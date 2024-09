Päikesepursked saavutavad esimese Underwater Awards Australasia auhinna

Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024. aasta avaväljaanne foto konkurss on hinnatud ja võidutööd selgusid täna (28. septembril) laval Minge sukeldumisnäitusele ANZ Sydneys.

Uue veealuse pildistamise võistluse korraldab DivePhotoGuide (DPG), Veealune Australaasia ja UW pildid, kes juuni alguses helistas Divernet ja mujal, et veealused laskurid kogu maailmast saaksid oma maksimumi esitada köitvad ja mõjuvad pildid ja videod Austraalia regioonist.

Hindamiskomisjoni kuulusid eksperdid Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith ja William Tan.

Osalejad võistlesid kaheksas kategoorias kuurordi- ja liveaboard-sukeldumispuhkuse auhindadele ja foto ja video varustus, mille väärtus on üle 50,000 37,400 Austraalia dollari (c XNUMX XNUMX naela).

Kunsti Tellimine

Võistluse üldvõitja – “Best of Show” – oli Gabriel Guzman, päikesepaisteliste piltide kollektsiooniga, mis saavutas portfelli kategoorias esikoha.

"Päikesepaiste fotograafia on tehnika, mis kasutab päikest fookuselemendina, et suurendada veealuste piltide visuaalset mõju,” ütleb Guzman. „Päikese ette objekti paigutamisel loovad tekkivad kiired loomuliku haloefekti, lisades stseenile sügavust ja dramaatilisust. See lähenemine rõhutab valguse ja merekeskkonna vastastikust mõju, muutes objekti silmatorkavalt esile.

"See portfoolio sisaldab kuut pilti: rai, lõvikala, mantara, kilpkonn, küürpea ja titaan-triggerfish. Need liigid jäädvustati kavandatud kaadrite ja spontaansete võimaluste segu kaudu.

"Kuigi enamikul piltidel on klassikaline päikesekiirguse efekt, on foto nõelakiirest (üle) on ainulaadne. Kuldsel tunnil pildistatud, jäädvustab vette tungivad päikesekiiri sooja kuldse tooniga, luues teistsuguse, kuid sama kütkestava atmosfääri. See tehnika on mind köitnud aastaid ja olen pühendanud harjutamisele palju aega.

KULD: Päike ja mereloomad (Gabriel Guzman, Tšiili / Austraalia). Lionfish, Coral Bay, Lääne-Austraalia (1/200., f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica korpus, 2x Ikelite DS160 strobe). See foto sai hõbeda ka Austraalia kategoorias

KULD: Päike ja mereloomad (Gabriel Guzman, Tšiili / Austraalia). Manta rays, Nusa Penida, Indoneesia (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Aquatica korpus, 2x Inon Z-330 strobe)

KULD: Päike ja mereloomad (Gabriel Guzman, Tšiili / Austraalia). Roheline merikilpkonn, Saksi riff, Suur Vallrahu (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica korpus, 2x Ikelite DS160 strobe)

KULD: Päike ja mereloomad (Gabriel Guzman, Tšiili / Austraalia). Humphead Wrasse, Normani riff, Suur Vallrahu (1/250th, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Aquatica korpus, 2x Ikelite DS161 strobe)

KULD: Päike ja mereloomad (Gabriel Guzman, Tšiili / Austraalia). Titan triggerfish, Moore Reef, Suur Vallrahu (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Aquatica korpus, 2x Inon Z-330 strobe)

"Täiusliku päikesekiirguse saavutamine pole lihtne. Selleks on vaja ideaalseid tingimusi, sealhulgas vaikset vett, et päikesekiired selgelt läbi tungiksid, täielikku päikesevalgust ja objekti asukohta pinnale võimalikult lähedal. Olend peab olema täpselt õiges kohas ning hetke jäädvustamiseks peavad olema kaamera ja strobid ideaalselt seadistatud.

"Protsess hõlmab palju ebaõnnestunud katseid, kuna kõigi nende tegurite joondumine on haruldane. See portfoolio esindab nende pingutuste parimat osa – piltide kogu, kus kõik lõpuks kokku sai.

Teised kategooriavõitjad olid Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Nutitelefon), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Austraalia), Luc Rooman (International Waters) ja Ste Everington (Reels Showcase) ). Kuldsed ja hõbedased kanded on näidatud allpool:

Sydney

KULD: pahv (Talia Greis, Austraalia). Cliftoni aiad. "Seda ebatavalist, dokumentideta käitumist ei suuda seletada isegi kõige osavamad teadlased, kes on spetsialiseerunud konnakalade / merikuratude käitumisele. Katsetasin laia avaga fotograafia kohalikus sukeldumiskohas, kui see vöötmerikurat (selgelt suure eine ära söönud) tõmbas suitsutaolist ainet tagasi. Kuna ma polnud kunagi sellist sündmust pealt näinud, istusin ja jälgisin käitumist üle tunni. Eksperdid võivad vaid oletada, et õngitseja oli kannibaliseerinud munakoti (tahtlikult või tahtmatult). Tõenäoliselt oleks see põhjustanud mao turset, mille tulemusena köhis inimene mao tükke korraga. Loodus oma parimal kujul.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta korpus, Inon Z-330 strobo, tagasihajumise snoot)

HÕBE: Sügavuse tajumine (Rowan Dear, Ühendkuningriik). Cabbage Tree Bay veekaitseala. "Neid meduusid oli viimase kolme aasta jooksul nähtud sadu, kogunemas ühe Sydney populaarse ranna lahte. Sel aastal oli neid rohkem, kui ma kunagi näinud olin, mõned lõigud olid mitu meetrit sügavad ja tihedalt asustatud. Ujudes mahla sisse ja laskudes allapoole tarretiste kõige sügavamasse kontsentratsiooni, lootsin luua selle teispoolse pildi, millel on palju sügavust, näidates, kui palju neid oli. (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite korpus, 2x Inon Z-330 strobe)

Üle-alla

KULD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Ühendkuningriik). „Siin puhkavad küürvaalema ja tema uus noor vasikas otse pinna all Vava'u rahulikus soojas vees. Tugevalt tiined emased küürulised saabuvad igal aastal juulis. Pärast sünnitust jäävad nad sellesse lasteaeda, kuni vasikad on piisavalt suured, et teha esimene reis Antarktikasse. Tükeldatud piltide tegemisel on sageli mõistlik kasutada snorklit, mitte sukelduda akvalangiga, kuna tekitate pinnale vähem mullid, mis võivad pildil häirida. (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticami korpus, 2x Inon Z-240 strobe)

HÕBE: Kilpkonnapoeg (Gabriel Guzman, Tšiili / Austraalia). Queensland. „See kaader, mis on jäädvustatud merikilpkonnade olulisel pesitsuspaigal Heroni saarel, paljastab hetke, mil kilpkonnapoeg pärast koorumist esimest korda ujus. Pilt liigub graatsiliselt madalate vete ja ulatusliku horisondi vahel, näidates kilpkonna teekonda tema sünnikohast tohutu ookeanini. Austasin vastsündinute õrna olemust, vältisin strobode või kunstliku valguse kasutamist. Pärast paari foto tegemist lubasin koorunud pojal ilma täiendava stressita oma teekonda jätkata. (1/250th, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Aquatica eluase)

nutikas telefon

KULD: Kas saan aidata? (Selanie Waddilove, Austraalia). "Mõnikord a foto palub end võtta... Selle kutsika mänguline poos, kontrastiks mahajäetud köiega, oli ühtaegu vastandlik ja kaunis. Sageli mängivad Uus-Meremaa karushülgepojad Barangubas köievedu ja jälitavad triiviva merevetikaga, lasevad sellel sukelduda ja enda ümber keerleda ning tõstavad ta siis uuesti üles, enne kui teine ​​poeg saab selle varastada. Tänasel aprilli varahommikul mängisid pojad merevetikate asemel mõne köie ja muu plastmasspuruga, mille oli sisse uhunud eelmise nädala laine ja tuul. Tegin nende lõbu jäädvustamiseks paar fotot ja tõmbasin õrnalt nööri otsast, lootes mänguga nende tähelepanu kõrvale juhtida, et saaksin selle lõpuks kokku korjata. Kui hülged mängisid, keerasin selle tasapisi käes kokku ja peitsin enda sisse märg kostüüm tuleb kaldale naastes korralikult ära visata. (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatechi korpus, AxisGO Bluetoothi ​​katiku käepide)

HÕBE: Seisev konnakala (Selanie Waddilove, Austraalia). „Suvises snorgeldamises Wagonga Inletis, Naroomas, märgati seda musta vöötmerekala aeglaselt mererohu vahel liikumas. Pärastlõunane päike pakkus täiuslikku valgustust, et tõsta esile selle kummalise väikese olendi hämmastavaid tekstuure ja detaile. Alates suurest, allapoole vajunud suust kuni põnevate peibutuste ja rinnauimedeni, mida kasutatakse ookeanipõhjas "kõndimiseks", on neid kalu nii huvitav näha ja pildistada. (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatechi korpus, AxisGO Bluetoothi ​​katiku käepide)

Keskkonna

KULD: Hitchhiker (Emma Turner, Austraalia). Anilao, Filipiinid. “Mustaveesukeldumine on minu õnnelik koht. See naissoost argonaut, tegelikult kaheksajalg munaümbrise 'koorega', tuli pimedusest välja ja suumis minust mööda. See oli minu võimalus. Kas see oli meduusiga ratsutamine, nagu ma lootsin? Kui mu silmad ja kaamera teravustavad, mõtlesin, millega see tegelikult sõidab. Metallist? Plastist? Mõlemad? Kondoomi ümbris? Oh issand, jogurtikaas! Kui kurb meie mõlema pärast. Kas see argonaut surfas inimeste pesakonnas otse oma avatud ookeani ääres asuvast kodust välja või oli saaste nägemine nii "normaalne", et seda peeti orgaaniliseks?" (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam korpus, Seacam 160D strob)

HÕBE: Koera mänguasi või plastist lõks (Andrii Slonchak, Austraalia). Queensland. „Põhja-Stradbroke'i saarel sukeldudes märkasin järsku ülestõstetud setete pilvest täiskiirusel enda poole liikumas vobbegongi. Nagu ma hiljem avastasin, oli meie giid märganud plastikust koerafrisbee lõksu jäänud hai ja püüdnud mänguasja eemaldada, kuid jahmunud vobbegong paiskus minema. Mul oli vähem kui sekund aega, et see kaader haarata, enne kui hai kadus. Ma pole seda wobbegongi enam kunagi näinud ja mõtlesin pidevalt, kas see suutis mänguasja eemaldada või tabas see sünge saatust. Wobbegongid loodavad jahipidamisel oma keskkonnaga sulandumisele ja särav frisbee kahjustaks seda võimet. (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite korpus, Ikelite DS160 II kuppelhajutitega)

Austraalia

KULD: Pikk (Lewis Burnett, Austraalia). Darling Range Escarpment, Lääne-Austraalia. “Vee all oleva veidra ja imelise maokaelaga kilpkonna pildistamine oli alati olnud minu edela sukeldumise soovide nimekirjas. Neid põnevaid roomajaid leidub mageveekogudes, mis hajutavad piirkonda, ja neid nähakse kõige sagedamini maismaal pesitsusperioodil, kui nad otsivad kaaslast. Leidsin selle inimese oma esimesel mageveesukeldumisel selles piirkonnas ja poleks saanud olla õnnelikum, et mul on nii kohusetundlik pildistatav. (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite korpus, 2x Inon Z-330 strobe)

Rahvusvahelised veed

KULD: Salamander (Luc Rooman, Belgia). "Igal aastal sukeldun ühte oma armastatud mageveejärve, nimelt Antwerpeni lähedal asuvasse De Melle'i, et pildistada vesirooside seas alpivesike. Selle aasta juulis läksin uuesti otsima. Pärast mitme isendi pildistamist avastasin ühe vesiroosil istumas, salamandri keha moodustas läbi lehe huvitava silueti. Pärast kaadrite seeriat jätsin olendi rahule ja liikusin ettevaatlikult edasi. (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta korpus, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

HÕBE: Kahepaikne puu (Massimo Zannini, Itaalia). Bologna. "Kevaditi paarituvad Põhja-Itaalia mägedes kärnkonnad väikestes veekogudes, nagu paljud teised kahepaiksed. Tegin paar fotot sellest paaritumiskäitumisest, kui konn neile mõneks sekundiks selga hüppab, pidades neid ilmselt kiviks. Üllatununa ja lõbustatuna oli mul täpselt nii palju aega, et teha kolm lasku, enne kui isane kärnkonn konna emase otsa visati. (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticami korpus, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Rullide vitriin

. video jao võitis austraallane Ste Everington -ga Kiired endisele HMAS Brisbane'ile Päikeserannikul, kus on tähnikkotkas, kühvlina ja marmorkiired. „Mulle meeldib see laevavrakk kui sukeldumispaik väga – see on minu õnnelik koht.

"Selle jaoks video, tahtsin esile tõsta ühte konkreetset sukeldumist – sellist, kus kiired veetsid meiega laeva ahtris üle keskmise aja. Kuid ma ei suutnud vastu panna ka sellele, et selles kohas ka teistelt sukeldumistelt tehtud uimastavaid kiirtega kokku puutunud.

Võitjate ja edasipääsejate metallist trükised olid välja pandud ja neid sai osta Go Diving näitusel, pool tulust annetati konkursi keskkonnapartnerile. Võtke 3 mere jaoks.

Konkursi ja kõigi võitjate, sealhulgas pronksi ja kõrgelt tunnustatud võitjate üksikasjaliku teabe saamiseks külastage veebisaiti Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 kohas.

