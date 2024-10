Kullesparv tabab aasta loodusfotograafi

Aasta metsloomade fotograafi tiitli pälvib taas allveefotograaf – kanadalane Shane Gross, kelle Elu Sülem võitis selle aasta mainekal üritusel Wetlands: The Bigger Picture kategooria ja üldauhinna. Võitjad kuulutati eile õhtul (8. septembril) Londoni loodusloomuuseumis välja.

Merekaitsega tegelev fotoajakirjanik, kes on varemgi võistlustel edu näinud, snorgeldas Briti Columbias Vancouveri saarel Cedar Lake’is mitu tundi läbi liiliapatjade vaipade, vaadates, kuidas lääne-kärnkonna kullesed mööda ujusid. Ta pidi olema ettevaatlik, et vältida järvepõhja katvate peente muda- ja vetikakihtide häirimist.

Lääne-kärnkonna kullesed, mis on elupaikade hävitamise ja röövloomade tõttu peaaegu ohustatud liik, ujuvad järve ohutumatest sügavustest üles, vältides röövloomi, et jõuda madalale toituma. Neist kasvavad kärnkonnad 4–12 nädalat pärast koorumist, kuid hinnanguliselt jääb täiskasvanuks ellu vaid 1%.

(Pilditud Nikon D500 + Tokina kalasilm 10–17 mm f/3.5–4.5 objektiiviga 11 mm, Aquatica korpus, kaks Sea & Sea strobodi. 1/200. @ f/13, ISO 640)

Elu Sülem valiti rekordilise 59,228 117 töö hulgast XNUMX riigist ja territooriumilt, et võita Aasta Wildlife Photographer of the Year konkursi, mille on välja töötanud ja koostanud Loodusloomuuseum (NHM).

"Žürii võlus valguse, energia ning keskkonna ja kulleste vahelise ühenduvuse segu," ütles žürii esimees ja toimetaja Kathy Moran võidupildi kohta. „Samamoodi elevil olime aasta metsloomafotograafi arhiivi uue liigi lisandumisest.

"Viimase paari aasta jooksul on võistlus esile tõstnud keskkondi ja liike, mis sageli tähelepanuta jäetakse, kuid tekitavad sama imestust ja rõõmu, kui neid jagatakse, kui tavapärasemalt pildistatud metsloomi ja metsikuid kohti."

Veealused pildid

18 kategooria võitjast võib öelda, et neli kvalifitseeruvad veealuseks pildiks. Rahvusvaheline ekspertide žürii hindas iga tööd anonüümselt originaalsuse, narratiivi, tehnilise tipptaseme ja eetilise praktika poolest.

Veealuse kategooria enda võitis Ühendkuningriigi / Austraalia fotograaf Matthew Smith's Veepiiri all, mis näitab uudishimulikku noort leopardhüljest Antarktika jää all Paradiisi sadamas.

Under the Waterline autor Matthew Smith / Aasta metsloomade fotograaf

Smith kasutas jagatud pildi saamiseks spetsiaalselt valmistatud pikendust, mille ta oli oma veealuse korpuse esiosa jaoks kavandanud.

Kui ta esimest korda leopardhüljesega kokku puutus, vaatas ta, kuidas ta sooritas mitu lähedalt möödasõitu. "Kui see otse objektiivitorusse vaatas, teadsin, et mul on midagi head," ütles ta. Praeguseks on leopardhülged laialt levinud ja arvukad, kuid ülepüük, merejää taandumine ja soojenevad veed tähendavad, et nende peamised toiduallikad – krill ja pingviinid – on vähenemas.

(Pildistatud Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4 objektiiviga, neutraalse tihedusega gradueeritud filtriga, Aquatica AZ6/7 korpusega + Matty Smithi 12-tollise split-shot kuplipordiga, Sea & Sea YS-D3 MKII strobidega. 1/200. @ f/11, ISO 640)

Metsa delfiinid, autor Thomas Peschak / Aasta metsloomade fotograaf

Metsa delfiinid autor Thomas Peschak (Saksamaa / Lõuna-Aafrika Vabariik) võitis Photojournalist Story auhinna. Sellel on kujutatud Amazonase jõe delfiini, mis on üks kahest mageveedelfiiniliigist, mis elab Amazonase ja Orinoco vesikonnas, ja ainus, kes on välja arenenud, et uurida hooajaliselt üleujutatud metsaelupaika.

Ohustatud vaalalised, tuntud ka kui pringlid või roosadel jõedelfiinidel, on inimestega keerulised suhted, ütleb Peschak. Traditsiooniliste Amazonase uskumuste kohaselt võivad nad omandada inimkuju ning neid austatakse ja kardetakse, kuid teised näevad neid võrkudest kalavargana, mis väärivad tapmist.

Peschak tegi oma pildid Brasiilia ja Colombia piirkondades, kus kohalikud kogukonnad loovad turistidele võimalusi delfiinidega kohtuda, tuues kaasa täiendava komplikatsiooni, et inimestelt toitudes kipuvad nad muutuma ebatervislikuks, samas kui nooremad isikud ei õpi ise jahti pidama.

(Pildistatud Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4 objektiiviga @ 16 mm. 1/320th @ f/6.3, ISO 1250)

Mereserengeti, autor Sage Ono / Aasta metsloomafotograaf

Mere Serengeti USA fotograaf Sage Ono võitis Rising Star Portfolio auhinna. Pilt on tehtud Monterey Bay riikliku merekaitseala hiiglaslikes pruunvetikametsades California.

Torukujuliste kalamarjade värvus tuhmub embrüote arenedes, kuid Ono tabas need sädelemas nagu rubiinid pruunvetika kuldsete hõõguvate gaasiga täidetud ujuvusabivahendite kõrval. Lihtsa kompositsiooni täiendasid pruunvetikalehtede rohelised sakilised servad.

(Pildistatud Nikon D850 + 60 mm f/2.8 objektiiviga, Nauticam NA-D850 korpusega, kahe Sea & Sea YS-D2J strobidega. 1/160. @ f/14, ISO 250)

Märgalade maadlus, autor Karine Aigner / Aasta metsloomade fotograaf

Viies vesine pilt, kuigi tehtud pinnast kõrgemal, oli Märgalade maadlus Ameerika fotograaf Karine Aigner ja triumfeeris kategoorias Käitumine: kahepaiksed ja roomajad. Juhtides reisigruppi Transpantaneira maanteel, Mato Grosso Brasiilias, oli ta peatunud, et pildistada mõnda rabahirve, kui märkas vees veidrat kuju hõljumas.

Ta tundis binokli kaudu ära, et kollane anakonda keerles ümber yacaré kaimani nina, ja vaatas, kuidas need kaks vaevlesid, kuigi tema sõnul oli raske aru saada, kumb oli agressor.

Kaimanid söövad madusid, anakondade kasvades lisavad nad oma dieeti ka teisi roomajaid. Mao seljal on kaks tabaniidi, verd imevat hobukärbst, kes sihivad roomajaid.

(Pilditud Sony α1 + 200–600 mm f/5.6–6.3 objektiiviga. 1/400th @ f/16, ISO 800)

"Meie planeedi pooldajad"

"Aasta metsloomade fotograafi pikaealisus annab tunnistust meie loodusmaailma üliolulisusest ja kasvavast tunnustusest," ütles NHMi direktor dr Doug Gurr.

"Meil on hea meel tuua selle aasta portfellis selliseid inspireerivaid pilte – need on fotod, mis mitte ainult ei julgusta edasisi looduskaitsealaseid jõupingutusi, vaid panevad meie planeedile maailma mastaabis tõelisi eestkõnelejaid."

Selle nädala lõpus (reedel, 60. oktoobril) avatakse muuseumis oma 100. aastapäeva tähistav lipulaev WPotY näitus 11 auhinnatud pildiga.

Aastapäeva auks tõstab näitus tähelepanu Grand Title'i võitjatele kogu konkursi ajaloos ning sisaldab fotosid, karikaid ja kaameratehnoloogia tipphetki. See sisaldab ka videos näitab mõju elusloodusele fotograafia võib kogu maailmas olla koos žüriiliikmete, fotograafide ja NHMi teadlaste teadmistega.

Loodusloomuuseum Londonis

Näitus jääb NHMisse kuni järgmise aasta 29. juunini ning ulatub ka üle Ühendkuningriigi ja rahvusvaheliselt Austraaliasse, Kanadasse, Taani, Prantsusmaale, Saksamaale, Itaaliasse ja Šveitsi ning rohkem toimumiskohti on selgumisel.

See on avatud iga päev kella 10–5.50 ja täiskasvanute piletid maksavad alates 18 naela, lastele 11 naela (tipptundidel vastavalt 15.50 ja 9.25 naela). Broneeringuid saab teha siin.

. Aasta metsloomade fotograafi portfell 34 Keith Wilsoni toimetatud raamat ilmub täna (9. oktoobril) ja maksab 28 naela.

Osalege 61. Aasta Wildlife Photographer of the Year konkursil 61. WPotY võistlus avaneb sisenemiseks 14. oktoobril ja suletakse 11.30. detsembril kell 5 GMT. Fotograafid saavad sisestada kuni 25 pilti 30 naela suuruse tasu eest, mis tõuseb viimasel nädalal alates 35. novembrist 28 naelani. Tasust loobutakse Aafrikas, Kagu-Aasias ning Kesk- ja Lõuna-Ameerikas elavatele täiskasvanutele. 18–26-aastased osalejad saavad sisestada kuni 25 pilti tasuta, 17-aastased ja nooremad aga kuni 10 pilti tasuta.

