriline hetk,“ selgitas ta.

"Mis mulle selle juures meeldib foto on see, et see ei jäädvusta klassikalist inglikujulist siluetti, mida on kõige sagedamini näha – tavaliselt tehakse see ülaltvaates, et näidata nende ainulaadseid märke, kamuflaaži ja evolutsioonilist täiuslikkust. Selle asemel on tegemist lähivõtte portreega, mis on tehtud täiesti juhuslikult.

„Vaatlesin teist haid, kui äkki sattusin sellega vastamisi. Õnneks oli mul kaamera valmis. Suumisin kiiresti sisse ja jäädvustasin hetke, enne kui vaikselt eemale liikusin, et teda mitte häirida.“

„Saadud pilt näitab ebatavalist ja ehk vähem meelitavat perspektiivi. See paljastab erksates detailides lameda pea, silmad, kergelt avatud suu, barbelsid ja naha tekstuuri – isegi haavad ja ebatäiused.“

"Minu jaoks see foto „...lõhub tavapärase barjääri vaataja ja hai vahel. See loob ootamatu intiimsuse. Sel hetkel tundsin end uskumatult privilegeerituna – tajusin hai teadvust ja vaikset väljendusrikkust.“

Suure Munajahi võitja

(© Grant Evans / Shark Trust)

Suur munakookide jaht on Shark Trusti lipulaevne kodanikuteaduse projekt, mis kutsub inimesi üles valvsusele randades üle maailma jalutades ning mis veelgi olulisem, sukeldujaid ja snorgeldajaid, kes otsivad vee alt elusaid, arenevaid munakooke.

Grant Evans pildistas seda pidžaamahai munaümbrist, mis oli mähitud meriventilaatori ümber Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas HMSAS-i vrakil. Pietermaritzburg, sõjalaev, mis uppus 1994. aastal False'i lahes kunstliku riffina.

„Tegin selle pildi, kuna see tundus mulle kummaline, ja on oluline arvestada haide eluetappidega enne, kui tegemist on täielikult väljaarenenud haiga, keda nii sageli lähedalasuvates pruunvetikametsades liuglemas näeb,“ ütles ta.

„See rõhutab ka merepõhja olulisust nende loomade jaoks, kuna nad vajavad neid merilehvikuid oma munakookide ohutuks kinnitamiseks. Põhjatraalimine ohustab neid koralle ja Lõuna-Aafrika kasshaide munade kogumiskohti.“

Aasta noore haifotograafi võitja

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Lõpuks omistati 2025. aasta noore haifotograafi tiitel 14-aastasele Panitbhand Paribatra Na Ayudhyale pildi eest, mis kujutab Maldiividel sel aastal pinnal toituvat vaalhaid.

See oli Panitbhandi esimene kokkupuude selle liigiga: „Olin väga põnevil, nähes oma silmaga maailma suurimat kala toitumas mõnest ookeani väikseimast elusolenditest. Minu jaoks pole selle hetke nautimine kõik; me peame astuma samme, et aidata tagada nende uskumatute ja õrnade merehiiglaste ellujäämine.“

„Usun, et koos saame aidata vaalhaidel oma ookeanikodus vabalt elada ja ujuda, võimaldades neil seda planeeti meiega veel aastaid jagada.“

Neid võidufotosid koos teise koha saanud ja kõrgelt kiidetud töödega saab vaadata Internetis kell Shark Trusti sait, samas kui tasuta trükk Näitus jääb Plymouthi Ocean Studiosse Kuninglik Williami õu kuni 31 juulini.

Heategevusorganisatsiooni sõnul kasutatakse pilte haide ja raide kaitse toetamiseks „veel aastaid”.

